Blu TV Sineması

Korkak Robert Ford’un Jesse James Suikastı (The Assassination of Jesse James by the Coward Robert Ford, 2007)

YÖN: Andrew Dominik SÜRE: 160 dk.

Korkak Robert Ford’un Jesse James Suikastı, klasik trajedilerdeki keskin kader anlayışını sinemadaki kahraman mitolojisiyle birleştiren epik bir psikolojik western. Mükemmel bir görüntü dokusu, her kareye ve eşyaya sinen kuvvetli zaman-mekân duygusu ve karakterlerdeki derinlik ve gerginliği daha da yukarı taşıyan Nick Cave’in benzersiz müzikleri filmi unutulmaz kılıyor.

Övgü Gökçe Altyazı, Sayı 92, Şubat 2010

Gençlik (Youth, 2015)

YÖN: Paolo Sorrentino SÜRE: 124 dk.

Sorrentino’nun özelliği, son köprüyü geçerken endişelenme ve hayatın anlamını yeniden keşfetme hikâyesine, Fellini’yi hatırlatırcasına, çok karakterli, çok bakışlı bir yapı ve absürditeyi de içine alan bir şölen havası kazandırmasında yatıyor. Popüler kültürle “yüksek kültür”ün, en ucuzundan pop klipleriyle klasik müziğin, nihilizmle tutkunun, hedonizmle romantizmin gerçekten de olur olmadık biçimlerde yan yana gelebildiği, birbirlerinin anlamını yok etmeden, yok etmeye tenezzül etmeden var olabildikleri bir dünya inşa ediyor yönetmen.

Fırat Yücel Altyazı, Sayı 157, Ocak 2016

Mutlak Kadınlar (Certain Women, 2016)

YÖN: Kelly Reichardt SÜRE: 107 dk.

Mutlak Kadınlar’da oyuncu yönetimi, mekân tercihleri, kamera hareketleri, kadraj seçimleri ve diyalog yazımı, fazlalıklardan bütünüyle arınmış. Bu sayede, perde zamanı üç karakter arasında bölünmüş olsa da, film üç kadının ruhsal dünyalarına ait mahrem portreler sunabiliyor. Hattâ bunlar belki de ancak bu denli bir sadelikle ulaşılabilecek netlikte gözlemler. Kelly Reichardt, sessizce âşık oluşun kırgınlıkla sonuçlanışını, umutsuz bir rehin almayı, eskinin üzerine yeniyi inşa etmeye çalışmayı aynı sakinlikle, süssüz ve her bir olayın içindeki gündelikliği ortaya çıkararak anlatıyor.

Burcu Aykar Altyazı, Sayı 169, Şubat 2017