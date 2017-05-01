Kara Göründü

18-28 Mayıs / İstanbul Modern

İstanbul Modern’de devam eden Liman sergisine paralel olarak İstanbul Modern Sinema’da su ile kara arasını mesken tutan filmlerden bir oluşan bir program yer alıyor. Şilili sürrealist usta Alejandro Jodorowsky’nin 2013 yapımı filmi Gerçeğin Dansı (La Danza de la Realidad), Afrikalı

bir çocuğu bir liman kentinde tutunma mücadelesini konu edinen, Aki Kaurismäki imzalı Umut Limanı (Le Havre, 2011), Takeshi Kitano’nun sörfçü olmak isteyen bir gencin hikâyesini anlatan komedi-dram türündeki filmi Bir Deniz Manzarası (Ano Natsu, Ichiban Shizukana Umi, 1991) gibi yapımların yanı sıra, Evangelia Kranioti’nin Exotica Erotica Etc (2015) belgeseli ve Şinasi Özonuk’un yönettiği Liman Yosması (1961) da program kapsamında izlenebilir.

www.istanbulmodern.org