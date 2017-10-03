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İngiltere’de bir markette çalışan genç bir adamın gece vardiyasına odaklanan sade bir dram.

Dilek Aydın

Murat Han Karaayvaz’ın mezuniyet projesi olarak yaptığı Görüşürüz, İngiltere’ye okumaya gitmiş genç bir adam olan Hasan’ın off-licence denen, genellikle geç saate kadar açık kalan alkol satma lisansına sahip marketlerin birindeki vardiyasına odaklanıyor. Bu markete getirilen mallar, gelip giden müşteriler arasında, Hasan’ın hayatına biraz daha yakından bakma fırsatı buluyoruz. Türkiyeli patronuyla iş ve para üzerine kısa muhabbeti, evhamlı annesiyle ve annesinin ısrarıyla aradığı babasıyla yaptığı telefon konuşmalarına kulak misafiri oldukça parçaları yavaş yavaş birleştiriyoruz. Hasan’ın İngiltere’ye okumaya geldiği ve çalışmak için gerekli evraklarının olmadığı anlaşılıyor. Bu noktadan sonra bu çok-kültürlü, enteresan mikroevren içinde Hasan’ın hikâyesi daha dramatik bir hâl almaya başlıyor. Genç adamın bu küçük evren içindeki gündelik hayatına tanıklığımız, o belki de sınırdışı edilmek üzere bir polis arabasında götürülürken sona eriyor.

Filmin başından beri tek mekânda gördüğümüz Hasan’ın aslında ‘o dünyaya ait olmadığını’ anladığımız finalde, film de üslup değiştiriyor. Son sahneye kadar, kameranın bize sunduğu doğal, akıcı tanıklık hâli, Hasan’ın polislerin onu almaya geldiğini anlamasıyla aniden yavaşlıyor. Sanki o ânı elinden geldiğince yavaşlatıp bize bir şey düşündürmeye çalışıyor kamera. Bu finalle birlikte başa dönüp, filmin ilk dakikalarından itibaren bir görünüp bir kaybolan farklı karakterlerin gündelik hayatlarının sıradanlığını da sorgulamaya başlıyoruz. Her birinin içinde olabilecek dramayı…

Görüşürüz, bize tanıdığımız birilerinin başına geldiğini bildiğimiz ya da muhakkak bir yerden duyduğumuz sıradan bir göçmenlik hikâyesi anlatıyor bir bakıma. Filmin herhangi bir göçmen hikâyesinden farkı, izleyicisini önce gündelik hayatın tam kalbine getirip bırakıyor, sonra da bütün o doğallığın içinden kişisel bir trajedi çıkarıyor olmasında. Bir yere kimin ait olup olamayacağına otoritelerin, yasaların karar verdiği bir evrende gündelik hayatın ne kadar ‘gündelik’ olabileceğini sorgulatması açısından dikkate değer bir film.

Murad Han Karaayvaz kimdir?

1989’da Ankara’da doğdu. İngiltere’deki Arts University Bournemouth’ta yönetmenlik eğitimi gördü. Tez filmi olan Görüşürüz, Londra ve New York’ta film festivallerinde gösterildi. Halen New York’ta Feirstein Graduate School of Cinema’da yönetmenlik üzerine yüksek lisansına devam ediyor.