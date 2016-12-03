2-28 Aralık
Pera Film, Kadıköy Belediyesi ve Boğaziçi Üniversitesi Mithat Alam Film Merkezi işbirliğiyle sinema tarihinin önemli filmlerinin gösterildiği ‘Sinematek Yaşıyor! 50. Yılda, 50 Film, 50 Sunum’ gösterimleri Aralık ayında da devam ediyor. Şerif Gören’in Yol (1982), Lütfi Ö. Akad’ın Gelin (1973), Abbas Kiarostami’nin Yakın Plan (Nema-ye Nazdik, 1990), Ingmar Bergman’ın Persona (1966), Akira Kurosawa’nın Rashômon (1950), Fritz Lang’ın Metropolis (1927) ve Andrey Tarkovski’nin Ayna (Zerkalo, 1975) filmleri izleyicilerle buluşacak.