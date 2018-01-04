Mehmet Açar ile ‘Film Analizleri: Arzular, Düşler ve Keşifler’

Eğitmen: Mehmet Açar

Kurs Başlangıcı: 4 Şubat Pazar

Kurs Süresi: 8 hafta (haftada 4 saat, toplam 32 saat)

Saatler: Pazar günleri 11:00-15:00 arası

Yer: Boğaziçi Üniversitesi Mithat Alam Film Merkezi

Seminer Hakkında

Film öyküleri öncelikle ana karakterin amaçlarıyla şekillenir ve çoğunlukla yine onun keşifleriyle sonuçlanır. Seyircinin film boyunca sürecek keşifleri ise karaktere oranla çok daha sınırsız ve eğlencelidir. Mehmet Açar, usta yönetmenlerin klasik yapıtları eşliğinde sinemaseverleri filmlerin içindeki gizli arzuları, saplantıları, tutkuları, aşkları, zaafları, hayalleri, rüyaları ve korkuları keşfetmeye çağırıyor. Seminerde her film seyir esnasında kesintiye uğratılarak dramatik yapıdan görsel atmosfere, hikâye kurgusundan kamera kullanımına, kadrajlardan montaja ve oyunculuğa uzanan kapsamlı bir analizle ele alınırken, filmlerin birbirleriyle ve başka filmlerle akrabalıkları ve ilişkileri de masaya yatırılacak.

Program

1. Hafta Arka Pencere (Rear Window, 1954)

2. Hafta Cinayeti Gördüm (Blow-up, 1966)

3. Hafta Sekiz Buçuk (Otto e Mezzo, 1963)

4. Hafta Burjuvazinin Gizli Çekiciliği (Le Charme Discret de la Bourgeoisie, 1972)

5. Hafta Barton Fink (1991)

6. Hafta Mulholland Çıkmazı (Mulholland Dr., 2001)

7. Hafta Geç Saatler (After Hours, 1985)

8. Hafta Sinir Krizinin Eşiğindeki Kadınlar (Mujeres al Borde de un Ataque de “Nervios”, 1988)

Mehmet Açar kimdir?

1963 yılında doğdu. Galatasaray Lisesi’nin ardından Boğaziçi Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümünden mezun oldu. Marmara Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Sinema-TV Bölümü’nde yüksek lisans eğitimi aldı. 1989 yılında basın sektöründe çalışmaya ve film eleştirileri yazmaya başladı. 12 yıl boyunca Sinema Dergisi’nin genel yayın yönetmenliğini sürdürdü. Yayımlanmış bir öykü kitabı ve üç romanı bulunan Mehmet Açar 2009’dan bu yana Habertürk Gazetesi’nde film eleştirmenliği yapmakta, film analizi üzerine seminer ve dersler vermektedir.