Hasan Cömert ile ‘Dizi Dünyasına Giriş: Hayaller ve Gerçekler’ Semineri

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Eğitmen: Hasan Cömert

Kurs Başlangıcı: 23 Nisan Pazar

Kurs Süresi: 6 hafta (haftada 4 saat, toplam 24 saat)

Saatler: Pazar günleri 11:00-15:00 arası

Yer: Boğaziçi Üniversitesi Mithat Alam Film Merkezi

İzlediği dizinin her hafta yeni bölümü çıksın diye heyecanla bekleyenler ekran(!) başına. Dizi müptelalarına yönelik bu seminer bir yandan ekran tutkunlarının dizi dünyasında neler olup bittiğini öğrenmelerini sağlarken diğer yandan kendi senaryosunu kaleme alıp bu dünyaya adım atmak isteyenlere giriş rehberi niteliğinde. İzleyici koltuğunda sıkılmış, sektöre içerden bakmak isteyenler de bu seminerde aradığını bulacak.

Seminer dizi sektörüne hem üreten hem de izleyici gözünden bakarak sistemin işleyişini ele alacak. Bir projenin fikir aşamasından itibaren senaryo nasıl yazılır, dünyada dizi nasıl yapılıyor, Türkiye’de işleyiş nasıl, iyi ve kötü örneklerle fikir nasıl bulunur, nasıl hayata geçirilir sorularını cevaplayacak. Hasan Cömert gazeteci kimliğini senaryo yazarlığıyla buluşturarak hem dünyadan dizi gündemini aktaracak hem de Türkiye’den örneklerle deneyimlerini paylaşacak.

Seminer sonunda bir fikri olup geliştirmek isteyenler temel bilgileri öğrenmiş, izleyiciler ise dizi sektörünü yakında tanımış olacaklar. Bir Fikirden TV Dizisine seminerine filmler kadar dizi izlemeyi de seven herkes katılabilir.

1. Hafta

Dizi dünyasına giriş

Dünyada dizi sektörü: Ülkeler ve sistemler

Fenomen diziler: Bir formülü var mı?

Bir model olarak Netflix ve dijital platformlar

İncelenecek örnekler: House of Cards, Game of Thrones, Sherlock, Black Mirror, Narcos…

2. Hafta

Film senaryosu ile dizi senaryosu arasındaki farklar

Senaryo yazımıyla ilgili temel bilgiler

Öykü tasarımıyla ilgili temel bilgiler

Dizinin dünyası nasıl kurulur?

Hikaye evreni nasıl genişletilir?

Bölüm ve sahne tasarımı nasıl yapılır?

İncelenecek örnekler: Six Feet Under, The Newsroom, Fleabag…

3. Hafta

Türler ve temalarına göre diziler

Başlangıç: Bir cümle bulmak

Hikâye ve tür seçimi

Öyküleme teknikleri

Türe göre karakter nasıl yaratılır?

Karakterin başına hangi olaylar gelmeli?

İncelenecek örnekler: The Office, Homeland, The Walking Dead…

4. Hafta

Kusursuz bir dizi yaratmak mümkün mü?

Bir dünya yaratmak: Fargo

Bir karakter yaratmak: Breaking Bad

Farklı açılardan bakmak: The Wire

İncelenecek diğer örnekler: The West Wing, Louie, Extras…

5. Hafta

Karşılaştırmalı dizi analizi

Yerli ve yabancı diziler üzerinden karşılaştırmalı incelemeler

Yazılı olmayan kurallar: Türkiye’de neler yapılamaz?

İncelenecek örnekler: 24, The Killing, True Detective, Horace and Pete…

6. Hafta

Türkiye’de dizi yapmanın püf noktaları

Seyirci faktörü ve tüketici alışkanlıkları

Senaristin sorumluluğu ve yapımcının beklentileri

Engeller nasıl aşılır? Projenizi nasıl satarsınız?

İncelenecek örnekler: Şaşıfelek Çıkmazı, İkinci Bahar, Kuzey Güney, Leyla ile Mecnun, Behzat Ç.

Hasan Cömert kimdir?

1983’te doğdu. Uluslararası İlişkiler mezunu. 2008-2013 yılları arasında NTV-ntvmsnbc’de Kültür-Sanat editörlüğü yaptı. Birçok gazete, dergide söyleşi ve yazıları yer aldı. Televizyonda ve online platformlarda sinema programı hazırlayıp sundu. Halen Altyazı, Arka Pencere, Ekşi Sinema gibi yayınlarda film eleştirileri ve dizi incelemeleri yazmakta. İntikam, Hayat Yolunda, Şeref Meselesi dizilerinin senaryo ekibinde çalıştı. Son olarak Taylan Kardeşlerin yönettiği dönem dizisi Vatanım Sensin’i proje aşamasından itibaren hazırlayıp yazan ekipte yer aldı.

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