8. Hangi İnsan Hakları? Film Festivali

10-14 Aralık / SALT Galata, Aynalı Geçit
Hangi İnsan Hakları? Film Festivali’nin bu yılki teması ‘temel insan hakları’. Festival programında Türkiye’den ve dünyadan, hak mücadelelerini ve ihlallerini konu alan birçok yapım yer alıyor. 10 Ekim 2015 tarihinde Ankara’da gerçekleşen katliamda hayatını kaybedenlerin, yakınlarının gözünden anlatıldığı videoların da gösterileceği festivalde, Documentarist 2016’da Yeni Yetenek Ödülü kazanan Hatırlıyorum ve yine aynı festivalde FIPRESCI Ödülü kazanan Ceviz Ağacı da izlenebilecek. Festivalde ayrıca Emek Sineması’nın yıkılışına karşı sürdürülen mücadelenin anlatıldığı Özgürleşen Seyirci’nin Türkiye galası gerçekleştirilecek. Tarık Akan’ın anısına ise Maden (1978) filminin özel bir gösterimi yapılacak. Beş yönetmen tarafından ortaklaşa gerçekleştirilen ve insan hakları temalı beş kısa öykünün anlatıldığı Kıyıdakiler de programda yer alan filmler arasında. SALT Galata ve Aynalı Geçit’teki gösterim ve etkinliklerin tamamı ücretsiz gerçekleştirilecek.