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On iki yaşındaki Ada Çavlin Bozbeyoğlu, Altyazı’nın en genç okurlarından biri. Oscar ödüllü animasyon Zootropolis: Hayvanlar Şehri üzerine yazısıyla, aynı zamanda en genç yazarımız oldu.

Ada Çavlin Bozbeyoğlu

Altyazı Dergisi’ni birkaç aydır takip ediyorum ve gelen her poster duvarımda kendine yer buluyor. Altyazı’ya yazı yazmayı da birkaç haftadır düşünüyordum zaten. Hakkında yazmak istediğim ilk film, En İyi Animasyon dalında Oscar alan Zootropolis: Hayvanlar Şehri (Zootopia, 2016).

Çok güzel bir atmosferi var Zootopia’nın. Ama beni asıl etkilemesinin nedeni Disney’in asla gireceğini düşünmediğim konulara girmesiydi. Başta ırkçılık olmak üzere çok farklı konulara değiniyordu Zootopia. Daha önceden de birçok filmde olan “kendine güven, kendine inan, başarılabilecek her şeyi yapabilirsin” mesajını çok farklı bir şekilde anlatan bu film gerçekten beni şaşırttı. Başkarakterimiz Judy bir tavşan ve polis olmak istiyor. Ona daha önce hiçbir tavşanın polis olmak istemediğini söylüyorlar. Ailesi dahil hiç kimse ona inanmıyor. O ise polis okulundan çok iyi bir puanla mezun oluyor ve herkesin eşit şekilde yaşadığı, herkesin yapabileceği her şeyi yapabildiği, herkesin mutlu olduğu söylenen Zootopia’ya gidiyor. Ama Zootopia öyle söylendiği gibi cennet gibi bir yer değil. Zootopia günlük güneşlik bir yer. Ama tehlikeli kişilerin dolandığı, uyuşturucunun olduğu, bir sürü satıcının korsan film sattığı, eşitliğin olmadığı bir yer.

Neyse, Judy Zootopia’daki ilk gününü pek iyi geçirmiyor. İyi bir puan almasına rağmen bir tavşan olduğu için bütün bir gün park yeri cezası kesme görevini almak zorunda kalıyor. Park yeri cezası keserken bir “çiçek dükkânı” soyuluyor. Judy hemen soyguncunun peşine düşüyor. Soyguncuyu yakalıyor ama soyguncuyu yakalamaya gelen diğer komiserleri dinlemediği için tam azar işitirken anne bir su samuru kocasının on gündür kayıp olduğunu söylüyor ve amir zaten onun ve onunla birlikte bir sürü vahşi hayvanın kaybını araştırdıklarını söylüyor. Judy hemen kadına yardım edeceğini söylüyor ve amir ona iki gün veriyor ve o da bir suçludan yardım alarak su samurunu arıyor.

Filmi izledikçe kentle ilgili daha da karanlık sırlar ortaya çıkıyor. Avcı ve av hayvanı arasındaki durum insanlardaki siyah ve beyaz sorununu da anlatıyor. Zootopia yetişkinlerin çocuklardan daha iyi anlayabileceği bir film. Filmi izlemenizi gerçekten tavsiye ederim.

Zootopia IMDb’den 8,1; benden 8,3 aldı.