Bir Filmin Yolculuğu Semineri



Yasak Gezegen (Forbidden Planet, 1956), geçtiğimiz haftalarda başkarakteri ‘Robby the Robot’un bir açık arttırmada beş milyon doları aşkın bir fiyata alıcı bulmasıyla yeniden gündeme geldi. 1956 tarihli bu bilimkurgu klasiği, kaptanı dışında tüm mürettebatını kaybeden bir intergalaktik misyonun izini sürmeye Altair IV gezegenine giden bir grup bilim insanının macerasına odaklanıyor. Bir suç mahalli ıssızlığındaki gezegene vardıklarında, daha önce hiç görmedikleri bir tür robot olan Robby tarafından karşılanır ekip. Yöresel şiveleriyle birlikte yüzü aşkın dil konuşabilen Robby, özel arabasıyla ekibin liderlerini Doktor Morbius’un malikânesine götürür. Otuz yıl önce gezegene gönderilen bilimcilerin hayatta kalan tek üyesi Doktor Morbius, tüm ekibini öldüren bir “güç”ten korktuğu için kendine üstün güvenlikli bir ev inşa etmiştir. Morbius’un bir de Altair gezegeninde doğmuş kızı vardır: Tüm ekibin arzu nesnesine dönüşen, dünyalı geleneklerden ve davranış kurallarından habersiz, başına buyruk Altaira. Yasak Gezegen’in özellikle, beyin gücünü dışsallaştırarak enerjiye dönüştürebilen dev bir makinenin içinde geçen sahneleri müthiş çarpıcıdır. Sinema tarihinin en pahalı ‘prop’u olarak tarihe geçen Robby, bu filmin ardından birçok filmde de “rol almış”. Aslı Özgen Tuncer