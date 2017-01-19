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Gerçek Ölüm

Hrant Dink’in öldürülmesinin üzerinden tam on yıl geçti, adalet hâlâ sağlanmadı. Şubat 2007 tarihli 59. sayımızda Altyazı ekibi olarak kaleme aldığımız sunuş yazısının satırlarına sinen acı, bugün hâlâ tazeliğini koruyor.

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Oscar’ın Yabancıları

İstanbul Modern, her yıl Oscar töreninin yaklaşması vesilesiyle gerçekleştirdiği ‘Oscar’ın Yabancıları’ adlı programa bu yıl da devam ediyor.

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6. Pembe Hayat KuirFest

6. Pembe Hayat KuirFest önce Ankara’da Çağdaş Sanatlar Merkezi ve Alman Kültür Merkezi’nde, ardından İstanbul’da Pera Müzesi’nde takipçileriyle buluşacak.

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Sinemayı Seven ve Sevdiren Adam

28 Kasım tarihinde kaybettiğimiz dostumuz ve hocamız Mithat Alam’ın hayatını anlattığı nehir söyleşi, Kasım ayında İletişim Yayınları tarafından ‘Sinemayı Seven Adam’ başlığıyla yayımlanmıştı.

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