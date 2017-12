Altyazı’nın Aralık sayısı bayilerde!

Paylaş

Kapak Konusu: Jean-Luc Godard

Altyazı Aylık Sinema Dergisi 178. sayısında kapağını, Aralık ayında vizyona girecek biyografik yapım Godard ve Ben (Le Redoutable) vesilesiyle Fransız auteur Jean-Luc Godard’a ayırıyor. Fırat Yücel’in sürekli arayış halindeki usta yönetmenin sinemasına, mücadelesine, dahil olduğu estetik ve politik tartışmalara dair kapsamlı incelemesiyle açılan dosyada ayrıca, Altyazı yazarlarının Godard’ın altmış yılı bulan kariyerinin farklı dönemlerinde çektiği Serseri Âşıklar, Hafta Sonu, Dile Veda gibi klasiklere dair değerlendirmeleri yer alıyor.

Kalp Atışı Dakikada 120

Bu sene Cannes Film Festivali’nde Jüri Büyük Ödülü ve Kuir Palmiye’nin sahibi olan Kalp Atışı Dakikada 120 (120 Battements par Minute) 80’ler ve 90’lardaki AIDS salgınını ve o dönemde Paris’te faaliyet gösteren eşcinsel aktivist grubu Act Up’ın hikâyesini anlatıyor. Altyazı’daki yazısında Ali Ercivan, filmi LGBTİ+ mücadelesi ve tarihi bağlamında ele alıyor.

Söyleşi: Sarı Sıcak

Altyazı’nın Aralık sayısında, bu sene İstanbul Film Festivali’nin Ulusal Yarışma’sında En İyi Film Ödülü’nü kazanan, ardından uluslararası festivallerden de ödüllerle dönen Sarı Sıcak’ın yönetmeni Fikret Reyhan ile kapsamlı bir söyleşi yer alıyor. Ayça Çiftçi’nin gerçekleştirdiği sohbette yönetmen, kendi hayatından da beslenerek kaleme aldığı Sarı Sıcak’ın ortaya çıkış sürecini ve ilk uzun metraj deneyimini anlatıyor.

Stranger Things

İlk sezonuyla kendine hatırı sayılır bir hayran kitlesi edinen Stranger Things, günümüzün en popüler dizilerinden biri konumunu ikinci sezonuyla daha da sağlamlaştırdı. Altyazı’daki yazısında Aslı Ildır diziyi 80’ler sinemasına referansları, ergenliğe dair metaforları ve türler arası estetiği üzerinden inceliyor.

Umut Tazeleyen Filmler ve Bir Sinema Psikopatının Listesi

Umut Tazeleyen Filmler köşesinin bu sayıdaki konuğu yazar Murat Gülsoy, François Truffaut’nun 1966 yapımı filmi Değişen Dünyanın İnsanları’nı (Fahrenheit 451) kaleme alıyor. Bir Sinema Psikopatının Listesi’nde ise Şahan Yatarkalkmaz, ‘Yürek Burgusu Filmler’ adını verdiği kişisel bir film seçkisini Altyazı okurlarıyla paylaşıyor.

ALTYAZI’da ayrıca

Körfez: Emre Yeksan’la ilk uzun metrajı üzerine

Godard ve Ben (Le Redoutable): Michel Hazanavicius’tan bir Godard biyografisi

7Yüz: BluTV yapımı dizinin yaratıcılarıyla bir sohbet

Deepa Mehta: Hint asıllı Kanadalı yönetmen Deepa Mehta ile bir söyleşi

Gezici Festival’de Ercan Kesal’ın seçtikleri: Sinemanın Gücü ve Sinemada Adalet-Vicdan Olgusu seçkisine bir bakış

Kare (The Square): Ruben Östlund’dan provokatif bir hiciv

İçimdeki Güneş (Un Beau Soleil Intérieur): Claire Denis’den olgun bir komedi

Doğu Ekspresinde Cinayet (Murder on the Orient Express): Agatha Christie’nin polisiye klasiğinin yeni uyarlaması

Kutsal Geyiğin Ölümü (The Killing of a Sacred Deer): Yorgos Lanthimos’tan tekinsiz ve tuhaf bir gerilim.

Bir Yönetmen Beş Madde: Burcu Aykar’ın kaleminden Martin Scorsese sineması

Ayın Kısası: Süleyman Demirel imzalı Asfalt

+Hediye Afiş: Godard ve Ben (Le Redoutable)