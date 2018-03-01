Altyazı’nın Mart sayısı bayilerde!

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Kapak Konusu: Agnés Varda

Altyazı Aylık Sinema Dergisi 181. sayısında kapağını, Mart ayında vizyona girecek son filmi Mekânlar ve Yüzler (Visages Villages) vesilesiyle usta yönetmen Agnès Varda’ya ayırıyor. Yönetmenin kurmaca ve belgesel arasında gidip gelen, her daim yeni mecralardan ve teknolojilerden yararlanan, politik olduğu kadar mizahı da elden bırakmayan sineması, Altyazı’nın yirmi sayfalık dosyasında kapsamlı bir şekilde ele alınıyor.

Phantom Thread

Usta yönetmen Paul Thomas Anderson’ın, başrolünde Daniel Day-Lewis’in yer aldığı son filmi Phantom Thread, etrafındakileri şekillendirmeye çalışan bir terzi ile “ilham perisi” arasındaki aşk ilişkisine ve iktidar mücadelesine odaklanıyor. Altyazı’daki yazısında Gözde Onaran, filmi ve kahramanlarını toplumsal cinsiyet perspektifinden değerlendiriyor.

Thelma

Joachim Trier imzalı Thelma’nın kahramanı, küçüklüğünden beri sahip olduğu özel güçleri aşkın etkisiyle yeniden ortaya çıkan genç bir kadın. Altyazı’daki yazısında Senem Aytaç, Norveçli yönetmenin filmini bir tür modern cadı öyküsü olarak okuyor.

Ursula K. Le Guin

Altyazı Mart sayısında, geçtiğimiz Ocak ayında yitirdiğimiz Ursula K. Le Guin’i anıyor. Fantastik edebiyatın ve bilimkurgunun büyük ustası anısına Fatma Cihan Akkartal, yazarın sinemaya uyarlanan eserlerini değerlendiriyor.

Umut Tazeleyen Filmler ve Bir Sinema Psikopatının Listesi

Umut Tazeleyen Filmler köşesinde bu ay Firuze Engin, Walter Salles’ın 2004 yapımı filmi Motosiklet Günlüğü’nü (Diarios de Motocicleta) kaleme alıyor. Bir Sinema Psikopatının Listesi’nde ise Bağış Erten, ‘Fener Tutulmuş Tavşan Etkisi’ adını verdiği bir film seçkisini Altyazı okurlarıyla paylaşıyor.

ALTYAZI’da ayrıca

Uğur Böceği (Lady Bird): Greta Gerwig’den otobiyografik izler taşıyan bir büyüme öyküsü.

Velayet (Jusqu’à la Garde): Bir velayet davasına odaklanan gerilim dozu yüksek bir dram.

Kar: Liseli bir grubun hikâyesini anlatan bol ödüllü filmin yönetmeni Emre Erdoğdu ile bir söyleşi.

Savaştan Sonra (Mudbound): ABD’deki sınıf çatışması ve ırkçılığı ele alan tarihî bir dram.

Ayçe Kartal’la Söyleşi: Genç yönetmenle ödüllü kısa filmi Kötü Kız üzerine.

Black Panther: Marvel’dan alternatif bir Afrika hikâyesi.

Foxtrot: Samuel Maoz’dan savaş karşıtı bir dram.

Stalin’in Ölümü (The Death of Stalin): Moskova’da geçen siyasi bir hiciv.

En Karanlık Saat (Darkest Hour): Joe Wright’tan bir Winston Churchill biyografisi.

Cebimdeki Yabancı: Serra Yılmaz’dan bir komedi-gerilim.

Bir Yönetmen Beş Madde: Ali Deniz Şensöz’ün kaleminden Michelangelo Antonioni sineması.

Ayın Kısası: Eytan İpeker’in yönettiği Dağınık Yatak.

+Hediye Afiş: Savaştan Sonra (Mudbound)