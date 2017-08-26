Zeynep Dadak ile ‘Bir Film Nasıl Yapılır?’ Semineri

Eğitmen: Zeynep Dadak
Kurs Başlangıcı: 17 Eylül Pazar
Kurs Süresi: 6 hafta (haftada 3 saat, toplam 18 saat)
Saatler: Pazar günleri 15:30-18:30 arası
Yer: Boğaziçi Üniversitesi Mithat Alam Film Merkezi
Bir fikir bir filme nasıl dönüşür? Altı hafta sürecek bu film yapım seminerinin ilk bölümünde fikrin ya da imgenin önce kâğıt üstünde şekillenmesi, sonrasında yeniden görsel-işitsel dile çevrilmesi üzerine konuşacağız. İkinci kısmında uygulamalı olarak bu sürecin aşamalarına odaklanacağız. Çeşitli örneklerle film analizine ve son dönem Türkiye sinemasından yapım deneyimlerine uzanan bir yelpazede, film yapmanın artistik, teknik ve finansal koşulları/yöntemleri üzerine konuşacağız. Seminer katılımcılarının, istedikleri takdirde seminer sonunda bir uzun metraj film fikri oluşturmaları, seminer boyunca bir kısa filmin senaryo/akış taslağını geliştirmiş olmaları ya da çeşitli deneme çekimleri yapmaları hedeflenecektir.
1. Hafta
Fikirden Filme Senaryonun Aşamaları
2. Hafta
Film Dosyası Nasıl Hazırlanır? Referans ve İlham Kaynakları
3. Hafta
Pre-prodüksiyon: Dekupasyon ve Sahneleme
4. Hafta
Prodüksiyonun Aşamaları: Kamera ve Ses
5. Hafta
Post-Prodüksiyon ve Ses Kurgusu
6. Hafta
Dağıtım ve Gösterim Yöntemleri, Seminer içi Değerlendirme
Zeynep Dadak kimdir?
Sinema-TV dalında Marmara Üniversitesi’nde lisans, İstanbul Bilgi Üniversitesi’nde yüksek lisans yapan Zeynep Dadak, doktorasını New York Üniversitesi Sinema Çalışmaları bölümünde tamamladı. Merve Kayan’la birlikte yazıp yönettikleri ilk uzun metrajları Mavi Dalga (2013), 50. Antalya Film Festivali’nde En İyi İlk Film, Kurgu ve Senaryo ödüllerini almasını takiben uluslararası prömiyerini, 64. Berlin Film Festivali’nde gerçekleştirdi. Altyazı Aylık Sinema Dergisi yayın kurulu üyesi olan Zeynep Dadak’ın, kısa belgesel Bu Sahilde’nin (2010) de aralarında olduğu filmleri Rotterdam, Sheffield, San Francisco, Jeonju gibi çok sayıda festivalde gösterildi ve ödüller kazandı. Dadak halen, kurucusu olduğu Fenafilm’de film ve video yapımına devam ediyor, Kadir Has Üniversitesi Film ve Drama Bölümü’nde yüksek lisans dersleri veriyor.