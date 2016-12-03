Ayça Çiftçi ile ‘Popüler Filmlerden Sinema Tarihine’ Semineri

Eğitmen: Ayça Çiftçi
Kurs Başlangıcı: 7 Ocak Cumartesi
Kurs Süresi: 6 hafta (haftada 4 saat, toplam 24 saat)
Saatler: Cumartesi günleri 12:00-16:00 arası
Yer: Boğaziçi Üniversitesi Mithat Alam Film Merkezi
Pulp Fiction gibi, Dövüş Kulübü gibi, bir dönem hemen herkesin DVD raflarında yerini almış filmler vardır. Sinemayla bir “yüksek sanat” dalı olarak ilişki kuran daha küçük bir kesimle filmleri “iyi vakit geçirmenin” aracı olarak gören geniş kitleleri buluşturan, “sanat sineması” ile “popüler sinema” arasındaki ayrımı yerle bir eden bu filmler, film dilinin yıllar içinde geçirdiği dönüşümün de köşe taşlarıdır. Bu filmlerin cazibesinin kaynağını araştırmak, onların anlatım tekniklerini incelemek, sinemada anlam yaratmanın, başka filmlerle diyaloğa girmenin ve oturmuş anlatım kalıplarını dönüştürmenin yöntemleri üzerine düşünmemizi sağlayacak. Diğer yandan bu seminer, sinema tarihine başka bir gözle bakmamıza da imkân verecek: Örneğin Koş Lola Koş’taki Kieślowski etkisini incelemek, Pulp Fiction’ı Godard’a, Oldboy’u Hitchcock’a referansla analiz etmek, sinema tarihinin farklı dönemlerinin, coğrafyalarının, akımlarının ve eğilimlerinin birbiriyle ilişkilerini açığa çıkaracak.
1.Hafta
Ucuz Roman (Pulp Fiction, 1994)
YÖN: Quentin Tarantino
2.Hafta
Koş Lola Koş (Run Lola Run, 1998)
YÖN: Tom Tykwer
3.Hafta
Dövüş Kulübü (Fight Club, 1999)
YÖN: David Fincher
4.Hafta
Akıl Defteri (Memento, 2000)
YÖN: Christopher Nolan
5.Hafta
İhtiyar Delikanlı (Oldboy, 2003)
YÖN: Park Chan-wook
6.Hafta
Sil Baştan (Eternal Sunshine of the Spotless Mind, 2004)
YÖN: Michel Gondry
Ayça Çiftçi kimdir?
İstanbul Bilgi Üniversitesi Sinema-TV bölümünde lisansını, Kültürel İncelemeler bölümünde yüksek lisansını tamamladı. Aynı üniversitede beş yıl araştırma görevlisi olarak çalıştı. Sinema alanındaki doktora çalışmasını 2015’te Royal Holloway University of London’da tamamlayan Çiftçi, aynı üniversitede film teorisi alanında çeşitli dersler verdi. 2006’dan beri Altyazı dergisi yazarı ve yayın kurulu üyesidir.