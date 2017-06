Altyazı’nın Haziran Sayısı Bayilerde!

Paylaş

Kapak Konusu: Sinema Âleminin Hayvanları

Altyazı Aylık Sinema Dergisi, Haziran ayında ‘Sinema Âleminin Hayvanları’ başlıklı sıradışı bir dosyayla karşınızda. Usta yönetmenlerin, hayvanlara perdede yer açan, onlara farklı gözlerle bakmayı sağlayan filmleri yer alıyor bu dosyada. Sinemada insanın sadık dostu ya da korkunç kâbusu olmanın ötesinde bir hayvan temsili mümkün mü? Altyazı yazarları bu sorunun olası cevaplarına kapı aralıyor: Robert Bresson’un Rastgele Balthazar’ından Béla Tarr’ın Torino Atı’na, Ken Loach’un Kerkenez’inden Roy Andersson’un İnsanları Seyreden Güvercin’ine…

Hayalet Hikâyesi

Altyazı Haziran sayısında Olivier Assayas’ın geçtiğimiz yıl Cannes’dan ödülle dönen filmi Hayalet Hikâyesi’ni kapsamlı bir inceleme yazısıyla mercek altına alıyor. Ayça Çiftçi’nin kaleme aldığı yazı, 19. yüzyılın perili ev hikâyelerinden hayalet fotoğrafçılığına uzanıyor ve ölmüş ikiz kardeşinden haber bekleyen Kristen Stewart’ın hikâyesini başka hayaletlerle buluşturup konuşturuyor.

‘93 Yazı

Anne-babasını kaybeden altı yaşındaki Frida’nın öyküsünü dengeli, derinlikli ve dokunaklı bir biçimde anlatan ’93 Yazı (Estiu 1993) Berlinale’de En İyi İlk Film ödülünün sahibi olmuştu. Katalan yönetmen Carla Simón kendi çocukluğundan yola çıkarak gerçekleştirdiği bu ilk uzun metrajını tüm detaylarıyla Altyazı’ya anlatıyor.

Big Little Lies

HBO’nun bu seneye damgasını vuran yeni yapımlarından, yedi bölümlük mini dizi Big Little Lies’ı Gözde Onaran kaleme alıyor. Bol yıldız oyunculu dizi, Monterey kasabasının ışıl ışıl evlerinde yaşayan beş kadın karakterin hayatına ve o evlerin karanlık köşelerinde nelerin saklandığına yakından bakıyor.

Umut Tazeleyen Filmler ve Bir Sinema Psikopatının Listesi

Umut Tazeleyen Filmler köşesinde bu ay Aslı Özgen Tuncer, güncelliğini asla kaybetmeyen Charlie Chaplin imzalı Büyük Diktatör’ü (The Great Dictator) kaleme alıyor. Bir Sinema Psikopatının Listesi’nin bu ayki konuğu ise sinema yazarı Murat Özer. Müziksiz Müzisyenler başlıklı listesinde Özer, müzisyen olmayan karakterleri canlandıran müzisyen oyunculardan derlediği eğlenceli bir seçki sunuyor.

ALTYAZI’da ayrıca

Gençlik Başımda Duman (Hjartasteinn): İzlanda’dan yakın plan bir büyüme hikâyesi

Kedi: Ceyda Torun’un İstanbul kedilerini anlatan belgeseli

Pirjo Honkasalo: 10. Documentarist’in Finlandiyalı konuğunun kapsamlı bir portresi

TRT Arşivine Bakmak: Yakın zamanda kamuya açılan TRT arşivine bir ilk bakış

Jonathan Demme: Nisan ayında kaybettiğimiz ustanın kariyerinde 70’lerden bugüne

Yaratık: Covenant (Alien: Covenant): Böceklerin Tanrısı

Kaygı: Sivas’ı bugüne, bugünü geleceğe bağlayan kaygı

Zer: Tekrar eden bir şarkının peşinde

Karanlık Görev (The Age of Shadows): Kim Jee-woon’dan ağırbaşlı bir tarihi casusluk draması

Gerçeğin İki Yüzü (The Last Face): Sean Penn’in Afrika’ya ve sömürgeciliğe bakışı

Kral Arthur: Kılıç Efsanesi (King Arthur: Legend of the Sword): ‘Feleğin Çemberinden Geçmiş’ bir Arthur portresi

The Circle: Malumu İlam Sineması

Tuz ve Ateş (Salt and Fire): Bir Fikir, Bir Film Eder mi?

Hizmetçi (Ah-ga-ssi): Park Chan-wook altımızdaki zemini kaydırıyor

Bir Yönetmen Beş Madde: Yılmaz Güney

Ayın Kısası: Ali Farkhonde imzalı Ziba