Altyazı, Oscar adayları için ne demişti?



Lino Brocka’nın Manila’nın varoşlarında çektiği Insiang (1976), kocası tarafından terk edilmiş agresif bir kadının kızı olan Insiang’ın dramını anlatıyor. Insiang, annesinin despot tavırlarına katlanmaya çalışmaktadır ve çamaşırcılık yaparak kazandığı paranın üstünde bile söz sahibi değildir. Manila’da adalet devlet eliyle sağlanmamaktadır ve ataerkil düzen öylesine oturmuştur ki, erkeklerin sürekli ürettiği şiddet neredeyse kanıksanmıştır. Bu şiddet, bölgedeki fiziksel ve psikolojik şiddetin kaynağıdır. Mahalledeki erkeklerin gözdelerinden olan Insiang, kısıldığı kapandan onu çıkaracak kişinin, kendisine gerçekten âşık bir erkek olduğunu düşünürken, annesinin ilişkide olduğu adamın tecavüzüne uğrayınca kurtarıcısının bir erkek değil ancak kendisi olabileceğini fark eder. Bu farkındalık, onu zekice ama bir o kadar da acımasız bir intikam planı kurmaya götürür. Ülkedeki sansür kurulunun engelleme çabalarına rağmen Cannes’da gösterilen ilk Filipinler filmi olan Insiang, Brocka’nın filmografisinde de ayrı bir yer tutar. Rana Önoğlu