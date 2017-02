Claude Barras ile ‘Kabakçığın Hayatı’ üzerine

Ted Kotcheff’in Wake in Fright'ı (1971), Cannes’da yarıştıktan bir süre sonra kayıplara karışıyor. Filmin kurgucusunun uzun araştırmaları sonucu yıllar sonra Pittsburgh’daki bir depoda filmin yıpranmış bir kopyası bulunuyor, restore ediliyor ve 2009’da Cannes’da tekrar gösteriliyor. Son derece tuhaf bir film! Avustralya taşrasında çalışan genç öğretmen John Grant, tatilde trenle Sydney’e giderken bir geceliğine yol üstündeki bir kasabada konaklamak durumunda kalıyor. Uçsuz bucaksız arazinin ortasındaki Yabba’daki erkeklerin tek yaptığı kumar oynayıp, delice içip, kavga edip, kanguru avlamaktır sanki. Ya da John’a mı öyle geliyor? Kasaba erkeklerinin vahşice eğlenerek oynadıkları bir yazı-tura kumarında önce kazanıp sonra her şeyini kaybeden John, planladığı gibi ertesi gün kasabayı terk edemiyor. Sonraki gün de, bir sonraki gün de... Taşradan nefret eden kentsoylu John’u içine çekip yutuyor, hapsediyor, asimile ediyor, delirtiyor Yabba. Tekinsizliği, kaybolmuşluğu, korkuyu, deliliği izleyiciye deneyimleten sinematografisiyle tuhaf bir tılsımı var filmin. Gerçek bir kanguru avında çekilmiş görüntülerin kullanıldığı vahşi ve sarsıcı av sahnesiyse, filmin son derece rahatsız edici ve yorucu öyküsünün ve üslubunun zirveye çıktığı an. Ayça Çiftçi