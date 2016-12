Paylaş

SALT Galata

Perşembe Sineması fuarların, dünya kupalarının ve olimpiyat oyunlarının şehirlere etkilerine odaklandığı programına Aralık ayında da devam ediyor. 1 Aralık’ta 1893’te Chicago’da düzenlenen Kolomb Dünya Sergisi’ni anlatan belgesel EXPO: Beyaz Şehrin Büyüsü (EXPO: Magic of the White City, 2005), 8 Aralık’ta 1936 Yaz Olimpiyatları’nı arka planına alan casusluk hikâyesi Charlie Chan Olimpiyatlarda (Charlie Chan at the Olympics, 1937), 15 Aralık’ta ise 1939 New York Dünya Fuarı için Geleceğin Kenti sergisi kapsamında hazırlanan belgesel film Kent (The City, 1939) izleyicilerle buluşacak.

