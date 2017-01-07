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Oscar’ın Yabancıları

İstanbul Modern, her yıl Oscar töreninin yaklaşması vesilesiyle gerçekleştirdiği ‘Oscar’ın Yabancıları’ adlı programa bu yıl da devam ediyor.

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6. Pembe Hayat KuirFest

6. Pembe Hayat KuirFest önce Ankara’da Çağdaş Sanatlar Merkezi ve Alman Kültür Merkezi’nde, ardından İstanbul’da Pera Müzesi’nde takipçileriyle buluşacak.

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Sinemayı Seven ve Sevdiren Adam

28 Kasım tarihinde kaybettiğimiz dostumuz ve hocamız Mithat Alam’ın hayatını anlattığı nehir söyleşi, Kasım ayında İletişim Yayınları tarafından ‘Sinemayı Seven Adam’ başlığıyla yayımlanmıştı.

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Perşembe Sineması

Perşembe Sineması fuarların, dünya kupalarının ve olimpiyat oyunlarının şehirlere etkilerine odaklandığı programına Aralık ayında da devam ediyor.

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