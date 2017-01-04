Altyazı Okurları 2016’nın En İyilerini Seçti

Bu yıl da okurlarımızdan gelen En İyi 10 listeleriyle, 2016’da ülkemizde vizyona girmiş olan yapımlar arasından ‘Altyazı okurlarının seçimi’ni belirledik. 1 Ocak – 23 Aralık 2016 tarihleri arasında Türkiye’de vizyona girmiş filmler arasından yapılan değerlendirmeye, Krzysztof Kieslowski’nin Türkiye’de ilk defa vizyon şansı bulan başyapıtı Veronique’in İkili Yaşamı (La Double Vie de Veronique, 1991) dahil edilmedi. Ocak sayımızda yayımladığımız vizyon dosyasında eleştirmenlerin listesinde ilk iki sırada yer alan Carol ve Saul’un Oğlu, okur listesinde de yerlerini korudu. Diriliş, Geliş ve The Hateful Eight ise eleştirmenlerin en iyi 10 filmi arasına giremese de okuyucuların listesinde kendilerine yer buldular.
ALTYAZI OKURLARININ SEÇİMİ
1. CAROL
2. SAUL’UN OĞLU (SAUL FIA)
3. GENÇLİK (YOUTH)
4. DİRİLİŞ (THE REVENANT)
5. GELİŞ (ARRIVAL)
6. O KADIN (ELLE)
7. THE HATEFUL EIGHT
8. SPOTLIGHT
9. THE CLUB (EL CLUB)
10. MEZUNİYET (BACALAUREAT)
OKUR LİSTELERİ
Ahmet Önel
1. Carol
2. Café Society
3. Hitchcock/Truffaut
4. Frantz
5. Gençlik
6. Sen Benimsin
7. Fırtınalı Hayatlar
8. Danimarkalı Kız
9. Ana Yurdu
10. Yeni Ahit
Akın Memişoğlu
1. Saul’un Oğlu
2. Diriliş
3. Yeni Ahit
4. Julieta
5. The Hateful Eight
6. Bekleyiş
7. Carol
8. O Kadın
9. Sen Benimsin
10. Neon Şeytan
Aksun Talu
1. Carol
2. Gece Hayvanları
3. The Hateful Eight
4. Kaptan Fantastik
5. Gençlik
6. Diriliş
7. Saul’un Oğlu
8. Danimarkalı Kız
9. Belgica
10. Hitchcock/Truffaut
Altan Oruç
1. Saul’un Oğlu
2. The Hateful Eight
3. Geliş
4. Diriliş
5. Deadpool
6. Müttefik
7. Gizli Dünya
8. Büyük Açık
9. Julieta
10. Kaptan Fantastik
Atacan Çiftçi
1. Spotlight
2. Kalandar Soğuğu
3. The Club
4. Babamın Kanatları
5. Elveda Berlin
6. İnatçılar
7. Diriliş
8. Tereddüt
9. Neon Şeytan
10. Kor
Atakan Gürbüz
1. Bekleyiş
2. O Kadın
3. Sessiz Çığlık
4. Carol
5. Mezuniyet
6. Rüzgârda Salınan Nilüfer
7. Saul’un Oğlu
8. Tereddüt
9. Sen Benimsin
10. Nefesini Tut
Ayşegül Gemci
1. Diriliş
2. Kral İçin Hologram
3. Carol
4. Geliş
5. Belgica
6. Fırtınalı Hayatlar
7. Brooklyn
8. Danimarkalı Kız
9. Saul’un Oğlu
10. Julieta
Berk Çetin
1. Gençlik
2. Geliş
3. Canavarın Çağrısı
4. Spotlight
5. Büyük Açık
6. Diriliş
7. Rogue One: Bir Star Wars Hikâyesi
8. Yeni Ahit
9. Saraybosna’da Ölüm
10. Mezuniyet
Burcu Bakö
1. Sen Benimsin
2. O Kadın
3. Ana Yurdu
4. Gençlik
5. Carol
6. Frantz
7. Neon Şeytan
8. The Club
9. Meçhul Kız
10. Julieta
Burcu M. Tohum
1. Pastoral America
2. İnatçılar
3. Kalandar Soğuğu
4. Tereddüt
5. Geliş
6. Julieta
7. Carol
8. Mezuniyet
9. Hitchcock / Truffaut
10. Neon Şeytan
Can Önalan
1. Annemle Geçen Yaz
2. Carol
3. Mezuniyet
4. The Hateful Eight
5. O Kadın
6. Neon Şeytan
7. Geliş
8. Gece Hayvanları
9. Spotlight
10. The Club
Caner Dizbay
1. Savaş Vadisi
2. Diriliş
3. Deadpool
4. Kaptan Amerika: Kahramanların Savaşı
5. Frantz
6. X-Men: Apocalypse
7. Spotlight
8. Gizli Dünya
9. Saul’un Oğlu
10. Geliş
Cemal Akçiçek
1. O Kadın
2. Neon Şeytan
3. Carol
4. Gizli Dünya
5. Sen Benimsin
6. Cloverfield Yolu No:10
7. Sessiz Çığlık
8. The Hateful Eight
9. Diriliş
10. Gençlik
Deniz Demirel
1. Yeniden Başla
2. Yeni Ahit
3. Ölümcül Oyun
4. Tereddüt
5. Hitler’e Suikast
6. Kaptan Fantastik
7. Geliş
8. Hayat Işığım
9. Gece Hayvanları
10. Annemle Geçen Yaz
Doğacan Düğmeci
1. Kalandar Soğuğu
2. Julieta
3. Kaptan Fantastik
4. Diriliş
5. O Kadın
6. Ana Yurdu
7. Ansızın
8. Mezuniyet
9. Babamın Kanatları
10. Rüzgârda Salınan Nilüfer
Ecem Yıldırım
1. Carol
2. Frantz
3. O Kadın
4. Gençlik
5. The Club
6. Hatırla
7. Gece Hayvanları
8. Mezuniyet
9. Ansızın
10. Hitchcock/Truffaut
Emin Yağız
1. Yeni Ahit
2. Bayan Peregrine’nin Tuhaf Çocukları
3. Alis Harikalar Diyarında: Aynanın İçinden
4. Midnight Special
5. Frantz
6. Julieta
7. Mezuniyet
8. Hitchcock/Truffaut
9. Mavi Bisiklet
10. Ölümcül Oyun
Emrah Özcan
1. Carol
2. Saul’un Oğlu
3. The Hateful Eight
4. Spotlight
5. Hasret
6. Frantz
7. Gece Hayvanları
8. Bekleyiş
9. Geliş
10. Evrim
Emre Akkuş
1. Saul’un Oğlu
2. Gençlik
3. Carol
4. Frantz
5. Dheepan
6. Geliş
7. Julieta
8. Spotlight
9. Şimdi Nereyi İşgal Edelim?
10. Meçhul Kız
Emre Eminoğlu
1. Geliş
2. O Kadın
3. Sessiz Çığlık
4. Büyük Açık
5. Cloverfield Yolu No:10
6. Canavarın Çağrısı
7. Spotlight
8. Deadpool
9. Tereddüt
10. Zootropolis: Hayvanlar Şehri
Emre Tezcan
1. Diriliş
2. Carol
3. Evrim
4. Mezuniyet
5. Danimarkalı Kız
6. The Club
7. Saul’un Oğlu
8. Yeni Ahit
9. Gece Hayvanları
10. Neon Şeytan
Emre Zabunoğlu
1. Carol
2. Geliş
3. The Club
4. Gece Hayvanları
5. Mezuniyet
6. Yeni Ahit
7. Rogue One : Bir Star Wars Hikâyesi
8. Yeniden Başla
9. İnatçılar
10. Ansızın
Engin Akyıldırım
1. Hz. Muhammed: Allah’ın Elçisi
2. Diriliş
3. The Hateful Eight
4. Kor
5. Rüya
6. Rüzgârda Salınan Nilüfer
7. Hitchcock/Truffaut
8. Frantz
9. Benim Adım Feridun
10. Tereddüt
Erdem Çağlayan
1. The Club
2. Diriliş
3. Saul’un Oğlu
4. Spotlight
5. Geliş
6. Kor
7. Gençlik
8. Midnight Special
9. The Hateful Eight
10. Creed: Efsanenin Doğuşu
Erdem Yılmaz
1. Gece Hayvanları
2. O Kadın
3. Sen Benimsin
4. Café Society
5. Carol
6. Neon Şeytan
7. Julieta
8. The Hateful Eight
9. Spotlight
10. Rogue One: Bir Star Wars Hikâyesi
Erkan Adıgüzel
1. Saul’un Oğlu
2. Sen Benimsin
3. O Kadın
4. Deadpool
5. Suikastçı
6. Carol
7. Yeni Ahit
8. The Hateful Eight
9. Diriliş
10. Nefesini Tut
Evren Elverdi
1. Carol
2. The Club
3. Gençlik
4. Saul’un Oğlu
5. Deadpool
6. Zootropolis: Hayvanlar Şehri
7. Midnight Special
8. Meçhul Kız
9. Denizdeki Ateş
10. Yeni Ahit
Fethi Utku Karaman
1. The Hateful Eight
2. Savaş Vadisi
3. Deadpool
4. Geliş
5. Diriliş
6. Gizli Dünya
7. Danimarkalı Kız
8. Hesaplaşma
9. Korku Seansı 2
10. Gece Hayvanları
Hatice Sude
1. Yeni Ahit
2. Frantz
3. Bayan Peregrine’nin Tuhaf Çocukları
4. Mezuniyet
5. Alis Harikalar Diyarında: Aynanın İçinden
6. Gece Hayvanları
7. Julieta
8. Neon Şeytan
9. Midnight Special
10. Mavi Bisiklet
İlker Kaçmaz
1. Saul’un Oğlu
2. Dheepan
3. Ansızın
4. The Club
5. Kalandar Soğuğu
6. Tereddüt
7. Rüzgârda Salınan Nilüfer
8. Mavi Bisiklet
9. Babamın Kanatları
10. Yalan Labirenti
İrem Yıldırım
1. The Hateful Eight
2. Gece Hayvanları
3. Hatırla
4. Diriliş
5. Frantz
6. Carol
7. Mezuniyet
8. Tereddüt
9. O Kadın
10. Hitchcock/Truffaut
Kıvanç Sezer
1. Saul’un Oğlu
2. Mezuniyet
3. Spotlight
4. Carol
5. Babamın Kanatları
6. Meçhul Kız
7. Albüm
8. Diriliş
9. Ana Yurdu
10. Kalandar Soğuğu
Manolya Akdemir
1. Geliş
2. Saul’un Oğlu
3. O Kadın
4. Gençlik
5. Gece Hayvanları
6. Ölümcül Oyun
7. Rogue One: Bir Star Wars Hikâyesi
8. Babamın Kanatları
9. Neon Şeytan
10. The Hateful Eight
Mehmet Demircioğlu
1. Carol
2. Deadpool
3. Saul’un Oğlu
4. O Kadın
5. Neon Şeytan
6. Gençlik
7. Midnight Special
8. The Hateful Eight
9. Sessiz Çığlık
10. Kaptan Fantastik
Mehmet Şahin
1. Geliş
2. The Club
3. Gençlik
4. Saul’un Oğlu
5. O Kadın
6. Kubo ve Sihirli Telleri
7. Carol
8. Spotlight
9. Canavarın Çağrısı
10. Hitchcock /Truffaut
Mehmet Taner Demir
1. Carol
2. Gençlik
3. Geliş
4. Kaptan Fantastik
5. O Kadın
6. Annemle Geçen Yaz
7. Diriliş
8. Julieta
9. Doktor Strange
10. Kayıp Balık Dori
Merve Pınar
1. Kalandar Soğuğu
2. İnatçılar
3. Kor
4. Gençlik
5. Mezuniyet
6. Saul’un oğlu
7. Albüm
8. Mavi Bisiklet
9. Yeni Ahit
10. Frantz
Mevlüt Güngör
1. İnatçılar
2. Hasret
3. Kalandar Soğuğu
4. Mezuniyet
5. Saul’un Oğlu
6. Kor
7. Babamın Kanatları
8. Ana Yurdu
9. Albüm
10. Mavi Bisiklet
Murat Dural
1. Hitchcock/Truffaut
2. Geliş
3. Babamın Kanatları
4. Saul’un Oğlu
5. Deadpool
6. Büyük Açık
7. Neon Şeytan
8. O Kadın
9. Ölümcül Oyun
10. Suikastçı
Neşe Ürel
1. The Club
2. Gençlik
3. Bin Başlı Canavar
4. Danimarkalı Kız
5. Spotlight
6. Hitchcock/Truffaut
7. Carol
8. Julieta
9. Ansızın
10. Babamın Kanatları
Oğuz Erdur
1. Carol
2. The Hateful Eight
3. Geliş
4. Zootropolis: Hayvanlar Şehri
5. Gençlik
6. Gizli Dünya
7. Saul’un Oğlu
8. O Kadın
9. Spotlight
10. Müttefik
Okan Akbulut
1. Meçhul Kız
2. Babamın Kanatları
3. Kalandar Soğuğu
4. Albüm
5. Saul’un Oğlu
6. Spotlight
7. Rüzgârda Salınan Nilüfer
8. Tereddüt
9. Rauf
10. Hasret
Onursal Engel
1. The Hateful Eight
2. Gençlik
3. Saul’un Oğlu
4. Diriliş
5. Albüm
6. Hasret
7. Belgica
8. Julieta
9. Café Society
10. Hatıraların Masumiyeti
Ozan Aytaş
1. İyi Adamlar
2. Saul’un Oğlu
3. Spotlight
4. Cloverfield Yolu No: 10
5. The Club
6. Geliş
7. Julieta
8. Babamın Kanatları
9. Kubo ve Sihirli Telleri
10. The Hateful Eight
Ödül Gökçe
1. Saul’un Oğlu
2. O Kadın
3. Carol
4. Gençlik
5. Frantz
6. Julieta
7. Sen Benimsin
8. Gece Hayvanları
9. Kaptan Fantastik
10. Ansızın
Ömer Çınar
1. Frantz
2. Gece Hayvanları
3. Geliş
4. Carol
5. Rogue One: Bir Star Wars Hikâyesi
6. Neon Şeytan
7. The Club
8. Diriliş
9. Korku Seansı 2
10. Zootropolis: Hayvanlar Şehri
Ömercan Kağızmandere
1. Saraybosna’da Ölüm
2. Kalandar Soğuğu
3. Mezuniyet
4. Spotlight
5. Kaptan Fantastik
6. The Big Short
7. Sully
8. Gizli Dünya
9. Tereddüt
10. Albüm
Ömür Keskin
1. Saul’un Oğlu
2. Albüm
3. Gece Hayvanları
4. İnatçılar
5. Gizli Dünya
6. Mezuniyet
7. Kalandar Soğuğu
8. Trendeki Kız
9. Belgica
10. Danimarkalı Kız
Özgür Düğmeci
1. Kaptan Fantastik
2. Kalandar Soğuğu
3. Diriliş
4. Belgica
5. Gençlik
6. Rüzgârda Salınan Nilüfer
7. Julieta
8. Hz.Muhammed: Allah’ın Elçisi
9. Deadpool
10. Ip Man 3
Özgür Özdemir
1. Sessiz Çığlık
2. Gizli Dünya
3. Küçük Adamlar
4. Gençlik
5. Neon Şeytan
6. Kaptan Fantastik
7. O Kadın
8. Geliş
9. Fantastik Canavarlar Nelerdir, Nerede Bulunurlar?
10. Creed: Efsanenin Doğuşu
Ruşen Ali Sayat
1. Gençlik
2. Gizli Dünya
3. Spotlight
4. Carol
5. Zootropolis: Hayvanlar Şehri
6. The Hateful Eight
7. Geliş
8. Büyük Açık
9. İyi Adamlar
10. Kaptan Amerika: Kahramanların Savaşı
Serkan Mutlu Akbaş
1. Gençlik
2. Sessiz Çığlık
3. Geliş
4. Diriliş
5. Büyük Açık
6. Saul’un Oğlu
7. Spotlight
8. Yeniden Başla
9. Danimarkalı Kız
10. Julieta
Şehnaz Uğur
1. Yeniden Başla
2. Büyük Açık
3. Prensim
4. Deephan
5. O Kadın
6. Gizli Dünya
7. Gece Hayvanları
8. Sessiz Çığlık
9. Rüzgârda Salınan Nilüfer
10. Kördüğüm
Süleyman Uğur Çağlayan
1. Gençlik
2. Carol
3. The Club
4. Saul’un Oğlu
5. Spotlight
6. Frantz
7. Hatırla
8. Mükemmel Bir Gün
9. Diriliş
10. Meçhul Kız
Tolga Ersoy
1. Saul’un Oğlu
2. O Kadın
3. The Hateful Eight
4. Gençlik
5. Diriliş
6. Nefesini Tut
7. Carol
8. Ölümcül Oyun
9. Neon Şeytan
10. Belgica
Yusuf Ölmez
1. Kalandar Soğuğu
2. Albüm
3. İnatçılar
4. Mezuniyet
5. Kor
6. Tereddüt
7. Gençlik
8. Babamın Kanatları
9. Saul’un Oğlu
10. Mavi Bisiklet
Yusufcan Durmuş
1. Yeniden Başla
2. Ölümcül Oyun
3. İftarlık Gazoz
4. Deadpool
5. Mavi Bisiklet
6. Annemle Geçen Yaz
7. Diriliş
8. Rauf
9. Ansızın
10. Zootropolis: Hayvanlar Şehri