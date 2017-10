Altyazı’nın Ekim sayısı bayilerde!

Paylaş

Kapak Konusu: Blade Runner

Altyazı Aylık Sinema Dergisi yeni sayısında kapağını, Ekim ayında vizyona girecek devam filmi Blade Runner 2049: Bıçak Sırtı (Blade Runner 2049) vesilesiyle 1982 yapımı orijinal Bıçak Sırtı’na (Blade Runner) ayırıyor. Tüm zamanları en yaratıcı ve büyüleyici filmlerinden olan Ridley Scott imzalı bu kült klasik, siberpunk estetiğinden kent tasarımına, unutulmaz karakterlerinden film müziklerine uzanan farklı boyutlarıyla, çok parçalı ve kapsamlı bir dosyada ele alınıyor.

Mutlu Son

Michael Haneke, prömiyerini Cannes Film Festivali’nde yapan yeni filmi Mutlu Son’da (Happy End), alışılageldik sınıf eleştirisini yine bir ailenin öyküsü üzerinden, bu kez şiddet dozunu düşürerek yapıyor. Altyazı’daki yazısında Aslı Ildır, filmin mecralar arası estetiğini yönetmenin Benny’nin Videosu (Benny’s Video) ve Saklı (Caché) gibi filmleriyle karşılaştırmalı olarak inceliyor.

Dosya: Filmekimi

Altyazı, bu yıl 29 Eylül-8 Ekim arasında gerçekleştirilecek Filmekimi’ni geniş kapsamlı bir dosyayla ele alıyor. Dosyada Kare (The Square), Kutsal Geyiğin Ölümü (The Killing of a Sacred Deer), The Beguiled, You Were Never Really Here, Paramparça (In the Fade), Beni Adınla Çağır (Call Me by Your Name), Aşkın Gücü (The Shape of Water) ve Thelma gibi yılın merakla beklenen pek çok yapımı hakkında değerlendirmeler yer alıyor.

Yuvarlak Masa Tartışması: Game of Thrones

Altyazı yazarları, son yılların en popüler dizilerinden Game of Thrones üzerine, dizinin Ortaçağ’ı andıran estetiğinden iktidar, cinsellik ve ölümü işleme biçimine, hikâyenin çok karakterli yapısından zamanın ruhunu yakalayan aşırılıklarına kadar pek çok konunun mercek altına alındığı bir yuvarlak masa tartışması sunuyor.

Umut Tazeleyen Filmler ve Bir Sinema Psikopatının Listesi

Umut Tazeleyen Filmler köşesinin bu sayıdaki konuğu yazar Sine Ergün, Daniel Monzón’un 2009 yapımı filmi Hücre 211’i (Celda 211) kaleme alıyor. Bir Sinema Psikopatının Listesi’nde ise Hamit Özonur, ‘Doğu Asya’nın Büyüsü’ adını verdiği kişisel bir film seçkisini Altyazı okurlarıyla paylaşıyor.

ALTYAZI’da ayrıca

anne! (mother!): Darren Aronofsky’nin Venedik Film Festivali’nde izleyicileri ikiye bölen filmi

Taş: Yönetmen Orhan Eskiköy, yeni filmini anlatıyor

Suspiria: Dario Argento’nun kırk yıl sonra yeniden vizyona giren korku klasiği

Paris, Teksas: Wim Wenders’in unutulmaz filmiyle Harry Dean Stanton’a veda

Benim Varoş Hikâyem: Genç yönetmen Yunus Ozan Korkut ile, yılın en çarpıcı yerli filmlerinden biri olan Benim Varoş Hikâyem üzerine

İz (Pokot): Agnieszka Holland’dan eko-feminist bir suç filmi

O (It): Stephen King’in aynı adlı romanının yeni uyarlaması ve esin kaynakları

Elly Hakkında (Darbareye Elly): Asghar Farhadi’nin adını tüm dünyaya duyuran etkileyici bir kayıp hikâyesi

Annabelle: Kötülüğün Doğuşu (Annabelle: Creation): Türün geleneksel yöntemlerini kullanan bir korku filmi

Sadakat Yolunda (Megan Leavey): Bir insan ve bir köpeğin ‘iyi niyetli’ hikâyesi

Bir Yönetmen Beş Madde: Şenay Aydemir’in kaleminden Steven Spielberg sineması

Ayın Kısası: Murat Han Karaayvaz imzalı Görüşürüz

+Hediye Afiş: Soygun (Good Time) ve Suspiria