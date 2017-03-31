Altyazı’nın Nisan Sayısı Bayilerde, Telefonunuzda ve Tabletinizde!

Paylaş

Kapak Konusu: 36. İstanbul Film Festivali

Altyazı Aylık Sinema Dergisi, her yıl olduğu gibi bu Nisan ayında da İstanbul Film Festivali’ni kapsamlı bir dosya ile karşılıyor. Filmleri Ulusal Yarışma ve Belgesel Yarışması’nda yer alan yönetmenlerin görüşlerinin yanı sıra, festival programında öne çıkan yapımlarla ilgili inceleme yazıları ve söyleşilerden oluşan geniş bir festival rehberi Altyazı’nın otuz sayfalık dosyasında.

Koca Dünya

Altyazı’nın Nisan sayısında Reha Erdem’in son filmi Koca Dünya mercek altına alınıyor. Yönetmenin filmografisinde öne çıkan öğeleri inceleyen Aslı Özgen Tuncer, yine bir ‘kaçış öyküsü’ anlatan Koca Dünya’nın bir yandan Reha Erdem sinemasının karakteristik özelliklerini taşıdığını, bir yandan da karamsar tonuyla yönetmenin sinemasında yeni bir dönemin başlangıcı olarak görülebileceğini savunuyor.

Beden ve Ruh

Macar yönetmen Ildikó Enyedi’nin Altın Ayı ödüllü Beden ve Ruh (Teströl és Lélekröl) filmine odaklanan yazısında Eren Odabaşı, geceleri paylaşılan bir rüyayla başlayan ve gündüzleri kanlı bir mezbahanın orta yerinde serpilen bu sıradışı bir aşk hikâyesinde ele alınan karanlık meselelerle Enyedi’nin yumuşak üslubu arasındaki kontrastın sonuçlarını tartışıyor.

Miranda July’dan Video-Mektup Zinciri

Uzun metraj filmleriyle de tanınan sanatçı Miranda July’ın 90’larda yürüttüğü Joanie 4 Jackie projesinin tüm arşivleri birkaç ay önce kamuya açılmıştı. ABD’nin dört bir yanından kadınların çektiği kısa filmlerin toplandığı bu büyük projenin web sitesini inceleyen Övgü Gökçe, kadınları kendi hikâyelerini anlatmaya teşvik eden Joanie 4 Jackie’nin hem ortaya çıkış hikâyesini anlatıyor hem de projenin zengin içeriğinin haritasını çıkarıyor.

Umut Tazeleyen Filmler ve Bir Sinema Psikopatının Listesi

Umut Tazeleyen Filmler köşesinde bu ay Ayhan Geçgin, Abbas Kiarostami’nin ilk bakışta son derece karanlık bir öykü anlatan filmi Kirazın Tadı (Ta’m e Guilass) üzerine kaleme aldığı yazıyla umut yeşertiyor. Bir Sinema Psikopatının Listesi’nin bu ayki konuğu olan yönetmen Pelin Esmer ise, Eli Kalem Tutan Filmler başlığıyla yaptığı seçkide, yazar karakterleri ve yazma edimini konu alan filmleri listeliyor.

ALTYAZI’da ayrıca

28. Ankara Film Festivali: Festivalin dikkat çeken filmlerinden bir seçki

Melih Gülgen’in Tatar Ramazan’ı: Yumruğu havada direnen kahramanların sonuncusu

Aurora: Soykırımdan kurtulan ve yolu Hollywood’a uzanan bir kadının trajik öyküsü

David Lynch: Yaşam Sanatı: David Lynch’in ressamlığına odaklanan bir belgesel

Logan: Wolverine: Süper kahraman türünün western ve yol filmiyle buluşması

Neruda: Çok katmanlı bir Neruda şiiri evreni

Aquarius: Kleber Mendonça Filho’dan alışılmadık bir kentsel dönüşüm hikâyesi

İstanbul Kırmızısı: Ferzan Özpetek’in egzotik İstanbul’u

Kong: Kafatası Adası: Siyasi referanslarıyla dikkat çeken bir King Kong filmi

Bir Yönetmen Beş Madde: Federico Fellini

Ayın Kısası: İlk uzun metrajı SİYAD tarafından ödüllendirilen Senem Tüzen’den Unus Mundus

Altyazı Telefon ve Tabletlerde

Dergi içeriğinin tamamına artık akıllı telefonlardan ve tabletlerden de ulaşılabiliyor. Altyazı’yı App Store ve Google Play’den indirenler, dergiyi her an her yerde okuyabilecekler. Altyazı’nın dijital versiyonu aynı zamanda görsel işitsel mini sürprizlerle dolu!