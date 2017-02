Altyazı’nın Şubat Sayısı Bayilerde, Telefonunuzda ve Tabletinizde!

Paylaş

Jim Jarmusch’tan Paterson

Altyazı Aylık Sinema Dergisi Şubat sayısında, New Jersey’de otobüs şoförlüğü yapan bir şair ile sevgilisinin sessiz sakin hayatını anlatan Paterson’ı kapağına taşıyor. Jim Jarmusch’un sinemanın imkânlarıyla şiirin imkânlarını bir araya getiren bu alçakgönüllü ama etkileyici filmini Zeynep Dadak değerlendirdi.

Ay Işığı (Moonlight)

Siyah bir gencin hayatının üç farklı dönemini anlatan Barry Jenkins imzalı Ay Işığı, şimdiden yılın en çok ödül alan filmleri arasına girdi. Şefkatli anlatımıyla izleyiciyi duygulara odaklanmaya davet eden bu büyüme hikâyesi üzerine Eren Odabaşı’nın kaleme aldığı yazı, Altyazı’nın Şubat sayısında okunabilir.

Toni Erdmann

Cannes’daki prömiyerinden beri övgülere boğulan, son yılların en beğenilen filmlerinden biri hâline gelen Toni Erdmann, bir babayla kızı arasındaki duygusal kopukluğu acı bir mizahla ele alıyor. Maren Ade’nin yönettiği filmle ilgili Senem Aytaç’ın yazısı, derginin Şubat sayısında.

Isabelle Huppert

Fransa sinemasının en büyük oyuncuları arasında yer alan Isabelle Huppert son olarak Paul Verhoeven’ın yönettiği O Kadın (Elle, 2016) ile 89. Akademi Ödülleri’nde En İyi Kadın Oyuncu dalında Oscar adayı oldu. Engin Ertan’ın Paris’te yaptığı söyleşide Huppert sinemaya bakışını, yönetmenlerle çalışma biçimini ve O Kadın’da canlandırdığı karakteri anlatıyor.

Dosya: !f İstanbul

!f İstanbul programı her zamanki gibi merakla beklenen filmler ile gizli hazineleri bir araya getiriyor. Ghibli animasyonu Kırmızı Kaplumbağa’dan (La Tortue Rouge) Richard Linklater imzalı büyüme hikâyesi Herkes Biraz İster!!’e (Everybody Wants Some!!), Reha Erdem’in Koca Dünya’sından Kelly Reichardt’ın Mutlak Kadınlar’ına (Certain Women), festivalin öne çıkan filmlerinden bir seçki, Altyazı’nın !f İstanbul dosyasında.

Umut Tazeleyen Filmler ve Bir Sinema Psikopatının Listesi

Altyazı’nın Ocak ayında başlattığı iki yeni köşeden Umut Tazeleyen Filmler, Şubat ayında Barış Bıçakçı’nın kaleminden Bertrand Tavernier klasiği Geceyarısına Doğru (Round Midnight, 1986) ile devam ediyor. Kasım ayında kaybettiğimiz Mithat Alam’ın listelere duyduğu meraktan ilham alan Bir Sinema Psikopatının Listesi’nin bu ayki konuğu ise Tayfun Pirselimoğlu. Yönetmen Pirselimoğlu, on iki filmden oluşan Tuhaf Kara Filmler listesinin hikâyesini anlatıyor.

ALTYAZI’da ayrıca

Yaşamın Kıyısında (Manchester by the Sea): Kenneth Lonergan’dan ölçülü bir dram

John Berger anısına: Görme biçimlerimizi şekillendiren büyük yazara veda

O.J. Made in America: O.J. Simpson davası üzerinden ABD’nin adalet, şöhret ve ırkçılıkla imtihanını anlatan Oscar adayı bir belgesel

Black Mirror: Üçüncü sezonunda İngiltere’den ABD’ye transfer olan teknolojik dram

Secret Beyond the Door: Fritz Lang’ın gölgede kalmış kara film klasiği

Buluntu Film için Prolegomena: Ege Berensel’den bir buluntu film manifestosu

Uzay Yolcuları (Passengers): Meselesinin hakkını veremeyen bir bilimkurgu

Satıcı (Forushande): Asghar Farhadi’nin ahlak terazisi

Swiss Army Man: Çılgın ve absürd bir film

Anthropoid: Direnişin Dilemması

Bir Yönetmen Beş Madde: David Lynch

Ayın Kısası: Yakup Tekintanğaç’tan Azad

+ Hediye Afiş: Yaşamın Kıyısında ve Ay Işığı

