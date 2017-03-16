Fırat Yücel ile ‘Karşı Sinema: Yöntemler’ Semineri

Eğitmen: Fırat Yücel
Kurs Başlangıcı: 1 Nisan Cumartesi
Kurs Süresi: 5 hafta (haftada 4 saat, toplam 20 saat)
Saatler: Cumartesi günleri 15:30-19:30 arası
Yer: Boğaziçi Üniversitesi Mithat Alam Film Merkezi
Bu 5 haftalık seminerde, Peter Wollen’ın Karşı Sinema tarifinden yola çıkarak sinema tarihinde referans noktası haline gelen, eleştirel bir sinema için yol haritası sunan belli başlı filmlere göz atacağız. Her hafta bir filmin izleneceği seminerde, çeşitli sahne örnekleri eşliğinde görüntü ve ses kurgusunun nasıl eleştirel araçlara çevrilebileceği üzerine düşüneceğiz. Dziga Vertov’un öykülemeci sinema anlayışını karşısına alan Sine-göz manifestosundan, Vertov’dan ilham alarak “bir filmde karakterler varsa o film burjuvadır” diyen Godard ve Gorin’e; edebiyattan esinlenerek belgesel sinema ve kurmaca arasındaki sınırları alaşağı eden Alain Resnais ve Marguerite Duras’ya; Wilhelm Reich portresi üzerinden arşiv materyalini yeniden yorumlayarak biyografik filmi yapıbozumuna uğratan Dusan Makavejev’e ve son olarak Genç Alman Sineması yönetmenlerinin kolektif üretimi Alman Sonbaharı’na uzanacağız. ‘Karşı Sinema: Kurgu Teknikleri’, konvansiyonları reddeden bir sinema estetiği üzerine düşünmek ve/ya bunu pratiğe yansıtmak isteyen herkese açık.
1.HAFTA
Sine-göz ve Sovyet Montaj Sineması
Kameralı Adam (Chelovek s kino-apparatom; Dziga Vertov, 1929)
2.HAFTA
Fransız Yeni Dalgası’nda Kurgu
Herşey Yolunda (Tout va Bien; Jean-Luc Godard, Jean-Pierre Gorin, 1972)
3.HAFTA
Ses Kurgusu ve Zaman
Hiroshima Sevgilim (Hiroshima Mon Amour; Alain Resnais, 1959)
4.HAFTA
Arşiv Görüntülerinin Kurgusu
W.R. Organizmanın Sırları (W.R. – Misterije organizma; Dušan Makavejev, 1962)
5.HAFTA
Kolektif Kurgu
Alman Sonbaharı (Deutschland im Herbst; Kolektif, 1978)