Altyazı Okurları 2017’nin En İyilerini Seçti

Bu yıl da okurlarımızdan gelen En İyi 10 listeleriyle, 2017’de vizyona girmiş yapımlar arasından ‘Altyazı okurlarının seçimi’ni belirledik. 30 Aralık 2016 – 29 Aralık 2017 tarihleri arasında Türkiye’de vizyona girmiş filmler arasından yapılan değerlendirmeye, ilk defa vizyon yüzü gören ya da tekrardan vizyona giren eski yapımlar dahil edilmedi.
ALTYAZI OKURLARININ SEÇİMİ
1.PATERSON
2.YAŞAMIN KIYISINDA (MANCHESTER BY THE SEA)
3.TONI ERDMANN
4.BEDEN VE RUH (TESTRŐL ÉS LÉLEKRŐL)
5.AMERICAN HONEY
6.ÂŞIKLAR ŞEHRİ (LA LA LAND)
7.KARE (THE SQUARE)
8.SATICI (FORUSHANDE)
9.HİZMETÇİ (AH-GA-SSI)
10.BEN, DANIEL BLAKE (I, DANIEL BLAKE)
OKUR LİSTELERİ
Ekrem Buğra Büte
1.Paterson
2.Toni Erdmann
3.Soygun
4.Yaşamın Kıyısında
5.Ay Işığı
6.Lady Macbeth
7.Blade Runner 2049: Bıçak Sırtı
8.Hizmetçi
9.American Honey
10.Umudun Öteki Yüzü
Erdem Çağlayan
1.Hizmetçi
2.Kare
3.Âşıklar Şehri
4.Ben, Daniel Blake
5.O
6.Dunkirk
7.Satıcı
8.Paterson
9.Toni Erdmann
10.Yaşamın Kıyısında
Süleyman Onur Çağlayan
1.Satıcı
2.Paterson
3.Hizmetçi
4.Toni Erdmann
5.American Honey
6.Yaşamın Kıyısında
7.Ben, Daniel Blake
8.O
9.Kare
10.Mutlu Son
Dilara Çatak
1.American Honey
2.Paterson
3.Kutsal Geyiğin Ölümü
4.Kalp Atışı Dakikada 120
5.Soygun
6.Toni Erdmann
7.Kare
8.Ben, Daniel Blake
9.Ay Işığı
10.Blade Runner 2049: Bıçak Sırtı
Ceyda Çataltaş
1.Kırmızı Kaplumbağa
2.Manifesto
3.Toni Erdmann
4.Kutsal Geyiğin Ölümü
5.anne!
6.Satıcı
7.Ağ
8.Yaşamın Kıyısında
9.Aquarius
10.Soygun
Hüsnü Çelik
1.Beden ve Ruh
2.Toni Erdmann
3.Umudun Öteki Yüzü
4.Satıcı
5.Paterson
6.American Honey
7.Kare
8.Ay Işığı
9.Hizmetçi
10.Dönme Dolap
İrem Çelik
1.Beden ve Ruh
2.Yaşamın Kıyısında
3.American Honey
4.Umudun Öteki Yüzü
5.Toni Erdmann
6.Satıcı
7.Paterson
8.Âşıklar Şehri
9.Dönme Dolap
10.Hizmetçi
Ömer Çınar
1.Blade Runner 2049: Bıçak Sırtı
2.Yaşamın Kıyısında
3.Beden ve Ruh
4.American Honey
5.Âşıklar Şehri
6.Mutlu Son
7.Hayalet Hikâyesi
8.Gelecek Günler
9.‘93 Yazı
10.anne!
Kıvılcım Değirmencioğlu
1.Beden ve Ruh
2.İşe Yarar Bir Şey
3.Ben, Daniel Blake
4.Kare
5.Paterson
6.’93 Yazı
7.Alt Tarafı Dünyanın Sonu
8.Toni Erdmann
9.Satıcı
10.Kutsal Geyiğin Ölümü
Mehmet Demircioğlu
1.Toni Erdmann
2.Yaşamın Kıyısında
3.Paterson
4.American Honey
5.Hizmetçi
6.Gençlik Başımda Duman
7.Âşıklar Şehri
8.Aquarius
9.Neruda
10.Çakı Gibi
Mehmet Taner Demir
1.American Honey
2.Ben, Daniel Blake
3.Hizmetçi
4.Paterson
5.Yaşamın Kıyısında
6.Logan: Wolverine
7.Soygun
8.Kare
9.Lady Macbeth
10.Umudun Öteki Yüzü
Caner Dizbay
1.Âşıklar Şehri
2.Logan
3.Dunkirk
4.Satıcı
5.Ben, Daniel Blake
6.Hizmetçi
7.Ayla
8.Kabakçığın Hayatı
9.Thor: Ragnarok
10.Aile Arasında
Yusufcan Durmuş
1.Paterson
2.Buğday
3.İşe Yarar Bir Şey
4.Beden ve Ruh
5.‘93 Yazı
6.Aquarius
7.Kutsal Geyiğin Ölümü
8.Kabakçığın Hayatı
9.Kral Arthur: Kılıç Efsanesi
10.Kedi
Doğacan Düğmeci
1.Kare
2.İçimdeki Güneş
3.Kutsal Geyiğin Ölümü
4.Hizmetçi
5.Beden ve Ruh
6.Sarı Sıcak
7.Körfez
8.Zer
9.Koca Dünya
10.Tutku Oyunu
Özgür Düğmeci
1.Toni Erdmann
2.American Honey
3.Genç Karl Marx
4.Dunkirk
5.Yaşamın Kıyısında
6.anne!
7.Ay Işığı
8.Logan: Wolverine
9.Kabakçığın Hayatı
10.Âşıklar Şehri
Onursal Engel
1.Paterson
2.Âşıklar Şehri
3.Kare
4.Ben, Daniel Blake
5.İşe Yarar Bir Şey
6.Kutsal Geyiğin Ölümü
7.Koca Dünya
8.Satıcı
9.Toni Erdmann
10.Kalp Atışı Dakikada 120
Oğuz Erdur
1.Âşıklar Şehri
2.Neruda
3.Blade Runner 2049: Bıçak Sırtı
4.Silence
5.Dunkirk
6.Satıcı
7.Hizmetçi
8.Buğday
9.Soygun
10.Jackie
Furkan Erkan
1.Yaşamın Kıyısında
2.anne!
3.Ay Işığı
4.Logan: Wolverine
5.Hayalet Hikâyesi
6.İşe Yarar Bir Şey
7.Manifesto
8.Kutsal Geyiğin Ölümü
9.Star Wars: Son Jedi
10.Tam Gaz
Tolga Ersoy
1.Kare
2.Hizmetçi
3.Satıcı
4.Blade Runner 2049: Bıçak Sırtı
5.Tutku Oyunları
6.Maymunlar Cehennemi: Savaş
7.Umudun Öteki Yüzü
8.Ben, Daniel Blake
9.Lady Macbeth
10.Gençlik Başımda Duman
İlhan Genç
1.Âşıklar Şehri
2.Hizmetçi
3.Dunkirk
4.American Honey
5.Kare
6.Loving Vincent
7.Yaşamın Kıyısında
8.Kutsal Geyiğin Ölümü
9.Ay Işığı
10.Satıcı
Ödül Gökçe
1.American Honey
2.Yaşamın Kıyısında
3.Hayalet Hikâyesi
4.Toni Erdmann
5.Kare
6.Kabakçığın Hayatı
7.Umudun Öteki Yüzü
8.Aquarius
9.Kırmızı Kaplumbağa
10.Beden ve Ruh
Necip Gözüaçık
1.Beden ve Ruh
2.İşe Yarar Bir Şey
3.The Party
4.Tutku Oyunu
5.Satıcı
6.Aquarius
7.Ben, Daniel Blake
8.Kırmızı Kaplumbağa
9.Gelecek Günler
10.Taş
Fırat Gül
1.Ben, Daniel Blake
2.Paterson
3.Satıcı
4.Ay Işığı
5.American Honey
6.Kare
7.Genç Karl Marx
8.Âşıklar Şehri
9.Gelecek Günler
10.Kırmızı Kaplumbağa
Soner Gün
1.Toni Erdmann
2.Kabakçığın Hayatı
3.Yaşamın Kıyısında
4.Gençlik Başımda Duman
5.Paterson
6.Beden ve Ruh
7.Ay Işığı
8.American Honey
9.Kare
10.Âşıklar Şehri
İlker Kaçmaz
1.Umudun Öteki Yüzü
2.Kare
3.İşe Yarar Bir Şey
4.Paterson
5.Neruda
6.Kırmızı Kaplumbağa
7.Satıcı
8.Ben, Daniel Blake
9.Kaygı
10.İz
Fethi Utku Karaman
1.Âşıklar Şehri
2.Kutsal Geyiğin Ölümü
3.Dunkirk
4.Dangal
5.Satıcı
6.Bıçak Sırtı 2049: Blade Runner
7.Süperstar
8.Zombi Ekspresi
9.Silence
10.Kapan
Dila Keleş
1.Toni Erdmann
2.Paterson
3.Beden ve Ruh
4.David Lynch: Yaşam Sanatı
5.Ağ
6.Ay Işığı
7.İşe Yarar Bir Şey
8.Satıcı
9.Hizmetçi
10.Mutlu Son
Akın K. Memişoğlu
1.Kare
2.Âşıklar Şehri
3.American Honey
4.Yaşamın Kıyısında
5.Kırmızı Kaplumbağa
6.Umudun Öteki Yüzü
7.Hizmetçi
8.Soygun
9.Paterson
10.Kabakçığın Hayatı
Yusuf Ölmez
1.Beden ve Ruh
2.Satıcı
3.Umudun Öteki Yüzü
4.Yaşamın Kıyısında
5.Ben, Daniel Blake
6.Paterson
7.Mutlu Son
8.Sarı Sıcak
9.David Lynch: Yaşam Sanatı
10.Jüpiter’in Uydusu
Büşra Özdemir
1.Ayla
2.Recep İvedik 5
3.O
4.Dangal
5.Logan: Wolverine
6.Çizgi Ötesi
7.John Wick 2
8.Hızlı ve Öfkeli 6
9.Maide’nin Altın Günü
10.Kardeşim Benim 2
Cem Özel
1.Umudun Öteki Yüzü
2.Toni Erdmann
3.Silence
4.Satıcı
5.Yaşamın Kıyısında
6.Star Wars: Son Jedi
7.Tam Gaz
8.Tutku Oyunu
9.Hizmetçi
10.Karanlık Görev
Cem Pekdoğru
1.American Honey
2.Toni Erdmann
3.Hayalet Hikâyesi
4.Paterson
5.Kalp Atışı Dakikada 120
6.Jackie
7.Soygun
8.Körfez
9.Kare
10.Umudun Öteki Yüzü
Merve Pınar
1.Beden ve Ruh
2.Ben, Daniel Blake
3.Paterson
4.Mutlu Son
5.David Lynch: Yaşam Sanatı
6.Sarı Sıcak
7.Kare
8.Toni Erdmann
9.Godard ve Ben
10.Jüpiter’in Uydusu
Merve Sağlam
1.Babam
2.Yaşamak Güzel Şey
3.Dangal
4.Damat Koğuşu
5.Genç Karl Marx
6.Neruda
7.Blue
8.Loving Vincent
9.Kartal Avcısı Kız
10.Ferdinand
Aksun Talu
1.Âşıklar Şehri
2.anne!
3.Blade Runner 2049:Bıçak Sırtı
4.Toni Erdmann
5.Yaşamın Kıyısında
6.Dunkirk
7.Kalp Atışı Dakikada 120
8.Beden ve Ruh
9.Lady Macbeth
10.Hizmetçi
Emre Tezcan
1.Kutsal Geyiğin Ölümü
2.Mutlu Son
3.Paterson
4.Yaşamın Kıyısında
5.Umudun Öteki Yüzü
6.Hayalet Hikâyesi
7.Satıcı
8.Âşıklar Şehri
9.Dunkirk
10.Loving Vincent
Fatih Toprak
1.Beden ve Ruh
2.Blade Runner 2049: Bıçak Sırtı
3.Hizmetçi
4.Kalp Atışı Dakikada 120
5.Kapan
6.Kare
7.Kırmızı Kaplumbağa
8.Kutsal Geyiğin Ölümü
9.Umudun Öteki Yüzü
10.Paterson
Hasan Hüseyin Toydemir
1.Gençlik Başımda Duman
2.Aşıklar Şehri
3.Neruda
4.Yaşamın Kıyısında
5.Toni Erdmann
6.Ay Işığı
7.İşe Yarar Bir Şey
8.American Honey
9.Logan: Wolverine
10.Kapan
Mustafa Yıldız
1.Hayalet Hikâyesi
2.Logan: Wolverine
3.Kapan
4.Dunkirk
5.Hizmetçi
6.Yaşamın Kıyısında
7.anne!
8.Satıcı
9.Kare
10.Manifesto
Esra Yılmaz
1.Paterson
2.Gelecek Günler
3.Beden ve Ruh
4.Ay Işığı
5.Yaşamın Kıyısında
6.Kırmızı Kaplumbağa
7.Blade Runner 2049: Bıçak Sırtı
8.Hizmetçi
9.Kapan
10.Zombi Ekspresi
Emre Zabunoğlu
1.Yaşamın Kıyısında
2.Logan: Wolverine
3.Gençlik Başımda Duman
4.Lady Macbeth
5.Star Wars: Son Jedi
6.Hayalet Hikâyesi
7.Âşıklar Şehri
8.Blade Runner 2049: Bıçak Sırtı
9.Beden ve Ruh
10.Hizmetçi