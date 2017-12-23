Altyazı Okurları 2017’nin En İyilerini Seçiyor

Her yıl olduğu gibi bu yıl da okurlarımızdan ‘En İyi 10 Film’ listelerini bizimle paylaşmalarını istiyoruz. Elimize ulaşan sıralamalar Altyazı Okurlarının Seçimi’nin şekillenmesini sağlayacak.
30 Aralık 2016-29 Aralık 2017 tarihleri arasında Türkiye’de vizyona girmiş filmler arasından size göre En İyi 10 filmi beğeni sırasıyla 1’den 10’a kadar sıralayarak altyazi@altyazi.net adresine göndermeniz yeterli. Konu hanesine 2017’nin En İyileri yazmanızı rica ediyoruz. E-postalarınızı 30 Aralık Cumartesi gününe kadar bekliyoruz.
Yıl içinde vizyona giren yerli ve yabancı filmlere yer verebileceğiniz listelerde filmlerin Türkçe vizyon isimlerini kullanmanızı rica ediyoruz. Ayrıca, filmler 1’den 10’a doğru sıralanırken her haneye yalnızca bir filmin yazılması gerekiyor. Bu kurallara uymayan listeleri değerlendirmeye alamayacağımızı hatırlatalım.
30 Aralık 2016-29 Aralık 2017 arasında vizyona giren filmlere göz atmak için tıklayınız.
NOTLAR
1. 30 Aralık 2016’da vizyona giren filmleri geçen sene değerlendirmeye almadığımız için bu yılki listelere dahil ediyoruz.
2. Türkiye’de tekrar ya da ilk defa vizyona giren eski filmleri değerlendirmeye almıyoruz.