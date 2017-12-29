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İzleyicisini bir sabah uyanışının çağrışımlar dünyasına davet eden bir animasyon.

Dilek Aydın

Film biçimsel olarak yarattığı bu çağrışım hissini, kelimeler yardımıyla kurduğu hikâyesiyle de destekliyor. Hızlı değişen, akışkan, sınırların daha yumuşak ve geçişken olduğu bir çizim tarzını benimseyen, kelimelerin de grafik olarak yuvarlak hatlara sahip olduğu filmde Harmandar, izleyicisini neredeyse sınırsız bir dünyaya sokuyor. Pastel renklerin ve soluk arka planların sonsuz bir fona dönüştüğü bu animasyon, bir kadının uyanışıyla başlıyor ve büyük bir susuzluk hissinden garip sabah rutinlerine bağlanıyor.

Yataktan kalkış, kalkamayış, belki giyiniş, giyinemeyiş, belki koparılmış ağaç dallarıyla yapılan bir ritüel. Susuzluk ve onun temsilinin gözyaşına evrilmesi… Bir Sabah’ın geneline bir tuhaflık hâkim ama bu tuhaflığın da neredeyse Dadaist bir derinliği var. Filmde göze doğru, bakışa doğru büyüyen bütün bu hazırlık, insana ister istemez Buñuel’in Endülüs Köpeği’ndeki (Un Chien Andalou, 1929) meşhur göz kesme sahnesini hatırlatıyor.

Bir Sabah’ta görüntüler gibi sesler de havada kalıyor. Sanki görüntüleri tamamlamak için değil de, izleyiciyle başka bir seviyede ilişki kurmak için tasarlanmış bir ses bandı var. Sesler kendi hâlinde başka bir çağrışımlar alanı yaratıyor. Gördüğünüz şeyin sesini aktarmak yerine resmin zihinlerde yarattığı şimşeğin dallanıp budaklanmasını sağlayan bir ses tasarımı tercih edilmiş. Bu yaratıcı seçim, filmin çağrışım dünyasını daha da güçlendiriyor ve bu mini anlatıyı bir yere sabitlemekten kaçınarak seyircinin zihnini harekete geçiriyor.

Çağıl Harmandar’ın alışıldık normların dışına çıkan filmi, izleyicisine animasyon denilen medyumu bir kaşık tatlı gibi sunmaktan kaçınıyor. Garipliğin ve azıcık da tekinsizliğin makbul kabul edildiği, bir kadının susuzluğunun döktüğü gözyaşında cisimleştiği minik bir dünya anlatıyor. Bize de arkamıza yaslanıp bu kısa filmi birkaç kez izleyerek kendimizi bu çağrışımlar dünyasına bırakmak kalıyor.