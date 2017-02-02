Oscar’ın Yabancıları

Altyazı, New Jersey’de otobüs şoförlüğü yapan bir şair ile sevgilisinin sessiz sakin hayatını anlatan ‘Paterson’ı kapağına taşıyor.
Altyazı’nın Şubat Sayısı Bayilerde, Telefonunuzda ve Tabletinizde!
Bir Sinema Psikopatının Listesi: Tuhaf Kara Filmler
16. !f İstanbul Bağımsız Filmler Festivali
Claude Barras ile ‘Kabakçığın Hayatı’ üzerine
Altyazı’dan 2016’nın En İyi 10 Filmi
American Honey ve Yersiz Yurtsuz: Hareket Hâlinde
Gerçek Ölüm
Mehmet Açar ile ‘Film Analizleri: Arzular, Düşler ve Keşifler’
Altyazı Okurları 2016’nın En İyilerini Seçti
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Altyazı’nın Şubat Sayısı Bayilerde, Telefonunuzda ve Tabletinizde!
Bir Sinema Psikopatının Listesi: Tuhaf Kara Filmler
Tayfun Pirselimoğlu, Tuhaf Kara Filmler adlı listesinde ‘Macera’ ve ‘Rezervuar Köpekleri’ gibi filmlere de yer veriyor.
16. !f İstanbul Bağımsız Filmler Festivali
Bu sene on altıncısı düzenlenen !f İstanbul Bağımsız Filmler Festivali’nin programında yine heyecan verici yapımlar yer alıyor.
Yönetmenlerle Buluşma 4: Onur Ünlü
Daha önceki yıllarda Reha Erdem, Derviş Zaim ve Zeki Demirkubuz retrospektiflerinin yapıldığı Yönetmenlerle Buluşma dizisinin dördüncü ayağının konuğu Onur Ünlü.
Fol Sinema
Fol Sinema, uzun bir aranın ardından gösterimlerine yeniden başlıyor.
Yakın Dönem Hollanda Sineması
Akbank Sanat bu ay yakın dönem Hollanda filmlerini seyirciyle buluşturuyor.
Claude Barras ile ‘Kabakçığın Hayatı’ üzerine
Açılışını Cannes Film Festivali’nde yapan Fransız-İsviçre ortak yapımı stop-motion animasyon ‘Kabakçığın Hayatı’, En İyi Animasyon Oscar’ının en güçlü adaylarından.
Altyazı’dan 2016’nın En İyi 10 Filmi
Yılın en tartışmalı kadını Michéle’den sessiz rock star Marienne’e, renkli karakterlerin sürüklediği filmler Altyazı’nın ilk 10’unda.
American Honey ve Yersiz Yurtsuz: Hareket Hâlinde
Agnès Varda’nın ‘Yersiz Yurtsuz’unun başkarakteri Mona ile ‘American Honey’nin Star’ı arasındaki ortaklık veya farklara bakmak, feminist sinemaya dair ufuk açıcı yerlere götürüyor izleyiciyi.
Gerçek Ölüm
Hrant Dink’in öldürülmesinin üzerinden tam on yıl geçti, adalet hâlâ sağlanmadı. Şubat 2007 tarihli 59. sayımızda Altyazı ekibi olarak kaleme aldığımız sunuş yazısının satırlarına sinen acı, bugün hâlâ tazeliğini koruyor.
Mehmet Açar ile ‘Film Analizleri: Arzular, Düşler ve Keşifler’
Mehmet Açar sizi 8 haftalığına filmleri parçalamaya, onlarla oynamaya ve onlara farklı açılardan bakmaya çağırıyor.
Oscar’ın Yabancıları
İstanbul Modern, her yıl Oscar töreninin yaklaşması vesilesiyle gerçekleştirdiği ‘Oscar’ın Yabancıları’ adlı programa bu yıl da devam ediyor.