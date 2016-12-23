Altyazı Okurları 2016’nın En İyilerini Seçiyor

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Her yıl olduğu gibi bu yıl da okurlarımızdan ‘En İyi 10 Film’ listelerini bizimle paylaşmalarını istiyoruz. Elimize ulaşan sıralamalar Altyazı Okurlarının Seçimi’nin şekillenmesini sağlayacak. Ayrıca, okurlarımızın kişisel listelerinin tümünü web sitemizde yayınlayacağız.

1 Ocak 2016- 23 Aralık 2016 tarihleri arasında Türkiye’de vizyona girmiş filmler arasından size göre En İyi 10 filmi beğeni sırasıyla 1’den 10’a kadar sıralayarak [email protected] adresine göndermeniz yeterli. Konu hanesine 2016’nın En İyileri yazmanızı rica ediyoruz. E-postalarınızı 29 Aralık Perşembe gününe kadar bekliyoruz.

Yıl içinde vizyona giren yerli ve yabancı filmlere yer verebileceğiniz listelerde filmlerin Türkçe vizyon isimlerini kullanmanızı rica ediyoruz. Ayrıca, filmler 1’den 10’a doğru sıralanırken her haneye yalnızca bir filmin yazılması gerekiyor. Bu kurallara uymayan listeleri değerlendirmeye alamayacağımızı hatırlatalım.

1 Ocak-23 Aralık arasında vizyona giren filmlere göz atmak için tıklayınız

NOTLAR

1. 30 Aralık’ta vizyona girecek filmler önümüzdeki senenin değerlendirmesine alınacaktır.

2. Krzysztof Kieslowski’nin Türkiye’de ilk defa vizyona giren başyapıtı Veronique’in İkili Yaşamı’nı (La Double Vie de Veronique, 1991) 2016’nın en iyileri değerlendirmesine almıyoruz.