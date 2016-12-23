Oscar’ın Yabancıları

Her yıl olduğu gibi bu yıl da okurlarımızdan ‘En İyi 10 Film’ listelerini bizimle paylaşmalarını istiyoruz.
Altyazı Okurları 2016’nın En İyilerini Seçiyor
Altyazı’nın Aralık Sayısı Bayilerde, Telefonunuzda ve Tabletinizde!
Tereddüt: Gizli Gizli Sigara İçer Gibi
Sinemayı Seven ve Sevdiren Adam
Ayça Çiftçi ile ‘Popüler Filmlerden Sinema Tarihine’ Semineri
Altın Vuruş
Mezuniyet: Ufak İyiliklerin Karanlığında
Sedat Pakay: Başka Bir Yerden
Geliş: Uzaydan Gelen Tohum
Son Eklenenler
Altyazı Okurları 2016’nın En İyilerini Seçiyor
Altyazı’nın Aralık Sayısı Bayilerde, Telefonunuzda ve Tabletinizde!
Altyazı Dergisi, Aralık sayısında ‘Whiplash’ ile büyük bir çıkış yapan Damien Chazelle’in yeni filmi Âşıklar Şehri’ni kapağına taşıyor.
Tereddüt: Gizli Gizli Sigara İçer Gibi
Antalya’nın Uluslararası Yarışma’sında beş ödül kazanan Tereddüt birbirinden son derece farklı görünen iki kadının öykülerine odaklanıyor.
Sinemayı Seven ve Sevdiren Adam
28 Kasım tarihinde kaybettiğimiz dostumuz ve hocamız Mithat Alam’ın hayatını anlattığı nehir söyleşi, Kasım ayında İletişim Yayınları tarafından ‘Sinemayı Seven Adam’ başlığıyla yayımlanmıştı.
Perşembe Sineması
Perşembe Sineması fuarların, dünya kupalarının ve olimpiyat oyunlarının şehirlere etkilerine odaklandığı programına Aralık ayında da devam ediyor.
Almanya’dan Yepyeni Filmler
Sekizincisi düzenlenen Almanya’dan Yepyeni Filmler seçkisinin bu yılki başlığı, ‘Gri Bölge’.
Ayça Çiftçi ile ‘Popüler Filmlerden Sinema Tarihine’ Semineri
‘Pulp Fiction’ı Godard’a, ‘Oldboy’u Hitchcock’a referansla analiz etmek, sinema tarihinin farklı dönemlerinin, coğrafyalarının, akımlarının ve eğilimlerinin birbiriyle ilişkilerini açığa çıkaracak.
3. İstanbul Sessiz Sinema Günleri
Bu yıl üçüncü kez sinemaseverlerle buluşacak olan Uluslararası İstanbul Sessiz Sinema Günleri, yol ve yolculuk teması çerçevesinde bir araya getirilmiş erken dönem filmlerden bir seçki sunuyor.
19. Randevu İstanbul Uluslararası Film Festivali
Randevu İstanbul’da bu yıl, İspanya sinemasının son dönemde dikkat çeken örneklerinin bir araya getirildiği ‘Günümüz İspanyol Sineması’ ve gelenekselleşen ‘Sinema-Tarih Buluşması’ gibi bölümler yer alıyor.
8. Hangi İnsan Hakları? Film Festivali
Festival programında Türkiye’den ve dünyadan, hak mücadelelerini ve ihlallerini konu alan birçok yapım yer alıyor.
Sinematek Yaşıyor! 50. Yılda, 50 Film, 50 Sunum
Sinema tarihinin önemli filmlerinin gösterildiği ‘Sinematek Yaşıyor! 50. Yılda, 50 Film, 50 Sunum’ gösterimleri Aralık ayında da devam ediyor.
Altın Vuruş
Son iki senenin en çok festival dolaşan kısa filmlerinden Altın Vuruş, bizi zamanın ve mekânın belirsiz olduğu bir evrene çağırıyor.