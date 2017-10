Murad Han Karaayvaz kimdir?

1989’da Ankara’da doğdu. İngiltere’deki Arts University Bournemouth’ta yönetmenlik eğitimi gördü. Tez filmi olan Görüşürüz, Londra ve New York’ta film festivallerinde gösterildi. Halen New York’ta Feirstein Graduate School of Cinema’da yönetmenlik üzerine yüksek lisansına devam ediyor.