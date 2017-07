Altyazı’nın Temmuz-Ağustos Sayısı Bayilerde!

Paylaş

Kapak Konusu: Vizyona Alternatif Diziler

Altyazı Aylık Sinema Dergisi’nin yaz sayısı, vizyon filmlerinin zayıfladığı aylar için hazırlanmış Vizyona Alternatif Diziler başlıklı dosyasıyla karşınızda. Filmlerle yarışan estetikleri, güçlü oyuncuları, çok katmanlı hikâyeleriyle sinema takipçilerinin de gönlünü çelen dizilere dair yazılardan oluşan dosyada The Handmaid’s Tale, Westworld, Girls, The Young Pope gibi son yılların popüler yapımları yer alıyor.

Zombi Ekspresi

Bu yıl çok sayıda festivalde gösterilen ve Güney Kore sineması fenomeninin hâlâ yıkılmadığının ispatı olarak görülen Yeon Sang-Ho imzalı Zombi Ekspresi (Busanhaeng), neredeyse tamamı bir trenin içinde geçen bir zombi filmi. Bugünün Güney Kore’sindeki sınıfsal ilişkilere dair açık bir alegori olan film, Fatma Cihan Akkartal’ın inceleme yazısıyla Altyazı’nın yaz sayısında.

Rock’n Roll

Guillaume Canet’nin hem yönetmenliğini yaptığı hem de Marion Cotillard’la başrolü paylaştığı Rock’n Roll, bu yıl İstanbul Film Festivali’nde de gösterilmişti. Şenay Aydemir, ünlü Canet-Cotillard çiftine dair bu yarı-otobiyografik öyküyü, yaşlanmak, oyunculuk ve kariyer kaygıları üzerine eğlenceli bir kara komedi olarak ele alıyor.

Lady Macbeth

Daha önce William Shakespeare’in Macbeth oyununu da sergileyen William Oldroyd’un yönetmenliğini yaptığı Lady Macbeth, Aslı Özgen Tuncer’in inceleme yazısıyla Altyazı’da. Üzerindeki tüm baskılara başkaldırıp özgürleşme arayışına giren bir kadının öyküsünü etkileyici bir görsel dille anlatan filmin kadın karakteriyle nasıl bir ilişki kurduğu, Özgen Tuncer’in odaklandığı sorular arasında.

Planetarium

Hayaletlerle iletişim kurabildiklerini iddia eden Amerikalı iki kız kardeşin İkinci Dünya Savaşı öncesi Fransa’sında yaşadıklarını anlatan Planetarium’u, filmin yönetmeni Rebecca Zlotowski anlatıyor. Engin Ertan’ın Altyazı için yaptığı söyleşide Zlotowski, spiritüalizm ile sinema arasındaki ilişki üzerine soruları cevaplıyor ve filminin bugünün Fransa’sıyla bağlarını değerlendiriyor.

Düşlerde İzlenen Filmler

Ahmet Gürata’nın, çok sayıda filme referans vererek sinema ve uyku arasındaki çeşitli ilişkilere baktığı eğlenceli yazısı Altyazı’nın yaz sayısında. Sinemada uyuklayan eleştirmenlerden kendi filminin gösteriminde uyuyakalan yönetmenlere, uyku ile filmler arasındaki diyalogları incelerken Gürata, sinema tarihinde sessiz filmlerden bugüne uzanan bir gezintiye çıkıyor.

Umut Tazeleyen Filmler ve Bir Sinema Psikopatının Listesi

Toz Bezi filminin yönetmeni Ahu Öztürk, Ingmar Bergman’ın Güz Sonatı (Höstsonaten) filmi üzerine şiirsel yazısıyla bu ayın Umut Tazeleyen Filmler köşesine konuk oluyor. Bir Sinema Psikopatının Listesi’nde ise yönetmen Seren Yüce, aile kurumunu odağına alan filmlere dair yaptığı Aile İçinde seçkisini Altyazı okurlarıyla paylaşıyor.

ALTYAZI’da ayrıca

Cannes 2017: Öne çıkan filmleriyle ve tartışmalarıyla Cannes değerlendirmesi

Bruce Conner: Madrid’deki retrospektifi vesilesiyle, deneysel sinemanın büyük ustasına dair bir portre

Wonder Woman: Süper kahramanın en feminist yorumlarından biri

Manifesto: Cate Blanchett’i kılıktan kılığa sokan bir manifesto güzellemesi

Kedi: İnce şeyleri anlamaya davet eden bir belgesel

Berlin Sendromu (Berlin Syndrome): Özgünlükten uzak bir tutsaklık gerilimi

Bir Yönetmen Beş Madde: Jacques Tati

Ayın Kısası: Onur Saylak ve Doğu Yaşar Akal imzalı Orman

+Hediye Afiş: Manifesto ve Terminator 2: Mahşer Günü

