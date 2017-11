Paylaş

4 Kasım-13 Ocak / Sabancı Üniversitesi

Sabancı Üniversitesi Toplumsal Cinsiyet ve Kadın Araştırmaları Mükemmeliyet Merkezi tarafından düzenlenen Toplumsal Cinsiyet ve Edebiyat söyleşilerinin bu seneki teması ‘Sinema ve Edebiyat’. Sabancı Üniversitesi’nde gerçekleşecek etkinlik kapsamında her hafta, filmler farklı alanlardan konuşmacılar eşliğinde toplumsal cinsiyet perspektifinden tartışılacak. 4 Kasım’da Ruken Alp, Michael Cunningham’ın aynı adlı romanından uyarlanan Stephen Daldry filmi Saatler (The Hours, 2002) üzerine, 25 Kasım’daysa Ayşegül Turan, Roman Polanski’nin Ölüm ve Bakire’si (Death and the Maiden, 1994) üzerine birer seminer verecek. Program kapsamında Aralık ve Ocak aylarında ele alınacak filmler de şöyle: Seyfi Teoman’ın yönettiği Bizim Büyük Çaresizliğimiz (2011), Alfonso Cuarón’un Charles Dickens uyarlaması Büyük Umutlar (Great Expectations, 1998), 19. yüzyıl İngiltere’sinde alt sınıftan bir kadını canlandıran Meryl Streep’e En İyi Kadın Oyuncu dalında Oscar adaylığı kazandıran Fransız Teğmenin Kadını (The French Lieutenant’s Woman, 1981) ve İlhami Algör’ün aynı adlı romanından uyarlanan Fakat Müzeyyen Bu Derin Bir Tutku (2014).