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Gerçek Ölüm

Hrant Dink’in öldürülmesinin üzerinden tam on yıl geçti, adalet hâlâ sağlanmadı. Şubat 2007 tarihli 59. sayımızda Altyazı ekibi olarak kaleme aldığımız sunuş yazısının satırlarına sinen acı, bugün hâlâ tazeliğini koruyor.

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Oscar’ın Yabancıları

İstanbul Modern, her yıl Oscar töreninin yaklaşması vesilesiyle gerçekleştirdiği ‘Oscar’ın Yabancıları’ adlı programa bu yıl da devam ediyor.

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