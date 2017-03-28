Hasan Cömert ile ‘Dizi Dünyasına Giriş: Hayaller ve Gerçekler’ Semineri

Eğitmen: Hasan Cömert
Kurs Başlangıcı: 23 Nisan Pazar
Kurs Süresi: 6 hafta (haftada 4 saat, toplam 24 saat)
Saatler: Pazar günleri 11:00-15:00 arası
Yer: Boğaziçi Üniversitesi Mithat Alam Film Merkezi
İzlediği dizinin her hafta yeni bölümü çıksın diye heyecanla bekleyenler ekran(!) başına. Dizi müptelalarına yönelik bu seminer bir yandan ekran tutkunlarının dizi dünyasında neler olup bittiğini öğrenmelerini sağlarken diğer yandan kendi senaryosunu kaleme alıp bu dünyaya adım atmak isteyenlere giriş rehberi niteliğinde. İzleyici koltuğunda sıkılmış, sektöre içerden bakmak isteyenler de bu seminerde aradığını bulacak.
Seminer dizi sektörüne hem üreten hem de izleyici gözünden bakarak sistemin işleyişini ele alacak. Bir projenin fikir aşamasından itibaren senaryo nasıl yazılır, dünyada dizi nasıl yapılıyor, Türkiye’de işleyiş nasıl, iyi ve kötü örneklerle fikir nasıl bulunur, nasıl hayata geçirilir sorularını cevaplayacak. Hasan Cömert gazeteci kimliğini senaryo yazarlığıyla buluşturarak hem dünyadan dizi gündemini aktaracak hem de Türkiye’den örneklerle deneyimlerini paylaşacak.
Seminer sonunda bir fikri olup geliştirmek isteyenler temel bilgileri öğrenmiş, izleyiciler ise dizi sektörünü yakında tanımış olacaklar. Bir Fikirden TV Dizisine seminerine filmler kadar dizi izlemeyi de seven herkes katılabilir.
1. Hafta
Dizi dünyasına giriş
Dünyada dizi sektörü: Ülkeler ve sistemler
Fenomen diziler: Bir formülü var mı?
Bir model olarak Netflix ve dijital platformlar
İncelenecek örnekler: House of Cards, Game of Thrones, Sherlock, Black Mirror, Narcos…
2. Hafta
Film senaryosu ile dizi senaryosu arasındaki farklar
Senaryo yazımıyla ilgili temel bilgiler
Öykü tasarımıyla ilgili temel bilgiler
Dizinin dünyası nasıl kurulur?
Hikaye evreni nasıl genişletilir?
Bölüm ve sahne tasarımı nasıl yapılır?
İncelenecek örnekler: Six Feet Under, The Newsroom, Fleabag…
3. Hafta
Türler ve temalarına göre diziler
Başlangıç: Bir cümle bulmak
Hikâye ve tür seçimi
Öyküleme teknikleri
Türe göre karakter nasıl yaratılır?
Karakterin başına hangi olaylar gelmeli?
İncelenecek örnekler: The Office, Homeland, The Walking Dead…
4. Hafta
Kusursuz bir dizi yaratmak mümkün mü?
Bir dünya yaratmak: Fargo
Bir karakter yaratmak: Breaking Bad
Farklı açılardan bakmak: The Wire
İncelenecek diğer örnekler: The West Wing, Louie, Extras…
5. Hafta
Karşılaştırmalı dizi analizi
Yerli ve yabancı diziler üzerinden karşılaştırmalı incelemeler
Yazılı olmayan kurallar: Türkiye’de neler yapılamaz?
İncelenecek örnekler: 24, The Killing, True Detective, Horace and Pete…
6. Hafta
Türkiye’de dizi yapmanın püf noktaları
Seyirci faktörü ve tüketici alışkanlıkları
Senaristin sorumluluğu ve yapımcının beklentileri
Engeller nasıl aşılır? Projenizi nasıl satarsınız?
İncelenecek örnekler: Şaşıfelek Çıkmazı, İkinci Bahar, Kuzey Güney, Leyla ile Mecnun, Behzat Ç.
Hasan Cömert kimdir?
1983’te doğdu. Uluslararası İlişkiler mezunu. 2008-2013 yılları arasında NTV-ntvmsnbc’de Kültür-Sanat editörlüğü yaptı. Birçok gazete, dergide söyleşi ve yazıları yer aldı. Televizyonda ve online platformlarda sinema programı hazırlayıp sundu. Halen Altyazı, Arka Pencere, Ekşi Sinema gibi yayınlarda film eleştirileri ve dizi incelemeleri yazmakta. İntikam, Hayat Yolunda, Şeref Meselesi dizilerinin senaryo ekibinde çalıştı. Son olarak Taylan Kardeşlerin yönettiği dönem dizisi Vatanım Sensin’i proje aşamasından itibaren hazırlayıp yazan ekipte yer aldı.