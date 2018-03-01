14. Akbank Kısa Film Festivali

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13-23 Mart

Bu yıl on dördüncü kez düzenlenen Akbank Kısa Film Festivali yurtiçi ve yurtdışından kısa filmlerin buluştuğu gösterimlerin yanı sıra atölye ve söyleşilerden oluşan zengin bir program sunuyor. ‘Deneyimler’ bölümünün bu yılki konuğu Arjantinli auteur sanatçı Ana Katz. Çıktığı tatilde tek başına kalan genç bir kadının hikâyesini anlatan Una Novia Errante (2007) adlı uzun metrajı ve dört kısa filmi seyirciyle buluşacak olan yönetmen, festival kapsamında bir de sinema dersi verecek.

Festivalin ilgiyle izlenen ‘Kısadan Uzuna’ bölümünde, oyuncu ve yönetmen Onur Saylak deneyimlerini aktaracak. Saylak’ın prömiyerini Karlovy Vary Film Festivali’nde yapan, sorunlu bir baba-oğul ilişkisine odaklanan ilk uzun metrajı Daha’nın yanı sıra Doğu Yaşar Akal ile birlikte imza attığı kısa filmi Orman (2015) da gösterilecek. ‘Belgesel Sinema’ bölümünün konuğu ise yazar ve yönetmen Nebil Özgentürk. Film gösterimlerinin yanı sıra, Özgentürk’le bir söyleşi de gerçekleşecek. Bu yıl ikinci kez gerçekleşecek ‘Forum’ bölümündeyse kısa filmleri senaryo aşamasından itibaren desteklemeye ve geliştirmeye yönelik bir kısa film senaryo yarışması düzenlenecek.

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