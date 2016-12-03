1-11 Aralık / İstanbul Modern
Sekizincisi düzenlenen Almanya’dan Yepyeni Filmler seçkisinin bu yılki başlığı, ‘Gri Bölge’. Doris Dörrie’nin Berlin Film Festivali’nde büyük beğeni toplayan yeni filmi Fukushima Sevgilim (Grüße aus Fukushima) ile başlayacak olan programda Michael Koch imzalı Marija özellikle dikkat çekiyor. Dortmund’da bir otelde çalışan Ukraynalı Marija’nın hayata tutunma çabasını anlatan film bu yıl Locarno Film Festivali’nde yarışmıştı. Christian Petzold’un Almanya’nın kült TV dizisi Polizeiruf 110 için çektiği Kurtlar (Wölfe) gösterilecek yapımlar arasında. 1960’ların sonunda dönemin gençlerinin önce ailelerine sonra da devlete karşı ayaklanmalarını, buluntu görüntülerden kurgulayarak anlatan Bir Alman Gençliği (Une Jeunesse Allemande) de dikkatlerden kaçmamalı.