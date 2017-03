Altyazı’nın Mart Sayısı Bayilerde, Telefonunuzda ve Tabletinizde!

Paylaş

Kapak Konusu: Park Chan-Wook’tan Hizmetçi

Altyazı Aylık Sinema Dergisi, İntikam üçlemesiyle dünya çapında ünlenen, kült filmlerin yaratıcısı Güney Koreli yönetmen Park Chan-wook’un yeni filmi Hizmetçi’yi (Ah-ga-ssi) Mart sayısının kapağına taşıyor. Erotik gerilim türündeki filmi inceleyen yazısında Coşkun Liktor, cinsel haz ve tahakküm ilişkilerine odaklanıyor ve Hizmetçi’yi bir lezbiyen gotik örneği olarak ele alıyor.

Pablo Larraín

Mart sayısında Fırat Yücel, üç dalda Oscar adayı olan Jackie’nin hemen ardından, Borges esintili dedektiflik filmi Neruda’yla karşımıza çıkan Şilili yönetmen Pablo Larraín’in filmografisini derinlemesine analiz ediyor. Yücel, Tony Manero ile büyük bir çıkış yapan Larraín sinemasındaki farklı eğilimleri, yönetmenin kendi hayat hikâyesiyle iç içe ele alarak yorumluyor.

Masum

Senaryosunu Berkun Oya’nın yazdığı, yönetmenliğini Seren Yüce’nin yaptığı sekiz bölümlük Masum dizisini inceleyen yazısında Abbas Bozkurt, polisiye ve kara film öğelerini başarılı bir şekilde yerelleştiren diziyi tanımlarken ‘yayla gotiği’ kavramını kullanıyor. Bozkurt, son zamanların en heyecan uyandıran yapımlarından biri olan Masum’daki Bayrakçı ailesini, tekinsiz bir kasabada inkâr, travma ve suç ile sarmalanmış bir mikro-faşizm birimi olarak ele alıyor.

Kabuktaki Hayalet

1995 yapımı kült animasyon Kabuktaki Hayalet’in (Ghost in the Shell) yeniden yapımının vizyona girmesi beklenirken Gülengül Altıntaş, Altyazı’nın Mart sayısı için Kabuktaki Hayalet evrenine dair bir kılavuz hazırladı. Altıntaş yazısında, Scarlett Johansson’ın rol aldığı yeni Kabuktaki Hayalet’in, orijinal filmin hayranlarını tatmin edip etmeyeceğine dair öngörülerini de paylaşıyor.

Umut Tazeleyen Filmler ve Bir Sinema Psikopatının Listesi

Altyazı’nın sinemada umut arayan köşesi Umut Tazeleyen Filmler’de bu ay Aksu Bora, Ahu Öztürk’ün Toz Bezi filmini ele aldı. Her ay bir sinema tutkununun Altyazı okurlarıyla kişisel bir film listesini paylaştığı Bir Sinema Psikopatının Listesi’nin bu ayki konuğu ise, yönetmen Belmin Söylemez. Söylemez, Büyümek ve Özgürleşmek temasını işleyen filmlerden yaptığı seçkinin hikâyesini de anlatıyor.

ALTYAZI’da ayrıca

Ali Kemal Çınar: Kurte Fîlm, Veşartî ve Gênco’nun yönetmeniyle uzun bir sohbet

1984: Son günlerde sıkça hatırladığımız distopya klasiği

Birinci Şahıs Belgeselleri: Necati Sönmez’den kamerayı kendine çeviren yeni belgeseller üzerine

Aquarius: Brezilyalı yönetmen Kleber Mendonça Filho ile söyleşi

Carrie Fisher anısına: Hollywood’un sıra dışı prensesine veda

Kırmızı Kaplumbağa (La Tortue Rouge): Filmin yönetmeni Michaël Dudok de Wit ile söyleşi

Batman Yılmaz Güney Sineması: Ocak ayında yanan sinemanın önemini Batmanlı sinemaseverler anlatıyor.

Alt Tarafı Dünyanın Sonu (Juste la Fin du Monde): Xavier Dolan’dan aşırı makyajlı bir aile dramı

Altın (Gold): Indiana Jonesvari bir altına hücum hikâyesi

Parçalanmış (Split): M. Night Shyamalan’ın yeniden doğuşu

Gizli Sayılar (Hidden Figures): Kolaycı bir kahramanlık destanı

Bir Yönetmen Beş Madde: Wong Kar-wai

Ayın Kısası: Melis Balcı ve Ege Okal’dan Merkür

+ Hediye Afiş: Ben Ölmeden Önce ve Neruda

