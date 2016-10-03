Mehmet Açar’la ‘Karşılaştırmalı Film Analizleri’ Semineri

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Eğitmen: Mehmet Açar

Kurs Başlangıcı: 29 Ekim Pazar

Kurs Süresi: 8 hafta (haftada 4 saatten 32 saat)

Saatler: Pazar günleri 11:00-15:00 arası

Yer: Boğaziçi Üniversitesi Mithat Alam Film Merkezi

SEMİNER HAKKINDA

Çocuklar çok sevdiği oyuncaklarına ne yapar? Anlamak için onları parçalamaya başlar… Mehmet Açar sizi 8 haftalığına filmleri parçalamaya, onlarla oynamaya ve onlara farklı açılardan bakmaya çağırıyor. Her hafta değişik yönetmenlerin değişik filmlerinden gösterilecek sahneler eşliğinde yapılacak karşılaştırmalı analizlerin hedefi, yönetmenlerin sinemasal anlatımlarına ve artistik yaklaşımlarına bir mercek tutup filmlere daha yakından bakmak, ustaların sırlarını deşifre etmek ve farklı tarzları karşılaştırmak…

Seminerlerde hikâye kurgusu, bakış açısı, kadraj, montaj, kamera hareketleri, görüntü, müzik gibi bir filmi oluşturan artistik öğelere tek tek ve bir bütün olarak bakılacak… Örneklerle özdeşleşme ve katarsis kavramları üzerinde durulacak… Stanley Kubrick, Steven Spielberg, Bernardo Bertolucci, Spike Jonze, Kryzstof Kieslowski, Peter Jackson, Terence Malick, Michael Haneke, Quentin Tarantino, David Lynch, Coen Kardeşler, Paul Thomas Anderson, Woody Allen, Jim Jarmusch, Robert Bresson, David Fincher, Jean-Luc Godard ele alınacak yönetmenlerden bazıları… Katılımcıları farklı ekollere ve farklı tarzlara sahip yönetmenlerin işlerinden seçmeler eşliğinde ilerleyecek bir sinema semineri bekliyor.

MEHMET AÇAR KİMDİR?

1963 yılında Konya´da doğdu. Galatasaray Lisesi´nin ardından Boğaziçi Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümünden mezun oldu. 1991 yılından itibaren basın sektöründe çeşitli dergilerde çalışmaya ve film eleştirileri yazmaya başladı. İlk hikâye kitabı ‘Anarşik Rehavet’, 1998 yılında yayımlandı. Halen Habertürk Gazetesi’nde sinema yazarlığını ve kültür-sanat editörlüğünü sürdürmektedir.

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