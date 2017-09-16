Suç ve Ceza: Arjantin Hikâyeleri

15 Eylül-7 Ekim / Pera Film
Pera Film yeni sezona son dönem Arjantin sinemasında dikkat çeken suç filmlerinden oluşan bir programla başlıyor. On filmin gösterileceği seçkide, Juan José Campanella’nın 2009 yılında Yabancı Dilde En İyi Film Oscar’ının sahibi olan filmi Gözlerindeki Sır (El Secreto de Sus Ojos), işleyip işlemediğine emin olmadığı bir suçun karanlığı altında ezilen orta yaşlı bir kadının hikâyesini ela alan Lucrecia Martel imzalı Başsız Kadın (La Mujer Sin Cabeza, 2008) ve altı kısa hikâyeden oluşan trajikomedi Asabiyim Ben (Relatos salvajes, 2014) dikkat çekiyor.
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