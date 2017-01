Altyazı Okurları 2016’nın En İyilerini Seçti

Paylaş

Bu yıl da okurlarımızdan gelen En İyi 10 listeleriyle, 2016’da ülkemizde vizyona girmiş olan yapımlar arasından ‘Altyazı okurlarının seçimi’ni belirledik. 1 Ocak – 23 Aralık 2016 tarihleri arasında Türkiye’de vizyona girmiş filmler arasından yapılan değerlendirmeye, Krzysztof Kieslowski’nin Türkiye’de ilk defa vizyon şansı bulan başyapıtı Veronique’in İkili Yaşamı (La Double Vie de Veronique, 1991) dahil edilmedi. Ocak sayımızda yayımladığımız vizyon dosyasında eleştirmenlerin listesinde ilk iki sırada yer alan Carol ve Saul’un Oğlu, okur listesinde de yerlerini korudu. Diriliş, Geliş ve The Hateful Eight ise eleştirmenlerin en iyi 10 filmi arasına giremese de okuyucuların listesinde kendilerine yer buldular.

ALTYAZI OKURLARININ SEÇİMİ

1. CAROL

2. SAUL’UN OĞLU (SAUL FIA)

3. GENÇLİK (YOUTH)

4. DİRİLİŞ (THE REVENANT)

5. GELİŞ (ARRIVAL)

6. O KADIN (ELLE)

7. THE HATEFUL EIGHT

8. SPOTLIGHT

9. THE CLUB (EL CLUB)

10. MEZUNİYET (BACALAUREAT)

OKUR LİSTELERİ

Ahmet Önel

1. Carol

2. Café Society

3. Hitchcock/Truffaut

4. Frantz

5. Gençlik

6. Sen Benimsin

7. Fırtınalı Hayatlar

8. Danimarkalı Kız

9. Ana Yurdu

10. Yeni Ahit

Akın Memişoğlu

1. Saul’un Oğlu

2. Diriliş

3. Yeni Ahit

4. Julieta

5. The Hateful Eight

6. Bekleyiş

7. Carol

8. O Kadın

9. Sen Benimsin

10. Neon Şeytan

Aksun Talu

1. Carol

2. Gece Hayvanları

3. The Hateful Eight

4. Kaptan Fantastik

5. Gençlik

6. Diriliş

7. Saul’un Oğlu

8. Danimarkalı Kız

9. Belgica

10. Hitchcock/Truffaut

Altan Oruç

1. Saul’un Oğlu

2. The Hateful Eight

3. Geliş

4. Diriliş

5. Deadpool

6. Müttefik

7. Gizli Dünya

8. Büyük Açık

9. Julieta

10. Kaptan Fantastik

Atacan Çiftçi

1. Spotlight

2. Kalandar Soğuğu

3. The Club

4. Babamın Kanatları

5. Elveda Berlin

6. İnatçılar

7. Diriliş

8. Tereddüt

9. Neon Şeytan

10. Kor

Atakan Gürbüz

1. Bekleyiş

2. O Kadın

3. Sessiz Çığlık

4. Carol

5. Mezuniyet

6. Rüzgârda Salınan Nilüfer

7. Saul’un Oğlu

8. Tereddüt

9. Sen Benimsin

10. Nefesini Tut

Ayşegül Gemci

1. Diriliş

2. Kral İçin Hologram

3. Carol

4. Geliş

5. Belgica

6. Fırtınalı Hayatlar

7. Brooklyn

8. Danimarkalı Kız

9. Saul’un Oğlu

10. Julieta

Berk Çetin

1. Gençlik

2. Geliş

3. Canavarın Çağrısı

4. Spotlight

5. Büyük Açık

6. Diriliş

7. Rogue One: Bir Star Wars Hikâyesi

8. Yeni Ahit

9. Saraybosna’da Ölüm

10. Mezuniyet

Burcu Bakö

1. Sen Benimsin

2. O Kadın

3. Ana Yurdu

4. Gençlik

5. Carol

6. Frantz

7. Neon Şeytan

8. The Club

9. Meçhul Kız

10. Julieta

Burcu M. Tohum

1. Pastoral America

2. İnatçılar

3. Kalandar Soğuğu

4. Tereddüt

5. Geliş

6. Julieta

7. Carol

8. Mezuniyet

9. Hitchcock / Truffaut

10. Neon Şeytan

Can Önalan

1. Annemle Geçen Yaz

2. Carol

3. Mezuniyet

4. The Hateful Eight

5. O Kadın

6. Neon Şeytan

7. Geliş

8. Gece Hayvanları

9. Spotlight

10. The Club

Caner Dizbay

1. Savaş Vadisi

2. Diriliş

3. Deadpool

4. Kaptan Amerika: Kahramanların Savaşı

5. Frantz

6. X-Men: Apocalypse

7. Spotlight

8. Gizli Dünya

9. Saul’un Oğlu

10. Geliş

Cemal Akçiçek

1. O Kadın

2. Neon Şeytan

3. Carol

4. Gizli Dünya

5. Sen Benimsin

6. Cloverfield Yolu No:10

7. Sessiz Çığlık

8. The Hateful Eight

9. Diriliş

10. Gençlik

Deniz Demirel

1. Yeniden Başla

2. Yeni Ahit

3. Ölümcül Oyun

4. Tereddüt

5. Hitler’e Suikast

6. Kaptan Fantastik

7. Geliş

8. Hayat Işığım

9. Gece Hayvanları

10. Annemle Geçen Yaz

Doğacan Düğmeci

1. Kalandar Soğuğu

2. Julieta

3. Kaptan Fantastik

4. Diriliş

5. O Kadın

6. Ana Yurdu

7. Ansızın

8. Mezuniyet

9. Babamın Kanatları

10. Rüzgârda Salınan Nilüfer

Ecem Yıldırım

1. Carol

2. Frantz

3. O Kadın

4. Gençlik

5. The Club

6. Hatırla

7. Gece Hayvanları

8. Mezuniyet

9. Ansızın

10. Hitchcock/Truffaut

Emin Yağız

1. Yeni Ahit

2. Bayan Peregrine’nin Tuhaf Çocukları

3. Alis Harikalar Diyarında: Aynanın İçinden

4. Midnight Special

5. Frantz

6. Julieta

7. Mezuniyet

8. Hitchcock/Truffaut

9. Mavi Bisiklet

10. Ölümcül Oyun

Emrah Özcan

1. Carol

2. Saul’un Oğlu

3. The Hateful Eight

4. Spotlight

5. Hasret

6. Frantz

7. Gece Hayvanları

8. Bekleyiş

9. Geliş

10. Evrim

Emre Akkuş

1. Saul’un Oğlu

2. Gençlik

3. Carol

4. Frantz

5. Dheepan

6. Geliş

7. Julieta

8. Spotlight

9. Şimdi Nereyi İşgal Edelim?

10. Meçhul Kız

Emre Eminoğlu

1. Geliş

2. O Kadın

3. Sessiz Çığlık

4. Büyük Açık

5. Cloverfield Yolu No:10

6. Canavarın Çağrısı

7. Spotlight

8. Deadpool

9. Tereddüt

10. Zootropolis: Hayvanlar Şehri

Emre Tezcan

1. Diriliş

2. Carol

3. Evrim

4. Mezuniyet

5. Danimarkalı Kız

6. The Club

7. Saul’un Oğlu

8. Yeni Ahit

9. Gece Hayvanları

10. Neon Şeytan

Emre Zabunoğlu

1. Carol

2. Geliş

3. The Club

4. Gece Hayvanları

5. Mezuniyet

6. Yeni Ahit

7. Rogue One : Bir Star Wars Hikâyesi

8. Yeniden Başla

9. İnatçılar

10. Ansızın

Engin Akyıldırım

1. Hz. Muhammed: Allah’ın Elçisi

2. Diriliş

3. The Hateful Eight

4. Kor

5. Rüya

6. Rüzgârda Salınan Nilüfer

7. Hitchcock/Truffaut

8. Frantz

9. Benim Adım Feridun

10. Tereddüt

Erdem Çağlayan

1. The Club

2. Diriliş

3. Saul’un Oğlu

4. Spotlight

5. Geliş

6. Kor

7. Gençlik

8. Midnight Special

9. The Hateful Eight

10. Creed: Efsanenin Doğuşu

Erdem Yılmaz

1. Gece Hayvanları

2. O Kadın

3. Sen Benimsin

4. Café Society

5. Carol

6. Neon Şeytan

7. Julieta

8. The Hateful Eight

9. Spotlight

10. Rogue One: Bir Star Wars Hikâyesi

Erkan Adıgüzel

1. Saul’un Oğlu

2. Sen Benimsin

3. O Kadın

4. Deadpool

5. Suikastçı

6. Carol

7. Yeni Ahit

8. The Hateful Eight

9. Diriliş

10. Nefesini Tut

Evren Elverdi

1. Carol

2. The Club

3. Gençlik

4. Saul’un Oğlu

5. Deadpool

6. Zootropolis: Hayvanlar Şehri

7. Midnight Special

8. Meçhul Kız

9. Denizdeki Ateş

10. Yeni Ahit

Fethi Utku Karaman

1. The Hateful Eight

2. Savaş Vadisi

3. Deadpool

4. Geliş

5. Diriliş

6. Gizli Dünya

7. Danimarkalı Kız

8. Hesaplaşma

9. Korku Seansı 2

10. Gece Hayvanları

Hatice Sude

1. Yeni Ahit

2. Frantz

3. Bayan Peregrine’nin Tuhaf Çocukları

4. Mezuniyet

5. Alis Harikalar Diyarında: Aynanın İçinden

6. Gece Hayvanları

7. Julieta

8. Neon Şeytan

9. Midnight Special

10. Mavi Bisiklet

İlker Kaçmaz

1. Saul’un Oğlu

2. Dheepan

3. Ansızın

4. The Club

5. Kalandar Soğuğu

6. Tereddüt

7. Rüzgârda Salınan Nilüfer

8. Mavi Bisiklet

9. Babamın Kanatları

10. Yalan Labirenti

İrem Yıldırım

1. The Hateful Eight

2. Gece Hayvanları

3. Hatırla

4. Diriliş

5. Frantz

6. Carol

7. Mezuniyet

8. Tereddüt

9. O Kadın

10. Hitchcock/Truffaut

Kıvanç Sezer

1. Saul’un Oğlu

2. Mezuniyet

3. Spotlight

4. Carol

5. Babamın Kanatları

6. Meçhul Kız

7. Albüm

8. Diriliş

9. Ana Yurdu

10. Kalandar Soğuğu

Manolya Akdemir

1. Geliş

2. Saul’un Oğlu

3. O Kadın

4. Gençlik

5. Gece Hayvanları

6. Ölümcül Oyun

7. Rogue One: Bir Star Wars Hikâyesi

8. Babamın Kanatları

9. Neon Şeytan

10. The Hateful Eight

Mehmet Demircioğlu

1. Carol

2. Deadpool

3. Saul’un Oğlu

4. O Kadın

5. Neon Şeytan

6. Gençlik

7. Midnight Special

8. The Hateful Eight

9. Sessiz Çığlık

10. Kaptan Fantastik

Mehmet Şahin

1. Geliş

2. The Club

3. Gençlik

4. Saul’un Oğlu

5. O Kadın

6. Kubo ve Sihirli Telleri

7. Carol

8. Spotlight

9. Canavarın Çağrısı

10. Hitchcock /Truffaut

Mehmet Taner Demir

1. Carol

2. Gençlik

3. Geliş

4. Kaptan Fantastik

5. O Kadın

6. Annemle Geçen Yaz

7. Diriliş

8. Julieta

9. Doktor Strange

10. Kayıp Balık Dori

Merve Pınar

1. Kalandar Soğuğu

2. İnatçılar

3. Kor

4. Gençlik

5. Mezuniyet

6. Saul’un oğlu

7. Albüm

8. Mavi Bisiklet

9. Yeni Ahit

10. Frantz

Mevlüt Güngör

1. İnatçılar

2. Hasret

3. Kalandar Soğuğu

4. Mezuniyet

5. Saul’un Oğlu

6. Kor

7. Babamın Kanatları

8. Ana Yurdu

9. Albüm

10. Mavi Bisiklet

Murat Dural

1. Hitchcock/Truffaut

2. Geliş

3. Babamın Kanatları

4. Saul’un Oğlu

5. Deadpool

6. Büyük Açık

7. Neon Şeytan

8. O Kadın

9. Ölümcül Oyun

10. Suikastçı

Neşe Ürel

1. The Club

2. Gençlik

3. Bin Başlı Canavar

4. Danimarkalı Kız

5. Spotlight

6. Hitchcock/Truffaut

7. Carol

8. Julieta

9. Ansızın

10. Babamın Kanatları

Oğuz Erdur

1. Carol

2. The Hateful Eight

3. Geliş

4. Zootropolis: Hayvanlar Şehri

5. Gençlik

6. Gizli Dünya

7. Saul’un Oğlu

8. O Kadın

9. Spotlight

10. Müttefik

Okan Akbulut

1. Meçhul Kız

2. Babamın Kanatları

3. Kalandar Soğuğu

4. Albüm

5. Saul’un Oğlu

6. Spotlight

7. Rüzgârda Salınan Nilüfer

8. Tereddüt

9. Rauf

10. Hasret

Onursal Engel

1. The Hateful Eight

2. Gençlik

3. Saul’un Oğlu

4. Diriliş

5. Albüm

6. Hasret

7. Belgica

8. Julieta

9. Café Society

10. Hatıraların Masumiyeti

Ozan Aytaş

1. İyi Adamlar

2. Saul’un Oğlu

3. Spotlight

4. Cloverfield Yolu No: 10

5. The Club

6. Geliş

7. Julieta

8. Babamın Kanatları

9. Kubo ve Sihirli Telleri

10. The Hateful Eight

Ödül Gökçe

1. Saul’un Oğlu

2. O Kadın

3. Carol

4. Gençlik

5. Frantz

6. Julieta

7. Sen Benimsin

8. Gece Hayvanları

9. Kaptan Fantastik

10. Ansızın

Ömer Çınar

1. Frantz

2. Gece Hayvanları

3. Geliş

4. Carol

5. Rogue One: Bir Star Wars Hikâyesi

6. Neon Şeytan

7. The Club

8. Diriliş

9. Korku Seansı 2

10. Zootropolis: Hayvanlar Şehri

Ömercan Kağızmandere

1. Saraybosna’da Ölüm

2. Kalandar Soğuğu

3. Mezuniyet

4. Spotlight

5. Kaptan Fantastik

6. The Big Short

7. Sully

8. Gizli Dünya

9. Tereddüt

10. Albüm

Ömür Keskin

1. Saul’un Oğlu

2. Albüm

3. Gece Hayvanları

4. İnatçılar

5. Gizli Dünya

6. Mezuniyet

7. Kalandar Soğuğu

8. Trendeki Kız

9. Belgica

10. Danimarkalı Kız

Özgür Düğmeci

1. Kaptan Fantastik

2. Kalandar Soğuğu

3. Diriliş

4. Belgica

5. Gençlik

6. Rüzgârda Salınan Nilüfer

7. Julieta

8. Hz.Muhammed: Allah’ın Elçisi

9. Deadpool

10. Ip Man 3

Özgür Özdemir

1. Sessiz Çığlık

2. Gizli Dünya

3. Küçük Adamlar

4. Gençlik

5. Neon Şeytan

6. Kaptan Fantastik

7. O Kadın

8. Geliş

9. Fantastik Canavarlar Nelerdir, Nerede Bulunurlar?

10. Creed: Efsanenin Doğuşu

Ruşen Ali Sayat

1. Gençlik

2. Gizli Dünya

3. Spotlight

4. Carol

5. Zootropolis: Hayvanlar Şehri

6. The Hateful Eight

7. Geliş

8. Büyük Açık

9. İyi Adamlar

10. Kaptan Amerika: Kahramanların Savaşı

Serkan Mutlu Akbaş

1. Gençlik

2. Sessiz Çığlık

3. Geliş

4. Diriliş

5. Büyük Açık

6. Saul’un Oğlu

7. Spotlight

8. Yeniden Başla

9. Danimarkalı Kız

10. Julieta

Şehnaz Uğur

1. Yeniden Başla

2. Büyük Açık

3. Prensim

4. Deephan

5. O Kadın

6. Gizli Dünya

7. Gece Hayvanları

8. Sessiz Çığlık

9. Rüzgârda Salınan Nilüfer

10. Kördüğüm

Süleyman Uğur Çağlayan

1. Gençlik

2. Carol

3. The Club

4. Saul’un Oğlu

5. Spotlight

6. Frantz

7. Hatırla

8. Mükemmel Bir Gün

9. Diriliş

10. Meçhul Kız

Tolga Ersoy

1. Saul’un Oğlu

2. O Kadın

3. The Hateful Eight

4. Gençlik

5. Diriliş

6. Nefesini Tut

7. Carol

8. Ölümcül Oyun

9. Neon Şeytan

10. Belgica

Yusuf Ölmez

1. Kalandar Soğuğu

2. Albüm

3. İnatçılar

4. Mezuniyet

5. Kor

6. Tereddüt

7. Gençlik

8. Babamın Kanatları

9. Saul’un Oğlu

10. Mavi Bisiklet

Yusufcan Durmuş

1. Yeniden Başla

2. Ölümcül Oyun

3. İftarlık Gazoz

4. Deadpool

5. Mavi Bisiklet

6. Annemle Geçen Yaz

7. Diriliş

8. Rauf

9. Ansızın

10. Zootropolis: Hayvanlar Şehri