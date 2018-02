Bir Sinema Psikopatının Listesi: Yürek Burgusu Filmler

Paylaş

Bazı filmler sarsmanın, hayattan soğutmanın ötesinde, öylesine çarpıyor ki insanı, ağlamakla, lanet etmekle geçiştiremiyorsunuz. Acı çektirdikleriyle bırakıyorlar. Farklı kaynaklardan gelseler de yalnızlığın ve çaresizliğin, insanlık hâlinin dramları hepsi. En fantastik olanında bile sonsuz saflığı, vazgeçmişliği, idealistliği veya amaçsızlığı, gündelik gerçekliğin kurbanı kılıyor başkarakteri. İletişim kurmanın, ifade etmenin farklı farklı sebeplerle imkânsız olduğu bağlamlarda çırpınıp duruyorlar. Şüpheye pek mahal yok, akla kara belli. Nasıl oldu da olaylar bu noktaya geldi, biliyoruz. Tek muamma ana karakterlerin kendileri. Jesse James’in kendini öldüremezliğiyle Atları da Vururlar’ın Gloria’sının acılarına son verme çabası arasındaki temel benzerlik de bu: Mutlak sefaletlerinin kaynağı onlarda değil.

Özdeşleşmeden kaçış neredeyse yok. Ajitasyonun azami etki sağlaması da bu yüzden. Şiddet, grafik olmasa dahi, uzun uzun tanık olmak zorunda bırakıldığımız için bizi koltuğumuzda kıvrandırabiliyor. Bu sebepten öfke ve üzüntünün damıtılmasıyla sonuçlanan bir seyir deneyimi söz konusu. Karakterlerin deliliğin sınırında gezinmeleri de o yüzden. Mesela Zavallı’daki Ali ile Kumun Altında’daki Marie farklı şiddetlere, gerçekliği reddederek yanıt veriyorlar. Boşuna değil, iki filmde de deniz, çaresizlik karşısında ana rahmine dönüşün ifadesi.

Özdeşleşilen karakterin film gerçekliğinde ‘mutlu son’a ulaşabileceğine dair tüm umutlar teker teker yok edilirken bize sadece öfkelenmek ve film bitiminde “bir şey yapmalı!” demek kalıyor.

Yürek Burgusu Filmler

ŞAHAN YATARKALKMAZ

1. Sonsuz Sokaklar (La Strada, 1954 )

YÖN: FEDERICO FELLINI

2. The Human Condition Üçlemesi (1959-1961 )

YÖN: MASAKI KOBAYASHI

3. Atları da Vururlar (They Shoot Horses, Don’t They?, 1969)

YÖN: SYDNEY POLLACK

4. Zavallı (1990)

YÖN: İLYAS SALMAN

5. Benim Adım Joe (My Name is Joe, 1998)

YÖN: KEN LOACH

6. Rosetta (1999)

YÖN: LUC DARDENNE, JEAN-PIERRE DARDENNE

7. Kumun Altında (Sous le Sable, 2000)

YÖN: FRANÇOIS OZON

8. Karanlıkta Dans (Dancer in the Dark, 2000)

YÖN: LARS VON TRIER

9. Yüreğimde Bir Delik (Ett Hål i Mitt Hjärta, 2004)

YÖN: LUKAS MOODYSSON

10. Korkak Robert Ford’un Jesse James Suikastı (The Assassination of Jesse James by the Coward Robert Ford, 2007)

YÖN: ANDREW DOMINIK