Dağınık Yatak

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Bir kadının ilişkideki çıkmazlarını kendine has bir stille anlatan bir film.

Dilek Aydın

Eytan İpeker, kısa filmi Dağınık Yatak’ta yönetmen, senarist ve kurgucu kimliklerini birleştiriyor. Nazan Kesal ve Hakan Çimenser’in rol aldığı film, orta yaşlı bir çiftin ilişkisine, ilişkinin sıkıcılığına, tekrarlarına, çıkmazlarına kadının gözünden bakan bir deneme. Sadece tek bir sabaha odaklanarak bir ilişki manzarası nasıl çıkarılabilir sorusunun cevabı gibi Dağınık Yatak.

Yatakta yatan çıplak bir adamın sırtının uzun plan görüntüsüyle başlayıp sessiz sakin ilerleyen filmdeki buhranı buram buram hissetmemizi sağlayan şey, filmin zamanı esnetme biçimi. Kadın belli ki mutsuz, sakladığı bir şeyler var, onun bakış açısından adamın sırtına, perdelerin gölgesine, ışığın duvarda oluşturduğu dokuya odaklanıyoruz. Tek tek karelerle, acele etmeden ilerliyor film. Bu uzun planlar, sanki evin haritasını çıkarır gibi belli koordinatlara odaklanarak bir bıkkınlığı, bir varoluşsal buhranı belgeliyor. Kadın, ilişkisinin ana mekânı olan bu alanı, evini izliyor; bu bakışların yakaladıkları, onun ruh hâlini imleyen anlara dönüşüyor. Uzun süredir içinde olduğu belli bu ilişkideki değişmeyenleri, düzelmeyenleri gözler önüne seriyor. Her bir kare bir ruh okumasına çağırıyor seyirciyi.

İpeker, bu sade anlatımın içine az ve öz diyaloglar ekliyor sadece. ‘İyi zeytin bulamama’ üzerine basit bir diyalog bile bu uzamış, sündürülmüş ilişki portresinde sembolik bir anlam kazanabiliyor. Derin nefes alıp vermek gibi, mekânı iyice içimize çekebiliyoruz. Adam gidip yine sessizlik gelince, ısrarla çalan telefonun sesi daha bir belirginleşiyor. Bir türlü düzeltilemeyen yatak örtüsü manzarasıyla kapanan film, yalın ama vurucu bir imgeyle sonlanmış oluyor.

Eytan İpeker ayrıntıları gözlemleyen, anlara odaklanan, sakin bir üslupla anlatıyor hikâyesini. Dağınık Yatak derinlere bir yere bakan meditatif üslubunu tutarlı bir şekilde baştan sona sürdürüyor. Koşturmaktan derdini anlatamayan tık nefes kısa filmlere karşı ilaç niyetine izlenebilecek bir film.

Eytan İpeker kimdir?

Sinema eğitimini New York Üniversitesi’nde tamamladı. Deneysel videoları Toronto ve Edinburgh gibi birçok uluslararası film festivalinde gösterildi. Özleyiş (2010) adlı kısa filmiyle 30. İFSAK Kısa Film ve Belgesel Yarışması’nın deneysel kategorisinde En İyi Film ödülünü kazandı. 2011 yılında Kamara yapım şirketinin kurucu ortakları arasında yer aldı. Dağınık Yatak (2015), 52. Antalya Film Festivali’nde ve 15. !f İstanbul’da gösterildi.