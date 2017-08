Altyazı’nın Eylül sayısı bayilerde!

Paylaş

Kapak Konusu: Jeanne Moreau

Altyazı Aylık Sinema Dergisi yeni sezona başlarken, kapağını Temmuz ayında hayatını kaybeden efsanevi oyuncu Jeanne Moreau’ya ayırıyor. Altyazı, Fransız Yeni Dalgası’nın bu ikonik yüzünü, altmışlı yıllardan itibaren en büyük Avrupalı yönetmenlerle çalışmış bu usta oyuncuyu, Jules ve Jim’den (Jules et Jim) Gece’ye (La Notte) en unutulmaz rollerinden bir seçkiyle anıyor.

Tutku Oyunu

İlk gösterimi Cannes Film Festivali’nde gerçekleşen Tutku Oyunu (L’Amant Double) François Ozon’un en hınzır filmlerinden biri. Engin Ertan, sürprizlerle dolu bu erotik gerilimi, Brian de Palma, Polanski ve Cronenberg gibi yönetmenlerin filmleriyle kurduğu diyalog üzerinden inceliyor.

George A. Romero

‘Yaşayan ölüler’in yaratıcısı George A. Romero, Temmuz ayında hayata veda etti. Fatma Cihan Akkartal, 60’lı yılların sonunda Yaşayan Ölülerin Gecesi’yle (Night of the Living Dead) çıkış yapan usta yönetmenin sinemasını incelediği yazısında, Romero filmlerinde iktidar mücadelesinin bir simgesi olarak kullanılan zombilerin beyazperde yolculuğuna yakından bakıyor.

I Love Dick

Chris Kraus’un aynı adlı kült kitabından uyarlanan I Love Dick, gerçek ile kurmaca, otobiyografi ile fantezi arasındaki sınırları bulanıklaştırıyor. Gözde Onaran, diziyi özellikle kadın arzusunu ele alış biçimi nedeniyle dikkate değer buluyor.

Umut Tazeleyen Filmler ve Bir Sinema Psikopatının Listesi

Umut Tazeleyen Filmler köşesinin bu sayıdaki konuğu, şair ve yazar Haydar Ergülen, Jean Vigo’nun 1934 tarihli klasiği Geçip Giden Çatana’yı (L’Atalante) kaleme alıyor. Bir Sinema Psikopatının Listesi’nde ise yazar ve yayıncı Tanıl Bora, ‘Zaaflarımın Aynası’ adını verdiği kişisel bir film seçkisini Altyazı okurlarıyla paylaşıyor.

ALTYAZI’da ayrıca

O (It): Stephen King klasiğinin yeni uyarlamasını beklerken 1990 yapımı orijinal TV dizisine bakış

Şövalye (The Chevalier): Attenberg’in yönetmeninden, erkeklik performansı üzerine absürd bir komedi

Senin Adın (Kimi No Na Wa.): Fantastik bir aşk hikâyesi anlatan bir Japon animesi

Bitmeyen Yol: Duygu Sağıroğlu’nun en politik filmi

Sam Shepard: Kızılderili edalı kovboyun ardından

Sezer Sezin: Yeşilçam’a yön veren stara veda

Dunkirk: Christopher Nolan’dan bir atmosfer deneyi

Örümcek-Adam: Eve Dönüş (Spider-Man: Homecoming): Mahallenizin yeni nesil kahramanı

Brimstone: Karanlık bir western

Maymunlar Cehennemi: Savaş (War for the Planet of the Apes): İnsan çağının sonu

Gênco: Alçakgönüllü bir süper kahraman

Bir Yönetmen Beş Madde: Hasan Cömert’in kaleminden Brian de Palma sineması

Ayın Kısası: Rahme Veziroğlu imzalı Edat

+Hediye Afiş: Annem Hakkında Her Şey ve Tutku Oyunu