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Altyazı, bir süredir ekonomik anlamda zorlu bir dönemden geçiyor. Bu süreci atlatmak için ihtiyacımız olan desteği ve dayanışma ruhunu eğlenceli bir partiyle yaratalım istedik. Dostlarımız Onur Ünlü, Rıza Kocaoğlu, Can Bonomo, Uluç Bayraktar ve kim ki o grubu da desteklerini esirgemediler ve bu gecede kabin başına geçerek sürprizli setler çalmayı kabul ettiler. Bize bu gece için mekânını açan Moda Sahnesi’ne de ayrıca teşekkür borçluyuz. Tüm okurlarımızı 30 Ocak akşamı Moda Sahnesi’nde gerçekleşecek partimizde bizimle bir arada olmaya, bir ağızdan şarkılar söylemeye ve dans etmeye davet ediyoruz!

NASIL BİLET ALABİLİRİM?

Altyazı Dergisi Dayanışma Gecesi bilet ücreti 50 TL’dir.

Bilet satışı 30 Ocak öncesi havale yöntemiyle, etkinlik akşamı ise Moda Sahnesi gişesinden gerçekleşecektir.

Bilet satışı, mekânın kapasitesiyle sınırlıdır.

Havale yaparak bilet almak isteyen okuyucularımızdan bilet ücretini aşağıdaki IBAN hesabına yatırdıktan sonra dekontu ad, soyadı, TC Kimlik No ve semt bilgileriyle beraber altyazi@altyazi.net mail adresine göndermelerini rica ediyoruz.

ve bilgileriyle beraber altyazi@altyazi.net mail adresine göndermelerini rica ediyoruz. Eğer birden fazla kişi için bilet alıyorsanız bize yolladığınız mail’de diğer kişilerin de isim bilgilerini belirtebilir veya kendi isminizin yanında + olarak kişi sayısı yazabilirsiniz. İsimleriniz etkinlik akşamı kapı listesinde olacaktır.

Garanti Bankası

Hesap Adı: Boğaziçi Üniversitesi Vakfı İktisadi İşletmesi

IBAN: TR39 0006 2000 3030 0006 2997 21