Oscar’ın Yabancıları

Son Eklenenler

AKO_4148 (1)

Sinemayı Seven ve Sevdiren Adam

28 Kasım tarihinde kaybettiğimiz dostumuz ve hocamız Mithat Alam’ın hayatını anlattığı nehir söyleşi, Kasım ayında İletişim Yayınları tarafından ‘Sinemayı Seven Adam’ başlığıyla yayımlanmıştı.

Devamını oku →

persembe_sinemasi_charlie_chan_1

Perşembe Sineması

Perşembe Sineması fuarların, dünya kupalarının ve olimpiyat oyunlarının şehirlere etkilerine odaklandığı programına Aralık ayında da devam ediyor.

Devamını oku →

sessiz_sinema_pandoranin_kutusu

3. İstanbul Sessiz Sinema Günleri

Bu yıl üçüncü kez sinemaseverlerle buluşacak olan Uluslararası İstanbul Sessiz Sinema Günleri, yol ve yolculuk teması çerçevesinde bir araya getirilmiş erken dönem filmlerden bir seçki sunuyor.

Devamını oku →

altıınnnn

Altın Vuruş

Son iki senenin en çok festival dolaşan kısa filmlerinden Altın Vuruş, bizi zamanın ve mekânın belirsiz olduğu bir evrene çağırıyor.

Devamını oku →