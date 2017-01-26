Açılışını Cannes Film Festivali’nde yapan Fransız-İsviçre ortak yapımı stop-motion animasyon ‘Kabakçığın Hayatı’, En İyi Animasyon Oscar’ının en güçlü adaylarından.
Claude Barras ile ‘Kabakçığın Hayatı’ üzerine
Altyazı’dan 2016’nın En İyi 10 Filmi
American Honey ve Yersiz Yurtsuz: Hareket Hâlinde
Gerçek Ölüm
Mehmet Açar ile ‘Film Analizleri: Arzular, Düşler ve Keşifler’
Altyazı Okurları 2016’nın En İyilerini Seçti
Bir Sinema Psikopatının Listesi: 1960’ın En İyileri
Altyazı’nın Ocak Sayısı Bayilerde, Telefonunuzda ve Tabletinizde!
Son Eklenenler
Claude Barras ile ‘Kabakçığın Hayatı’ üzerine
Altyazı’dan 2016’nın En İyi 10 Filmi
Yılın en tartışmalı kadını Michéle’den sessiz rock star Marienne’e, renkli karakterlerin sürüklediği filmler Altyazı’nın ilk 10’unda.
American Honey ve Yersiz Yurtsuz: Hareket Hâlinde
Agnès Varda’nın ‘Yersiz Yurtsuz’unun başkarakteri Mona ile ‘American Honey’nin Star’ı arasındaki ortaklık veya farklara bakmak, feminist sinemaya dair ufuk açıcı yerlere götürüyor izleyiciyi.
Gerçek Ölüm
Hrant Dink’in öldürülmesinin üzerinden tam on yıl geçti, adalet hâlâ sağlanmadı. Şubat 2007 tarihli 59. sayımızda Altyazı ekibi olarak kaleme aldığımız sunuş yazısının satırlarına sinen acı, bugün hâlâ tazeliğini koruyor.
Mehmet Açar ile ‘Film Analizleri: Arzular, Düşler ve Keşifler’
Mehmet Açar sizi 8 haftalığına filmleri parçalamaya, onlarla oynamaya ve onlara farklı açılardan bakmaya çağırıyor.
Oscar’ın Yabancıları
İstanbul Modern, her yıl Oscar töreninin yaklaşması vesilesiyle gerçekleştirdiği ‘Oscar’ın Yabancıları’ adlı programa bu yıl da devam ediyor.
Sinematek Yaşıyor! 50. Yılda, 50 Film, 50 Sunum
‘Sinematek Yaşıyor! 50. Yılda, 50 Film, 50 Sunum’ programı Ocak ayındaki gösterimlerle sona eriyor.
6. Pembe Hayat KuirFest
6. Pembe Hayat KuirFest önce Ankara’da Çağdaş Sanatlar Merkezi ve Alman Kültür Merkezi’nde, ardından İstanbul’da Pera Müzesi’nde takipçileriyle buluşacak.
Altyazı Okurları 2016’nın En İyilerini Seçti
Bu yıl da okurlarımızdan gelen En İyi 10 listeleriyle, 2016’da ülkemizde vizyona girmiş olan yapımlar arasından ‘Altyazı okurlarının seçimi’ni belirledik.
Bir Sinema Psikopatının Listesi: 1960’ın En İyileri
Mithat Bey’in listelere olan tutkusuna ithafen başlattığımız bu yeni oyunbaz köşemizde, her ay bir sinefilin kişisel sinema zevklerine göre hazırlayacağı özel ve öznel listelere yer vereceğiz.
Altyazı’nın Ocak Sayısı Bayilerde, Telefonunuzda ve Tabletinizde!
Altyazı Aylık Sinema Dergisi, geleneksel ‘Vizyon Değerlendirme’ dosyasını Ocak sayısının kapağına taşıyor.
Altyazı Okurları 2016’nın En İyilerini Seçiyor
Her yıl olduğu gibi bu yıl da okurlarımızdan ‘En İyi 10 Film’ listelerini bizimle paylaşmalarını istiyoruz.