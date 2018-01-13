Bir Filmin Yolculuğu Semineri

Eğitmenler: Seyhan Kaya, Çiçek Kahraman, Ümit Ünal, Emin Alper, Gökhan Tiryaki, Berkay Ateş, Funda Eryiğit, Natali Yeres, Erdem Helvacıoğlu
Kurs Başlangıcı: 27 Ocak Cumartesi
Kurs Süresi: 4 hafta (haftada 3 saat, toplam 12 saat)
Saatler: Cumartesi günleri 11:00-15:00 arası
Yer: Boğaziçi Üniversitesi Mithat Alam Film Merkezi
Seminer Hakkında
Bir film nasıl yapılır? Fikir aşamasından perdeye varana kadar hangi duraklardan geçer? Senaryo yazımından yönetmenliğe, oyunculuktan kurguya film yapımının bütün aşamalarını, alanlarının usta isimlerinin eğitmenliğinde ele alacak olan bu seminer dizisi, film üretimiyle ilgilenen her seviyeden katılımcıya açıktır.
1. HAFTA (27 Ocak)
(11:00-12:30) Yapım
Eğitmen: Seyhan Kaya
(13:30-15:00) Kurgu
Eğitmen: Çiçek Kahraman
2. HAFTA (3 Şubat)
(12:00-13:30) Senaryo
Eğitmen: Ümit Ünal
(14:30-16:00) Görüntü Yönetimi
Eğitmen: Gökhan Tiryaki
3. HAFTA (10 Şubat)
(11:00-12:30) Yönetmenlik
Eğitmen: Emin Alper
(13:30-15:00) Oyunculuk
Eğitmenler: Berkay Ateş, Funda Eryiğit
4. HAFTA (17 Şubat)
(11:00-12:30) Sanat Yönetimi
Eğitmen: Natali Yeres
(13:30-15:00) Ses
Eğitmen: Erdem Helvacıoğlu