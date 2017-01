Altyazı’nın Ocak Sayısı Bayilerde, Telefonunuzda ve Tabletinizde!

Paylaş

Dosya: 2016'nın En İyileri

Altyazı Aylık Sinema Dergisi, geleneksel ‘Vizyon Değerlendirme’ dosyasını Ocak sayısının kapağına taşıyor. Otuz sayfalık dosyada, sinema yazarlarının ‘En İyi 10 Film’ listeleriyle birlikte yılın unutulmaz sahneleri, hafızalara kazınan film müzikleri ve dünyada ses getirdiği hâlde Türkiye’de gösterime girmeyen filmlere yer verilirken, Altyazı yazarlarının katılımıyla gerçekleştirilen Yuvarlak Masa Tartışması’nda da 2016’nın öne çıkan filmleri değerlendiriliyor.

Jackie

Şilili yönetmen Pablo Larraín’in imzasını taşıyan ve John F. Kennedy suikastının hemen ertesinde geçen Jackie, Jacqueline Kennedy’nin kameralar önünde yaşamak zorunda kaldığı yas sürecine odaklanıyor. Natalie Portman’ın muhteşem bir performans ortaya koyduğu film üzerine Engin Ertan’ın yazısı Altyazı’nın Ocak sayısında.

American Honey

Bir avuç gencin Amerikan taşrasındaki rotasız yolculuğuna eşlik eden American Honey, tanımadığı diyarları keşfe çıkan birinin gözlemci dikkatiyle etrafına bakan, coşkulu bir yol filmi. Altyazı’daki yazısında Abbas Bozkurt, İngiliz yönetmen Andrea Arnold’un filmini yakın plana alıyor.

İki Yeni Köşe: Umut Tazeleyen Filmler ve Bir Sinema Psikopatının Listesi

Altyazı yeni yıla iki yeni köşeyle merhaba diyor. Umut Tazeleyen Filmler, içinden geçtiğimiz karanlık dönemde umut ışığını sinemada arıyor. Ahmet Gürata’nın önerisiyle hayata geçen bu yeni köşe, Mike Leigh’nin unutulmaz filmi Daima Mutlu (Happy-Go-Lucky) üzerine Gürata’nın umut tazeleyen yazısıyla başlıyor. Geçtiğimiz Kasım ayında kaybettiğimiz Mithat Alam’ın listelere merakından ilham alan Bir Sinema Psikopatının Listesi’ndeyse her ay farklı bir sinema düşkününün öznel kriterlerle oluşturduğu bir film listesi yayımlanacak. Köşenin ilk listesi de Mithat Alam’a ait: Sinema tarihindeki dönüm noktalarından birine isabet eden 1960’ın en iyileri.

ALTYAZI’da ayrıca

Paris Yanıyor (Paris is Burning): Jennie Livingston’ın kült klasiği 6. Pembe Hayat KuirFest kapsamında gösterilecek.

Raoul Coutard: Yeni Dalga’nın görüntü ustasına filmlerinden karelerle veda

Anısına: Altyazı yazarları Mithat Alam’ı anlatıyor.

Meçhul Kız (La Fille Unconnue): Polisiye tonlar taşıyan bir Dardenne filmi

Snowden: “Hikâye ben değilim” diyen adamın hikâyesi

Rogue One: Bir Star Wars Hikâyesi (Rogue One: A Star Wars Story): Jyn Erso doktrini

Müttefik (Allied): Casablanca’nın hayaleti

Savaş Vadisi (Hacksaw Ridge): Mel Gibson’ın tartışmalı savaş karşıtlığı

Mavi Bisiklet: Adalet ve muhafazakârlık

Ekşi Elmalar: Kartondan dağlar, ekşi elmalar

Bir Yönetmen Beş Madde: Luchino Visconti

Ayın Kısası: Gözde Onaran’dan Fındıklı

+ Hediye Afiş: Jackie

