Ali Deniz Şensöz ile ‘Filmlerin Dili’ Semineri

Eğitmen: Ali Deniz Şensöz

Kurs Başlangıcı: 23 Eylül Cumartesi

Kurs Süresi: 6 hafta (haftada 3 saat, toplam 18 saat)

Saatler: Cumartesi günleri 15:30-18:30 arası

Yer: Boğaziçi Üniversitesi Mithat Alam Film Merkezi

Bir filmde anlam nasıl üretilir? Yönetmen bir filmi nasıl tasarlar? Görüntü ve ses izleyiciyle nasıl konuşur? Film diline hâkim olmak film çekmenin, senaryo yazmanın ve film analizi yapabilmenin en önemli şartlarından biri. Bu seminer, film dilini ve sinemada anlamın nasıl üretildiğini öğretmeyi amaçlamaktadır. Film bir sistem olarak ele alındıktan sonra anlatı yapısının nasıl kurulduğu öykü parçalarının analiz edilmesiyle gösterilecektir. Sinemanın anlatım öğelerinden mizansen, görüntü yönetimi, kurgu ve ses filmlerden örnek sahneler eşliğinde işlenecek ve bu öğelerle nasıl anlamlar üretilebildiği açıklanacaktır. Katılımcıların derse gelmeden önce ana örnekleri izlemeleri tavsiye edilir.

1. Hafta: Film Dilinde Temel Kavramlar ve Anlatı Yapısına Giriş

Ana Örnek: Beş Vakit (2006)

Diğer Örnekler: Aşk (Amour, 2012), Para Avcısı (The Wolf Of Wall Street, 2013), Tout Va Bien (1972)

2. Hafta: Anlatı Yapısı

Ana Örnek: Yüzüklerin Efendisi Üçlemesi (The Lord of the Rings, 2001-2003)

Diğer Örnekler: Kara Şövalye (The Dark Knight, 2008), Yakın Plan (Nema-ye Nazdik, 1990)

3. Hafta: Mizansen

Ana Örnek: Amerikan Güzeli (American Beauty, 1999)

Diğer Örnekler: Bitmeyen Balayı (Touch of Evil, 1958), Kirazın Tadı (Ta’m e guilass, 1997), Siz Yaşayanlar (Du Levande, 2007), Vertigo (1958)

4. Hafta: Görüntü Yönetimi

Ana Örnek: Tokyo Hikâyesi (Tôkyô Monogatari, 1953)

Diğer Örnekler: Ben Küba (Soy Cuba, 1964), Bir Ayrılık (Jodaeiye Nader az Simin, 2011), Game of Thrones (3. Sezon, 4. Bölüm), Haftasonu (Weekend, 2011), Mommy (2014)

5. Hafta: Kurgu

Ana Örnek: Vahşi Belde (The Wild Bunch, 1969)

Diğer Örnekler: 2001: Uzay Macerası (2001: A Space Odyssey, 1968), Cabaret (1968), Çocukluk (Boyhood, 2014), New York Çeteleri (Gangs of New York, 2002), Star Wars serisi

6. Hafta: Ses

Ana Örnek: Kan Dökülecek (There Will Be Blood, 2007)

Diğer Örnekler: Bir Zamanlar Anadolu’da (2011), Cinayeti Gördüm (Blow Up, 1966), Game of Thrones (6. Sezon, 10. Bölüm), Üç Maymun (2008), Yaşamın Renkleri (Pleasantville, 1998)

Ali Deniz Şensöz kimdir?

Yeditepe Üniversitesi İşletme (Almanca) bölümünü bitirdikten sonra İstanbul Bilgi Üniversitesi Sinema-TV bölümünde yüksek lisans öğrenimi gördü. 2007 yılında sinema yazarlığına başladı. İki yıl düzenli olarak Bant Dergisi’nde sinema yazıları kaleme aldı. 2011’de Rotterdam Film Festivali’nin Genç Sinema Yazarları atölyesine kabul edildi, yine aynı yıl Nisimasa’nın Cannes Film Festivali esnasında düzenlediği Genç Film Eleştirmenleri atölyesine seçildi. Şu an, 2008 yılında yazmaya başladığı Altyazı Dergisi’nde İdari Koordinatör olarak görev almakta. 2012’den beri ise derginin yayın kurulunda yer alıyor ve çeşitli mecralarda yazılar yazmaya devam ediyor.

