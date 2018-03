Altyazı, Oscar adayları için ne demişti?

Paylaş

Beni Adınla Çağır (Call Me By Your Name)

“Beni Adınla Çağır’da Luca Guadagnino, güzelliğin ve güzel olandan duyulan hazzın aşırılığından kaynaklı o kalp çarpıntısını hissettirmek istiyor gibi. Edebiyat, müzik, felsefe, tarih, deniz, göl, ağaçlar, meyveler, her şeyiyle güzel insanlar… Görme, duyma, tatma, koklama, dokunma duyularının hepsine birden seslenen güzelliklerle, düşünsel ve bedensel hazlarla dolu bu yer ve zaman. Şeftalinin tadının dokunma duyusuna hitap ettiği, müziğin doğada görünür olduğu, sinestetik bir coşku.” – Ayça Çiftçi Altyazı, Sayı 180, Şubat 2018