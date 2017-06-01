Perşembe Sineması

1, 8 Haziran / Salt Galata
Çeşitli ev hâllerine bakan temasıyla Salt Galata’nın Perşembe Sineması devam ediyor. 1 Haziran’da gösterilecek Zoltán Fábri imzalı Macarlar (Magyarok, 1978) İkinci Dünya Savaşı’nın başlarında, Macaristan’dan Almanya’nın kuzeyine göç eden bir grup işçinin hikâyesini anlatıyor. 8 Haziran’da gösterilecek Merete Mueller ve Christopher Smith imzalı belgesel UFAK: Küçülen Bir Yaşamın Öyküsü (TINY: A Story About Living Small, 2013) ise Colorado Dağları’nda arazi satın alıp ufacık bir ev yaparak yeni bir hayat kurmaya çalışan bir çiftin hayatını konu alıyor. Gösterimler saat 19:00’da ve ücretsiz.