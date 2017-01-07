İstanbul Modern, her yıl Oscar töreninin yaklaşması vesilesiyle gerçekleştirdiği ‘Oscar’ın Yabancıları’ adlı programa bu yıl da devam ediyor.
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Oscar’ın Yabancıları
Sinematek Yaşıyor! 50. Yılda, 50 Film, 50 Sunum
‘Sinematek Yaşıyor! 50. Yılda, 50 Film, 50 Sunum’ programı Ocak ayındaki gösterimlerle sona eriyor.
6. Pembe Hayat KuirFest
6. Pembe Hayat KuirFest önce Ankara’da Çağdaş Sanatlar Merkezi ve Alman Kültür Merkezi’nde, ardından İstanbul’da Pera Müzesi’nde takipçileriyle buluşacak.
Altyazı Okurları 2016’nın En İyilerini Seçti
Bu yıl da okurlarımızdan gelen En İyi 10 listeleriyle, 2016’da ülkemizde vizyona girmiş olan yapımlar arasından ‘Altyazı okurlarının seçimi’ni belirledik.
Bir Sinema Psikopatının Listesi: 1960’ın En İyileri
Mithat Bey’in listelere olan tutkusuna ithafen başlattığımız bu yeni oyunbaz köşemizde, her ay bir sinefilin kişisel sinema zevklerine göre hazırlayacağı özel ve öznel listelere yer vereceğiz.
Altyazı’nın Ocak Sayısı Bayilerde, Telefonunuzda ve Tabletinizde!
Altyazı Aylık Sinema Dergisi, geleneksel ‘Vizyon Değerlendirme’ dosyasını Ocak sayısının kapağına taşıyor.
Altyazı Okurları 2016’nın En İyilerini Seçiyor
Her yıl olduğu gibi bu yıl da okurlarımızdan ‘En İyi 10 Film’ listelerini bizimle paylaşmalarını istiyoruz.
Tereddüt: Gizli Gizli Sigara İçer Gibi
Antalya’nın Uluslararası Yarışma’sında beş ödül kazanan Tereddüt birbirinden son derece farklı görünen iki kadının öykülerine odaklanıyor.
Sinemayı Seven ve Sevdiren Adam
28 Kasım tarihinde kaybettiğimiz dostumuz ve hocamız Mithat Alam’ın hayatını anlattığı nehir söyleşi, Kasım ayında İletişim Yayınları tarafından ‘Sinemayı Seven Adam’ başlığıyla yayımlanmıştı.
Perşembe Sineması
Perşembe Sineması fuarların, dünya kupalarının ve olimpiyat oyunlarının şehirlere etkilerine odaklandığı programına Aralık ayında da devam ediyor.
Almanya’dan Yepyeni Filmler
Sekizincisi düzenlenen Almanya’dan Yepyeni Filmler seçkisinin bu yılki başlığı, ‘Gri Bölge’.
Ayça Çiftçi ile ‘Popüler Filmlerden Sinema Tarihine’ Semineri
‘Pulp Fiction’ı Godard’a, ‘Oldboy’u Hitchcock’a referansla analiz etmek, sinema tarihinin farklı dönemlerinin, coğrafyalarının, akımlarının ve eğilimlerinin birbiriyle ilişkilerini açığa çıkaracak.