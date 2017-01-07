Oscar’ın Yabancıları

Eleştirileri, denemeleri, romanları, oyunları, filmleri ve aktivist kişiliğiyle geçen yüzyılın en ilham verici entelektüel figürlerinden olan Susan Sontag’ın nedense en az bilinen yönlerinden biri sinemacılığı. Oysa Sontag’ın yazıp yönettiği dört adet uzun metraj filmi var. Bunların ilki, açılışını Cannes Film Festivali’nde gerçekleştiren 1969 İsveç yapımı Duet for Cannibals (Yamyamlar için Düet). Sürgündeki sosyalist Alman akademisyen Dr. Arthur Bauer, odasındaki belgeleri düzenlemesi için Tomas adında devrimci bir öğrenciyi yanına almasıyla başlar film. Yapılacak işin çok gizli olduğu gerekçesiyle Tomas’ın orada yatılı kalması gerektiğini söyleyen Bauer, tuhaf bir karakterdir. Bauer’in baştan çıkarıcı eşi Francesca’nın da denkleme dahil olmasıyla, Tomas çiftin çeşitli ihtiyaçlarını karşılamakla yükümlü bir köleye dönüşür adeta. Tomas’ın kaldığı evde neler yaşandığını merak eden sevgilisi Ingrid de, daha fazla dayanamayarak olaylara dahil olur. Böylece iki adet çift arasında, bir evin içinde, birbiriyle sevişmek ve birbirlerini öldürmek arasında gidip gelen bin bir garip durum oluşur. Buñuel-vari olaylar, Yeni Dalgacı bir estetikle ve Sontag’a has zekâ dolu bir komedi anlayışıyla birlikte, sürrealin kıyısında kendine özgü bir tuhaflık kazanır. Meşhur makalesi ‘Yoruma Karşı’dan hareketle, Sontag’ın, yorumdan kaçan, kendi akışında coşkuyla deneyimlenen bir filmle çıkageldiğini söylemek yanlış olmayacaktır. Senem Aytaç