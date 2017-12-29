Altyazı’nın Ocak sayısı bayilerde!

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Kapak Konusu: 2017’nin En İyileri

Altyazı Aylık Sinema Dergisi Ocak sayısında, 2017’nin akıllara kazınan filmlerini kapsamlı bir dosyayla ele alıyor. Geçtiğimiz yıl Türkiye’de vizyona giren filmler arasından yapılan değerlendirmeyle yılın en iyi filmlerini belirleyen Altyazı, eleştirmenlerin ‘İlk 10’ listeleriyle, unutulmaz sahnelerle, vizyon görmeyen filmlerle, mutlaka izlenmesi gereken yerli belgesellerle, geride bıraktığımız yılın sinema gündemine bakıyor.

Sevgisiz

Bu sene Cannes Film Festivali’nde Jüri Ödülü’nün kazanan, Dönüş (Vozvrashchenie, 2003) ve Leviathan (2014) gibi filmlerin yönetmeni Andrey Zvyagintsev’in son filmi Sevgisiz (Nelyubov), boşanmanın eşiğindeki bir çiftin kaybolan çocuklarını arayış sürecine odaklanıyor. Altyazı’daki yazısında Aslı Ildır, filmi Rusya’ya ve günümüz dünyasına dair bir alegori olarak ele alıyor.

Söyleşi: Onur Saylak

Altyazı’nın Ocak sayısında, Hakan Günday’ın aynı adlı romanından uyarlanan ve prömiyerini Karlovy Vary Film Festivali’nde yapan Daha’nın yönetmeni Onur Saylak’la kapsamlı bir söyleşi yer alıyor. Berke Göl’ün gerçekleştirdiği sohbette, bireyin iktidarla ilişkisini, nesilden nesle aktarılan şiddeti ele alan filmini anlatan Saylak, senaryonun yazım sürecine, tasvir ettiği dünyaya ve oyuncularla çalışma biçimine değiniyor.

İzliyorum: Deniz Türkali

Yakın zamanda Murat Çelikkan imzalı nehir söyleşisi ‘Daha Dans Edicem’ başlığıyla yayımlanan çok yönlü sanatçı Deniz Türkali, Altyazı’nın İzliyorum köşesine konuk oluyor. Aslı Dadak ve Zeynep Dadak’ın filmlerden sahneler eşliğinde gerçekleştirdiği sohbette Türkali kırk yılı aşan oyunculuk kariyerinden, senaryo yazarlığından, en sevdiği filmlerden ve oyunculardan bahsediyor, Atıf Yılmaz’la, Vedat Türkali’yle, Yılmaz Güney’le ilgili pek çok anekdot aktarıyor.

Umut Tazeleyen Filmler ve Bir Sinema Psikopatının Listesi

Umut Tazeleyen Filmler köşesinde Ayça Çiftçi, Albert Lamorisse’in 1956 yapımı klasiği Kırmızı Balon’u (Le Ballon Rouge) kaleme alıyor. Bir Sinema Psikopatının Listesi’ndeyse Senem Aytaç, ‘Mekânın Melankolisi’ başlıklı bir film seçkisini Altyazı okurlarıyla paylaşıyor.

ALTYAZI’da ayrıca

Loving Vincent: Vincent Van Gogh’un intiharının önündeki esrar perdesini aralayan bir yağlıboya animasyon

Renkli Sessizler: İstanbul Sessiz Sinema Günleri’nde gösterilen erken dönem filmlerde kullanılan renklendirme teknikleri üzerine

Kuirfest: LGBTİ+ filmlerine yönelik yasaklamalarla mücadele eden festival ekibinden Esra Özban ve Ono Baran ile bir söyleşi.

Star Wars: Son Jedi (Star Wars: The Last Jedi): Yeni üçlemenin hayranları ikiye bölen ikinci filmi üzerine.

Jüpiter’in Uydusu (Jupiter Holdja): Kornél Mundruczó’dan fantastik bir mülteci hikâyesi.

Körfez: Emre Yeksan’ın sıradışı ve ütopik bir felaket filmi

Genç Pehlivanlar: Erkeklik kültürünün yeniden üretimini yansıtan bir spor belgeseli

Bir Yönetmen Beş Madde: Gözde Onaran’ın kaleminden Claire Denis sineması

Ayın Kısası: Çağıl Harmandar imzalı Bir Sabah

+Hediye Afiş: Daha