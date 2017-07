Bir Sinema Psikopatının Listesi: Müziksiz Müzisyenler

Paylaş

26. İstanbul Film Festivali. 5 Nisan 2007, Perşembe. Beyoğlu Atlas Sineması, 19:00 seansının hemen öncesi… Hatırladığım kadarıyla hava serin,hatta yağmurlu… İşte o gün o saatte, tanıştım/tanıştırıldım Mithat Alam’la. Mithat Bey’le tanışmamı sağlayansa Altyazı ekibinin kıdemlilerinden Fırat Yücel’di. Bilen bilir, bilmeyen de şimdi öğrensin, ‘geyik potansiyeli’ yüksek bir adamım ben. Gösterimlerden önce film hakkında konuşmaktansa, Madonna’dan falan bahsetmeyi, mümkünse film izleyecek olmamı ‘unutturacak’ lakırtılara teslim olmayı tercih ederim. Ama Mithat Bey öyle değil(miş). Hep sinemadan bahsetmek istiyor, izleyeceğimiz filme dair cümleler dökülüyordu dudaklarından. Önce bir “Çattık!” duygusu kapladı ruhumu hâliyle. Sonra baktım ki olacak gibi değil, ben de kaptırdım kendimi ‘sinemayı seven adam’ın heyecanına. O kısacık ayaküstü muhabbette ‘sevdik/saydık’ birbirimizi ve Mithat Bey’in hayatının son on yılındaki her karşılaşmamızda bu sevgiyi göstermekten imtina etmedik…

Film mi? O gün o saatte Kelly Reichardt’ın Geçmiş Zaman Olur ki filmini izledik hep birlikte. Minimalizmin sınırlarında gezinen bu ‘küçük’ çalışmanın iki başrol oyuncusundan biri de Will Oldham’dı, nam-ı diğer Bonnie ‘Prince’ Billy. Evet, oyunculuğu da olmasına rağmen aslen bir ‘müzik adamı’ydı kendisi ve burada müzikle uzaktan yakından ilgisi olmayan bir karakteri canlandırıyordu. Var mıydı yoksa?

Her neyse… Bu ayki ‘Bir Sinema Psikopatının Listesi’ni yapma onuru bana teklif edildiğinde aklıma daha iyi bir fikir gelmedi doğrusu. Mithat Bey’le tanışma günümü de yâd ederek, ‘müzisyeni oynamayan’ müzisyen-oyuncuların filmlerinden mürekkep bir liste hazırladım. Tabii ki liste çok daha uzun, tıpkı Mithat Bey’in listeleri gibi, ama bu kadarını sığdırabildim bu sayfaya!

‘Sinemayı Seven Adam’ı her daim sevgi ve saygıyla hatırlayacağım.

Müziksiz Müzisyenler

MURAT ÖZER

1. Will Oldham

Geçmiş Zaman Olur ki (Old Joy, 2006)

YÖN: KELLY REICHARDT

2. David Bowie & Ryuichi Sakomoto

Furyo (Merry Christmas Mr. Lawrence, 1983)

YÖN: NAGISA ÔSHIMA

3. Hümeyra

Kırık Bir Aşk Hikâyesi (1981)

YÖN: ÖMER KAVUR

4. Madonna

Çılgın Madonna (Desperately Seeking Susan, 1985)

YÖN: SUSAN SEIDELMAN

5. Nick Cave

Yaşayan Ölülerin Hayaletleri (Ghosts… of the Civil Dead, 1988)

YÖN: JOHN HILLCOAT

6. Dalida

Altıncı Gün (Al-Yawm Al-Sadis, 1986)

YÖN: YUSUF ŞAHİN

7. Gary & Martin Kemp

Kray Kardeşler (The Krays, 1990)

YÖN: PETER MEDAK

8. John Lurie

Cennetten de Garip (Stranger Than Paradise, 1984)

YÖN: JIM JARMUSCH

9. Roger Daltrey

Büyük Soygun (McVicar, 1980)

YÖN: TOM CLEGG

10. Meat Loaf

Dövüş Kulübü (Fight Club, 1999)

YÖN: DAVID FINCHER