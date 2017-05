Altyazı’nın Mayıs Sayısı Bayilerde, Telefonunuzda ve Tabletinizde!

Paylaş

Kapak Konusu: Usta Yönetmenlerin Kısa Filmleri

Altyazı Aylık Sinema Dergisi, Mayıs ayını Martin Scorsese’den David Lynch’e, Stanley Kubrick’ten Jane Campion’a, usta yönetmenlerin kısa filmlerinden oluşan bir dosyayla karşılıyor. Büyük yönetmenlerin sinemasına taze bir gözle bakmak ve ticari ağların dışında kalan kısa film formatının yönetmenlere sağladığı özgürlükten ilham almak amacıyla hazırlanan dosyada, on Altyazı yazarının on kısa film üzerine yazıları yer alıyor.

Kaygı

Dünya prömiyerini Berlinale’de gerçekleştiren Kaygı, ABD’deki South By Southwest Film Festivali’nden ve Ankara Film Festivali’nden ödüllerle ayrıldı. Yönetmen Ceylan Özgün Özçelik, Türkiye’nin bastırılmış toplumsal hafızasına bakan psikolojik gerilim türündeki filmini Altyazı’ya anlatıyor.

T2 Trainspotting

Danny Boyle’un 90’lı yıllara damgasını vurmuş kült filminin kahramanları, yirmi yıl sonra T2 Trainspotting’de yeniden bir arada. Altyazı’daki yazısında Aslı Ildır, kült statüsüne tutunmaya çalışan yeni filmin ‘hızlı çocukları’na yakından bakıyor.

Gelecek Günler (L’avenir)

Isabelle Huppert’in canlandırdığı kahramanının tekdüze hayatındaki radikal değişimi sakin bir üslupla ele alan Gelecek Günler’i Altyazı’nın Mayıs sayısında Berke Göl değerlendiriyor. Geçtiğimiz yıl Berlinale’de En İyi Yönetmen Ödülü alan Mia Hansen-Løve ise, filminin arka planını ve politik yaklaşımını Engin Ertan’ın yaptığı söyleşide anlatıyor.

Yaratık (Alien)

Ridley Scott’ın 1979 tarihli başyapıtı Yaratık’ta kurduğu evren, devam filmleriyle genişlemeyi sürdürmüştü. Mayıs ayında vizyona girecek Yaratık: Covenant’ı (Alien: Covenant) beklerken, Ali Deniz Şensöz ilk filmin doğum, ölüm ve cinselliğe dair en derin korkularımızla bizi yüzleştiren metaforik dünyasına bakıyor.

Genç Karl Marx (Le Jeune Karl Marx)

Karl Marx’ın gençlik yıllarını anlatan Raoul Peck imzalı Genç Karl Marx, öyküsünü Komünist Manifesto’nun yazılışının hemen öncesinde noktalıyor. Tüm klişeleriyle tarihî bir kostümlü dram olan filmin estetik sorunlarını Fırat Yücel masaya yatırıyor.

Kazım Öz

Bir şarkının peşinde New York’tan Dersim’e yollara düşen Jan’ın öyküsünü anlatan Zer İstanbul Film Festivali’nde bazı sahneleri karartılmış olarak gösterildi. Kazım Öz mizahı ve trajedisi, tarihi ve bugünüyle capcanlı bir Dersim portresi çizen filmini ve filmin sansürle mücadelesini Altyazı’ya verdiği söyleşide anlatıyor.

Umut Tazeleyen Filmler ve Bir Sinema Psikopatının Listesi

Umut Tazeleyen Filmler köşesinde bu ay Şükran Yücel, David Lynch’in karanlık kâbuslarla dolu filmografisinde ayrıksı bir yer tutan Straight’in Hikâyesi’ni (The Straight Story, 1999) kaleme alıyor. Bir Sinema Psikopatının Listesi’nin bu ayki konuğu yönetmen Erden Kıral ise, Meditatif Filmler başlığıyla sinematografik bir metafiziğe işaret eden filmlerden bir liste hazırlıyor.

ALTYAZI’da ayrıca

Seijun Suzuki: Sinemanın kalıplarını zorlayan özgün imzaya veda

Canım Kardeşim: Mart ayında kaybettiğimiz Halit Akçatepe’nin performansıyla kalplerimizi ısıttığı Ertem Eğilmez klasiği

Silence: Martin Scorsese’nin zanaatkârlığını konuşturduğu bir inanç öyküsü

Kabuktaki Hayalet (Ghost in the Shell): Siborg dünyasına ihanet eden film

Kapan (Get Out): Korku türünün klişeleri bu kez bir tür ırkçılık kâbusuna dönüşüyor

Aşkın Krallığı (A United Kingdom): Eve dönmek ve evde olmak üzerine

Nocturama: Paris Yanıyor (Nocturama): Kentteki şiddetin sebepsizliği

Dehşet Odası (Green Room): Çok uzun bir gece

Blue: Yavuz Çetin ve Kerim Çaplı’nın müzikal dehalarına ve hayatlarına hüzünlü bir bakış

Bir Yönetmen Beş Madde: Rainer Werner Fassbinder

Ayın Kısası: Suriyeli mültecilerin yaşadığı bir sınır kasabasındaki trajik bir aşk hikâyesini anlatan Emre Kayiş imzalı Çevirmen

+Hediye Afiş: Genç Karl Marx

