Gözde Onaran ile ‘2000’lerin Sinemasına Bakış II’ Semineri

Eğitmen: Gözde Onaran

Kurs Başlangıcı: 25 Şubat Cumartesi

Kurs Süresi: 6 hafta (haftada 4 saat, toplam 24 saat)

Saatler: Cumartesi günleri 11:00-15:00 arası

Yer: Boğaziçi Üniversitesi Mithat Alam Film Merkezi

Seminer Hakkında

Bu seminerde 6 hafta boyunca, son yıllarda en çok tartışılan ve pek çok ‘en iyiler’ listesinde yer alan filmler irdelenecek. Her hafta aşağıdaki listede yer alan filmlerden bir tanesi izlenecek ve ayrıntılı olarak analiz edilecek. Bu esnada bu filmlerin etrafında şekillenen ve sinema estetiğinden politik meselelere uzanan tartışmalar üzerinde durulacak. Ayrıca, bu analizler esnasında hem farklı film kuramlarına hem de film gramerine değinilecek.

Program

1. Hafta Akvaryum (Fish Tank, 2009)

2. Hafta Bir Ayrılık (Jodaeiye Nader az Simin, 2011)

3. Hafta No (2012)

4. Hafta Para Avcısı (The Wolf of Wall Street, 2013)

5. Hafta İki Gün ve Bir Gece (Deux Jours, Une Nuit, 2014)

6. Hafta Carol (2015)

Gözde Onaran kimdir?

Boğaziçi Üniversitesi Psikoloji Bölümünden mezun olduktan sonra New York Üniversitesinde (NYU) Medya Ekolojisi ve Film Yapımı yüksek lisansı ve Amsterdam Üniversitesi bünyesindeki Kültürel İncelemeler Enstitüsünde (ASCA) Sinema üzerine doktora yaptı. 2006’den beri Altyazı Aylık Sinema Dergisinin yayın kurulunda yer alan Onaran ayrıca farklı üniversite ve kurumlarda sinema dersleri veriyor, kısa filmler çekiyor ve resim yapıyor.

