‘Filmlerle Türkiye’de Aşkın Halleri’ Semineri

Kurs Başlangıcı: 11 Nisan Salı

Kurs Süresi: 8 hafta (haftada 3 saat, toplam 24 saat)

Saatler: Salı günleri 19:00-21:00 arası

Yer: Boğaziçi Üniversitesi Mithat Alam Film Merkezi

Kurs Ücreti: Tam 900 TL / Öğrenci & Öğretmen 700 TL

Aşk hiçbir zaman kendi hâlinde kalmaz, kendi hâline bırakılmaz. Tarihsel ve toplumsal dinamiklerle şekillenen aşk insanlık durumlarını anlamak için kilit bir kavramdır. Filmlerle Türkiye’de aşkın hâllerini incelerken aslında tüm bir yaşama kültürünü ve o arka plandan yansıyanları da mercek altına alacağız. Türkiye’de 1950’lerden bu yana yapılmış filmlerde aşkın temsilini zaman, mekân, sınıf ve toplumsal cinsiyet kavramları etrafında tartışacak olan bu eğitim programında değişen dönemlerde aşkı anlatırken bireysel ve toplumsal dinamikleri anlamaya çalışacağız. Sosyal bilimciler, edebiyatçılar ve sinemacıların birlikte yürütecekleri bu seminer dizisi disiplinlerarası tartışma yöntemi ile hem Türkiye’de insan ilişkilerinin dinamiklerini aşk çerçevesinden incelemeyi hem de katılımcılara “film okuma” konusunda içgörü kazandırmayı hedefliyor.

1. HAFTA

Eskiyle Yeninin Arasında Büyüme Hikâyeleri

Kabuk değiştiren Türkiye’nin modernleşme sancıları, gündelik yaşamın değişimi ile aşk hikâyelerinin kayıp bir geçmişi yankılaması…

Film:

Ah Güzel İstanbul (Atıf Yılmaz, 1966)

Eğitmenler:

Biray Kolluoğlu, Boğaziçi Üniversitesi Sosyoloji Bölümü

Övgü Gökçe, Altyazı Dergisi

2. HAFTA

Bireyleşme ve Temsil Krizi

Bireyleşme, geleneksel olandan kopuş ve aşk hikayesinin parçalanması. Aşk asla sadece aşk değil artık… Kurgusal olanla gerçekliğin çarpışması.

Film:

Aaahh Belinda (Atıf Yılmaz, 1986)

Eğitmenler:

Murat Gülsoy, Boğaziçi Üniversitesi Nâzım Hikmet Kültür ve Sanat Araştırma Merkezi

Zeynep Dadak, Altyazı Dergisi

3. HAFTA

Taşradan Kente, Kentten Taşraya

Taşradan kente göç edenlerin hikâyelerinde aşkın bir imkân olarak belirmesi…

Film:

Gurbet Kuşları (Halit Refiğ, 1964)

Eğitmenler:

Zafer Yenal, Boğaziçi Üniversitesi Sosyoloji Bölümü

Fırat Yücel, Altyazı Dergisi

4. HAFTA

Sınır Tanımayan Aşk

Yeşilçam melodramının yıkımı ve acımasız yeni dünya. Şehirlerin, ülkelerin, kültürlerin sınırlarını zorlayan aşk hikâyeleri…

Film:

Duvara Karşı (Fatih Akın, 2004)

Eğitmenler:

Zeynep Uysal, Boğaziçi Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü

Ayça Çiftçi, Altyazı Dergisi

5. HAFTA

Sınıflararası İmkânsız Aşk

Eski Yeşilçam filmlerinin “zengin kız fakir oğlan” saf aşkının gerçek sınıfsal çatışma ile yer değiştirmesi…

Film:

Acı Hayat (Metin Erksan, 1962)

Eğitmenler:

Zafer Yenal, Boğaziçi Üniversitesi Sosyoloji Bölümü

Enis Köstepen, Altyazı Dergisi

6. HAFTA

Aşk ve Şiddet

Aşktan beslenen şiddetin 1980 sonrası Türkiyesindeki dinamikleri…

Film:

Üç Maymun (Nuri Bilge Ceylan, 2008)

Eğitmenler:

Biray Kolluoğlu, Boğaziçi Üniversitesi Sosyoloji Bölümü

Ali Deniz Şensöz, Altyazı Dergisi

7. HAFTA

Kadınlık ve Cinsel Özgürleşme

Feminist hareketler, modernleşme, batılılaşma ve cinsel özgürlüklerin genişlemesi sürecinde Türkiye’de kadınlar ve aşk…

Film:

İki Genç Kız (Kutluğ Ataman, 2005)

Eğitmenler:

Olcay Akyıldız, Boğaziçi Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü

Gülengül Altıntaş, Altyazı Dergisi

8. HAFTA

Toplumsal Cinsiyet ve Özyıkım

Farklı cinsel kimlikler ve özyıkıma sürükleyen aşk.

Film:

Masumiyet (Zeki Demirkubuz, 1997)

Eğitmenler:

Olcay Akyıldız, Boğaziçi Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü

Senem Aytaç, Altyazı Dergisi