Altyazı’nın Haziran Sayısı Bayilerde!

Kapak Konusu: Sinema Âleminin Hayvanları
Altyazı Aylık Sinema Dergisi, Haziran ayında ‘Sinema Âleminin Hayvanları’ başlıklı sıradışı bir dosyayla karşınızda. Usta yönetmenlerin, hayvanlara perdede yer açan, onlara farklı gözlerle bakmayı sağlayan filmleri yer alıyor bu dosyada. Sinemada insanın sadık dostu ya da korkunç kâbusu olmanın ötesinde bir hayvan temsili mümkün mü? Altyazı yazarları bu sorunun olası cevaplarına kapı aralıyor: Robert Bresson’un Rastgele Balthazar’ından Béla Tarr’ın Torino Atı’na, Ken Loach’un Kerkenez’inden Roy Andersson’un İnsanları Seyreden Güvercin’ine…
Hayalet Hikâyesi
Altyazı Haziran sayısında Olivier Assayas’ın geçtiğimiz yıl Cannes’dan ödülle dönen filmi Hayalet Hikâyesi’ni kapsamlı bir inceleme yazısıyla mercek altına alıyor. Ayça Çiftçi’nin kaleme aldığı yazı, 19. yüzyılın perili ev hikâyelerinden hayalet fotoğrafçılığına uzanıyor ve ölmüş ikiz kardeşinden haber bekleyen Kristen Stewart’ın hikâyesini başka hayaletlerle buluşturup konuşturuyor.
‘93 Yazı
Anne-babasını kaybeden altı yaşındaki Frida’nın öyküsünü dengeli, derinlikli ve dokunaklı bir biçimde anlatan ’93 Yazı (Estiu 1993) Berlinale’de En İyi İlk Film ödülünün sahibi olmuştu. Katalan yönetmen Carla Simón kendi çocukluğundan yola çıkarak gerçekleştirdiği bu ilk uzun metrajını tüm detaylarıyla Altyazı’ya anlatıyor.
Big Little Lies
HBO’nun bu seneye damgasını vuran yeni yapımlarından, yedi bölümlük mini dizi Big Little Lies’ı Gözde Onaran kaleme alıyor. Bol yıldız oyunculu dizi, Monterey kasabasının ışıl ışıl evlerinde yaşayan beş kadın karakterin hayatına ve o evlerin karanlık köşelerinde nelerin saklandığına yakından bakıyor.
Umut Tazeleyen Filmler ve Bir Sinema Psikopatının Listesi
Umut Tazeleyen Filmler köşesinde bu ay Aslı Özgen Tuncer, güncelliğini asla kaybetmeyen Charlie Chaplin imzalı Büyük Diktatör’ü (The Great Dictator) kaleme alıyor. Bir Sinema Psikopatının Listesi’nin bu ayki konuğu ise sinema yazarı Murat Özer. Müziksiz Müzisyenler başlıklı listesinde Özer, müzisyen olmayan karakterleri canlandıran müzisyen oyunculardan derlediği eğlenceli bir seçki sunuyor.
ALTYAZI’da ayrıca
Gençlik Başımda Duman (Hjartasteinn): İzlanda’dan yakın plan bir büyüme hikâyesi
Kedi: Ceyda Torun’un İstanbul kedilerini anlatan belgeseli
Pirjo Honkasalo: 10. Documentarist’in Finlandiyalı konuğunun kapsamlı bir portresi
TRT Arşivine Bakmak: Yakın zamanda kamuya açılan TRT arşivine bir ilk bakış
Jonathan Demme: Nisan ayında kaybettiğimiz ustanın kariyerinde 70’lerden bugüne
Yaratık: Covenant (Alien: Covenant): Böceklerin Tanrısı
Kaygı: Sivas’ı bugüne, bugünü geleceğe bağlayan kaygı
Zer: Tekrar eden bir şarkının peşinde
Karanlık Görev (The Age of Shadows): Kim Jee-woon’dan ağırbaşlı bir tarihi casusluk draması
Gerçeğin İki Yüzü (The Last Face): Sean Penn’in Afrika’ya ve sömürgeciliğe bakışı
Kral Arthur: Kılıç Efsanesi (King Arthur: Legend of the Sword): ‘Feleğin Çemberinden Geçmiş’ bir Arthur portresi
The Circle: Malumu İlam Sineması
Tuz ve Ateş (Salt and Fire): Bir Fikir, Bir Film Eder mi?
Hizmetçi (Ah-ga-ssi): Park Chan-wook altımızdaki zemini kaydırıyor
Bir Yönetmen Beş Madde: Yılmaz Güney
Ayın Kısası: Ali Farkhonde imzalı Ziba