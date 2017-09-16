Suç ve Ceza: Arjantin Hikâyeleri



Maud’daki Gecem (Ma Nuit Chez Maud), aşk, din, felsefe ve bunların hayattaki karşılıkları üzerine bir Éric Rohmer filmi. Yeni Dalga’nın en kendine has yönetmenlerinden biri olan Rohmer’in 1969 yapımı bu filmi, yönetmenin aynı temaları ve hikâye iskeletini farklı biçimlerde uyguladığı ‘Altı Ahlak Hikâyesi’ serisinin üçüncü (gösterim tarihi bakımından dördüncü) bölümü. Filmde, inançlı bir Katolik olan Jean-Louis’nin yaşamı, eski bir arkadaşı vesilesiyle tanıştığı Maud ve kilisede uzaktan gördüğü, ileride evleneceği kadın olduğundan emin olduğu Françoise ile ilişkileri etrafında anlatılıyor. Rohmer’in, kitabi sözlerle kendi hakkında fikir yürütmeyi seven karakterlere ve bu konuşkan karakterlerin eylemlerinden çok kendi eylemleri hakkındaki içsel düşüncelerine odaklanan, uzun diyaloglarla ve edebî referanslarla yüklü sinemasının en belirgin örneklerinden birisi olan bu film, özgün sinema diliyle günümüz sinemacılarına ilham vermeye devam ediyor. Ekrem Buğra Büte