19. Randevu İstanbul Uluslararası Film Festivali

16-22 Aralık / Atlas Sineması, Historia Fatih
Randevu İstanbul’da bu yıl, İspanya sinemasının son dönemde dikkat çeken örneklerinin bir araya getirildiği ‘Günümüz İspanyol Sineması’, yemek kültürü temalı filmlerin yer aldığı ‘Gastronomik Devrim’ ve gelenekselleşen ‘Sinema-Tarih Buluşması’ gibi bölümler yer alıyor. Programın öne çıkan yapımları arasında, Lav Diaz’a Venedik’te Altın Aslan kazandıran Ang Babaeng Humayo ile 1940’lı yıllarda Güney Afrika ile İngiltere arasında dünya çapında yankı uyandıran uluslararası bir krize neden olan bir aşk hikâyesini anlatan Aşkın Krallığı (A United Kingdom) filmleri yer alıyor.