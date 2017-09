Bir Sinema Psikopatının Listesi: Zaaflarımın Aynası

Paylaş

Gayet uçarı sinema ilgimin zaaflarını bildiğimi sanıyorum. Bir kere hafızam zayıf, sadakatim düşük. Zamanında hayran olduğum filmler zihnimde takatten düşebiliyor. Geçende iki eski arkadaşımla tartıştık, onlar “büyük” sinemanın epeydir bittiğini savunuyordu, bense tam tersine yepyeni bir bereket kazandığını. Belki bu tartışmanın taze hırsının da etkisidir; listem fazlaca “yeni” olmakla, “büyük” klasikleri ihmal etmekle malûl. 1980 öncesinden ve 1990 öncesinden sadece ikişer film ayırdım.

Bu eskiler, başka bazı zaaflarımı temsil ediyorlar. Birisi, insaniyet ve “hak” kahramanlığına düşkünlüğümdür, gözlerim yaşarır. 12 Öfkeli Adam bunun eski, Kesişen Hayatlar yeni temsili. Delimsirek neşeye de zaafım var; Almodóvar’ın “çıkış” filmi, ona selâmdır. Özel Bir Gün’ü de, saf insaniyet ve sevginin bir direniş kıymeti taşıdığını müthiş bir zarafetle gösterdiği için hiç unutmuyorum.

Sonra, Balkan’a zaafım var; bildik klişeleriyle, hem delimsirek veya “düz” neşe, hem kaotik dellenme hâli, saçma kavgalar, acı ve keder, hem hayat ve muhabbet enerjisi. Nitekim üç Balkanlı var listemde. Adi Kusturica’yı bile hatırladım.

İskandinav “esprisini” de seviyorum; Kári soğuğun sakladığı sıcaklığın, Andersson sükûnetle resmedilen absürdün vekili… İran sinemasının da başka bir sükûnetle, sıradanlığın içinden kat kat hayat çıkarmasına hayranım.

Güçlü oyunculuğa zaafım var, atmosfere zaafım var (“Gerekçelendirmediğim” bir Leviathan kaldı, ona gotik Kafkaesk’iyle atmosfer Oscar’ı veriyorum). Bu ikisi, saçma sapan kurgulara, zayıf hikâyelere bile tahammül edebilmemi sağlar. Umumiyetle, sinema, çok şeye tahammül etmemizi –tahammülü “iyi yanıyla” düşünün!– sağlamıyor mu? Zaaf, işte.

Zaaflarımın Aynası

TANIL BORA

1. Kesişen Hayatlar (Krugovi, 2013)

YÖN: SRDAN GOLUBOVIC

2. Babam İş Gezisinde (Otac Na Sluzbenom Putu, 1985)

YÖN: EMIR KUSTURICA

3. Yağmurdan Önce (Before The Rain, 1994)

YÖN: MILCHO MANCHEVSKI

4. İnsanları Seyreden Güvercin (En Duva Satt på en Gren och Funderade på Tillvaron, 2014)

YÖN: ROY ANDERSSON

5. İyi Yürek (The Good Heart, 2010)

YÖN: DAGUR KÁRI

6. Bir Ayrılık (Jodaeiye Nader az Simin, 2011)

YÖN: ASGHAR FARHADİ

7. Sinir Krizinin Eşiğindeki Kadınlar (Mujeres al Borde de un Ataque de Nervios, 1988)

YÖN: PEDRO ALMODÓVAR

8. 12 Öfkeli Adam (12 Angry Men, 1957)

YÖN: SIDNEY LUMET

9. Özel Bir Gün (Una Giornata Particolare, 1977)

YÖN: ETTORE SCOLA

10. Leviathan (2014)

YÖN: ANDREY ZVYAGINTSEV