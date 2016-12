Altyazı’nın Aralık Sayısı Bayilerde, Telefonunuzda ve Tabletinizde!

Paylaş

Sinemayı Seven Adam: Mithat Alam

Mithat Alam’ın hayatını anlattığı nehir söyleşi, Kasım ayında İletişim Yayınları tarafından ‘Sinemayı Seven Adam ’ başlığıyla yayımlanmıştı. Alam’ın ilk öğrencilerinden Umut Barış Dönmez, hazırladığı kitabın ortaya çıkış sürecini ve Mithat Alam’ın hayatının her köşesine sinmiş sinema sevgisini Altyazı için kaleme aldı. 28 Kasım tarihinde, Aralık sayımız matbaadayken kaybettiğimiz dostumuz ve hocamız Mithat Alam, kurucusu olduğu Boğaziçi Üniversitesi Mithat Alam Film Merkezi, Mithat Alam Eğitim Vakfı ve on beş yıl boyunca yayın hayatını sürdürebilmesinde büyük pay sahibi olduğu Altyazı’yla yaşamaya devam edecek.

Âşıklar Şehri

Whiplash ile büyük bir çıkış yapan Damien Chazelle’in yeni filmi Âşıklar Şehri (La La Land) umutsuzluğun egemenliğini ilan ettiği günümüzde, eski usul müzikal geleneğini yeniden canlandırarak izleyicisine gerçeklikten bir kaçış kapısı aralıyor. Eski usul olmakta ısrar edişinde taze bir soluk olan Âşıklar Şehri’ni Engin Ertan yazdı.

Babamın Kanatları

İnşaat işçilerinin hayatını ve iş cinayetlerini mercek altına alan Babamın Kanatları, bugünün Türkiye’sine ve işçi sınıfına dair gerçekçi ve vurucu bir tablo çiziyor. Yönetmen Kıvanç Sezer, Adana ve Antalya film festivallerinden ödüllerle dönen ilk uzun metrajını Altyazı’ya anlattı.

Gezici Festival’de Reha Erdem’in Seçtikleri

Bu yıl Ankara’dan sonra yoluna Eskişehir ve Kastamonu’yla devam edecek olan Gezici Festival’in ‘Sinemanın Altın Çağı’ bölümünde Reha Erdem’in seçtiği beş farklı klasik gösteriliyor. Gerçekliğin baskılarından ve sıkıcılığından kaçan isyankâr ve özgür ruhlu Reha Erdem karakterleriyle seçkideki filmler arasındaki bağlara dikkat çeken Ali Deniz Şensöz’ün incelemesi, Altyazı’nın Aralık sayısında.

ALTYAZI’da ayrıca

Ömer Madra ile İzliyorum: Yazar, çevirmen, gazeteci, akademisyen ve radyo yayıncısı Ömer Madra ile filmler, şarkılar ve dünyanın geleceği üzerine

Ben, Daniel Blake (I, Daniel Blake): Ken Loach’tan bireyleri öğüten sistemin çarpıcı bir portresi

Gece Hayvanları (Nocturnal Animals): Tom Ford’dan stilize bir gerilim filmi

3.Sessiz Sinema Günleri: Erken dönem sinemada yol ve yolculuk filmleri

Tereddüt: Yeşim Ustaoğlu’ndan erkek şiddetine maruz kalan iki kadının kesişen öyküsü

Olympia: Leni Riefenstahl ve faşist estetiğin büyüsü

Türk Sinemasında 100 Unutulmaz Karakter: Burak Acar’ın hazırladığı başvuru kitabı üzerine bir inceleme

Albüm: Mehmet Can Mertoğlu’nun ağlatan taşrası

Ekşi Elmalar: Yılmaz Erdoğan’dan yeni bir Hakkâri hikâyesi

Doktor Strange (Doctor Strange): Saykedelik süperkahraman filmi

Fantastik Canavarlar Nelerdir, Nerede Bulunurlar? (Fantastic Beasts and Where to Find Them): Harry Potter evrenine dönüş

Pastoral Amerika (American Pastoral): Ewan McGregor imzalı Philip Roth uyarlaması

Bir Yönetmen Beş Madde: Jane Campion

Ayın Kısası: Gökalp Gönen’den Altın Vuruş

Bir An: Yiğit Değer Bengi, Darren Aronofsky’nin Siyah Kuğu (Black Swan, 2010) filminden bir sahneyi kaleme aldı

+ Hediye Afişler: Frantz ve Tereddüt

