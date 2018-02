Altyazı’nın Şubat sayısı bayilerde!

Paylaş

Kapak Konusu: Beni Adınla Çağır

Altyazı Aylık Sinema Dergisi 180. sayısında kapağını, yılın en iyi filmleri arasında gösterilen ve Şubat ayında vizyona girecek olan Beni Adınla Çağır’a (Call Me by Your Name) ayırıyor. Derin bir aşk acısını büyük bir iyimserlikle anlatan Luca Guadagnino’nun güzellikle, hazla ve coşkuyla yüklü filmini Ayça Çiftçi kaleme alıyor.

Paramparça

Geçtiğimiz yıl Cannes Film Festivali’nde Diane Kruger’a En İyi Kadın Oyuncu ödülünü kazandıran Fatih Akın’ın son filmi Paramparça (Aus dem Nichts), kocasını ve oğlunu ırkçı bir saldırıda yitiren genç bir kadının adalet arayışını konu alıyor. Altyazı’daki yazısında Fırat Yücel, filmin anaakım intikam filmlerinin kodlarını kullanarak sorduğu soruları inceliyor.

The Florida Project

iPhone ile çekilen Tangerine filmiyle adını duyuran Sean Baker’ın son filmi ‘The Florida Project’, Disneyland’in yanı başındaki bir motelde yaşayan bir grup çocuğa odaklanıyor. Altyazı’daki yazısında Aslı Ildır, Baker’ın sınırda yaşayan, sistemin kusup attığı karakterlerine sevgi dolu bir bakış yönelttiğini savunuyor.

Yuvarlak Masa Tartışması: 90. Akademi Ödülleri

Altyazı Şubat sayısında, bu sene 90. kez verilecek Oscar ödüllerinin değişen yüzüne dair bir yuvarlak masa tartışmasına da yer veriyor. Ali Ercivan, Ali Deniz Şensöz ve Kemal D. Yılmaz’ın sohbeti, öne çıkan adaylardan kamuoyunu meşgul eden skandallara, siyasi atmosferin sektöre etkisinden ödüllerin son dönemde geçirdiği dönüşüme kadar pek çok farklı konuya uzanıyor.

Umut Tazeleyen Filmler ve Bir Sinema Psikopatının Listesi

Umut Tazeleyen Filmler köşesinde bu ay Övgü Gökçe, Percy Adlon’un 1987 yapımı filmi Bağdat Kafe’yi (Out of Rosenheim) kaleme alıyor. Bir Sinema Psikopatının Listesi’nde ise Abbas Bozkurt, ‘Çocuğun Bakışı’ adını verdiği bir film seçkisini Altyazı okurlarıyla paylaşıyor.

ALTYAZI’da ayrıca

!f İstanbul: Bu sene 17.’si düzenlenecek festivalin öne çıkan yapımlarından bir seçki

Ben, Tonya (I, Tonya): 90’lı yıllarda yaşanmış bir buz pateni skandalına odaklanan bir anti-kahraman filmi

Üç Billboard Ebbing Çıkışı, Missouri (Three Billboards Outside Ebbing, Missouri): Mizahi ve sert bir neo-western

Suyun Sesi (The Shape of Water): Guillermo del Toro’dan modern bir masal

Anısına: Münir Özkul: Büyük oyuncunun canlandırdığı, kültürel hafızamızda yer eden karakterlerden bir seçki

Black Mirror: Distopik bilimkurgu dizisinin son sezonuna kapsamlı bir bakış

Ümit Ünal’la Söyleşi: Usta yönetmenle son filmi Sofra Sırları üzerine

İyi Günler (Hao Ji Le): Sade ve durağan estetiğiyle Çin yapımı sıradışı bir animasyon

Babasının Kızı: Melisa Üneri ile sıradışı kişisel belgeseli üzerine bir sohbet

The Post: Steven Spielberg’den politik bir gazetecilik hikâyesi

Arif v 216: Cem Yılmaz’dan Eski Türkiye Nostaljisi

Coco: Pixar’dan Meksika’ya uzanan bir animasyon

Meyerowitz Hikâyeleri: Noam Baumbach imzalı tanıdık bir eve dönüş hikâyesi

Ayın Kısası: Sinan Kesova’nın yönettiği Gelecek.

+Hediye Afiş: Beni Adınla Çağır (Call Me by Your Name) ve Paramparça (Aus dem Nichts)